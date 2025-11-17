Kdybych nepracoval, musím se zastřelit, říká Jan Spálený. Po osmdesátce vydává desku

Premium

Fotogalerie 5

Jan Spálený na snímku z roku 2022. | foto: Blues Alive - Tomáš Turek

Ondřej Bezr
Rozhovor   18:00
Ne nadarmo se říká, že Jan Spálený je otcem českého blues. Jeho tvorba sice stojí na klasických základech, ale mluví jeho vlastní, skutečně českou řečí. Právě vydal se svou kapelou ASPM nové album Úplně šedivej panáček.

S hudební legendou Janem Spáleným o mládnoucím publiku, potemnělém albu a hravých textech a také o tom, jak se koncertuje po osmdesátce.

Ve svých bezmála třiaosmdesáti letech jste patrně nejstarším hudebníkem a zpěvákem, který je stále koncertně aktivní a vydává nové nahrávky. Jaký je to pocit?
Nic mimořádného. Mám prostě pocit, že žiju svůj život v práci, která mě naplňuje. Akorát si někdy všimnu, že mě občas v něčem omezuje tělo. Musím ale dodat, že bez každodenní podpory mé ženy a synů Honzy a Filipa by to vůbec nebylo možné.

Poslechnu si píseň, kterou jsem natočil před třiceti lety, řeknu si, že tahle verze je hloupost, že to mělo být úplně jinak, sednu si a celou ji předělám. Je to vlastně něco podobného jako když v Saturninovi založil dědeček se sluhou Saturninem Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru.

