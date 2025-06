Jihočeské stavení, ve kterém bydlí světlo. Dům architekta Jana Žaloudka je prostě kouzelný

Podobný cíl má mnoho lidí. Jan Žaloudek se ženou hledali rekreační objekt někde za Prahou, ale pořád v dojezdové vzdálenosti od hlavního města. Možnosti by byly, ovšem nějaký satelit nebyl zrovna to, co hledali.

„Projeli jsme spoustu míst, ale žádné se nám nelíbilo. Po několika měsících, kdy jsme hledání načas přerušili, za mnou přišel můj bývalý kolega a ukázal mi inzerát na jeden pozemek,“ líčí Žaloudek. Na prohlídku jeli ještě ten samý den. A na místě jim bylo jasné, že tohle je to, co tak dlouho hledali.

Dům Oskar, který architekt sám pro sebe navrhl, stojí právě tady. V obci Kamenná Lhota, která spadá pod Jihočeský kraj, konkrétně pod okres Tábor. V roce 2011 tu trvale žilo dvacet obyvatel, aktuálně jejich poklesl na 16. Alespoň oficiálně. Mezi nimi je nyní i Jan Žaloudek s manželkou Jolantou Trojak, kteří toužili po místě, kde se člověk může jak otevřít do krajiny, tak se i ponořit do sebe. Stejně tak toužili po místě, které nevybízí pouze k odpočinku, ale je rovněž zdrojem inspirace a kreativity. To všechno se podařilo, bonusem k tomu jsou výhledy na jihočeskou krajinu, které prý architekt na obci miluje nejvíc. To nejlepší však, jak se zdá, je ale přece jen unikátní parcela, kterou manželé koupili, a dům, jejž na ní vystavěli.

Světlo jako v kostele

Pojďme se tedy podívat, jak to tu vypadá. Rozlehlý pozemek kdysi patřil k sousednímu zámeckému panství, které tu v první polovině 18. století postavili Kopidlanští z Kopidlna, starý český vladycký rod. Rozkládal se na něm zámecký statek a zahrada. Mezi první a druhou světovou válkou sloužil zámek jako penzion, statek byl ale pak prodán do soukromého vlastnictví a od majitele část pozemku i s ruinou statku manželé koupili asi před deseti lety.

„Pozemek v sobě má noblesu původního zámku. Je lemovaný polorozpadlou kamennou zdí, která vytváří jedinečnou romantickou atmosféru. Na pozemku se nachází několik staletých stromů v původní, parkové úpravě. Dá se tedy říct, že celé místo dýchá odkazy na historii,“ popisuje architekt.

Ten tu vystavěl novostavbu, která stojí v půdorysné stopě někdejší stodoly. Nebylo to hned, pár let to trvalo. „Jelikož jsem dům navrhoval pro sebe a svoji rodinu, věnoval jsem mu zřejmě větší péči. Na druhou stranu, proces trval déle i proto, že jsem perfekcionista a návrh jsem cizeloval k dokonalosti,“ vysvětluje Žaloudek, který má vlastní architektonické studio od roku 2020. V něm se profiluje jako výtvarně orientovaný architekt s citem pro navrhování rezidenčních staveb a interiérů.

Ačkoli dům má tradiční tvarosloví, ve skutečnosti to je moderní stavba, která vznikla za pomoci současných stavebních prostředků. Najdeme tu tedy betonovou základovou desku, zateplené zdivo, železobetonové stropy a překlady nebo ocelová střešní vaznice. Člověk vidí bílou budovu, které vypadá jako typické jihočeské stavení, při bližším ohledání však dojde k přesvědčení, že se mnohem víc blíží něčemu většímu: k něčemu, co více či méně má charakter sakrální stavby. Je to tedy chrám, který má obrysy venkovského domu.

Ostatně, potvrzuje to i sám architekt, který se sakrálními stavbami inspiroval. „Miluji stavby Jana Blažeje Santiniho, konkrétně jeho přestavbu kláštera v Plasech, kde jsou jednoduché bílé formy doplněny o dřevěný mobiliář a vestavby,“ líčí Žaloudek. Vzhledem k tomu, že obec žádný kostel nemá, dům Oskar může klidně sloužit jako jeho náhrada. Alespoň vizuálně.

Žaloudek v domě rozehrál světelnou show, jakou lidé znají právě z kostelů, bazilik a katedrál. Pomocí různých otvorů do domu proniká sluneční světlo, které představuje důležitý prvek interiéru. Funguje to i opačně. Když se setmí a uvnitř domu se rozsvítí, pak hraje světlem do krajiny samotný dům. Bytí v domě je bezprostředně napojené na přírodní cykly a pohyb denního světla. Z ložnice a hlavního společenského prostoru lze pozorovat východy slunce i měsíce.

Aby bílá bílá byla

Z obou místností se otevírá panoramatický výhled do ovocné zahrady. Jižní fasáda s perforovaným štítovým zdivem a také impresivním kruhovým oknem zprostředkovává kontakt společenského prostoru se dvorem a ruinou stodoly. Díky velkorysým a prostupným otvorům interiér domu plynule přechází do exteriéru dřevěných teras a dál do vzrostlé vegetace. Do ložnice, koupelny a technického zázemí pak přináší světlo také zaklenutá nika v severním štítu. „Tvarem upomíná na zakřivené formy blízkého barokního zámku,“ dodává Žaloudek.

Prostup slunečního světla dovnitř domu je možné v průběhu dne regulovat pomocí bílých stínicích panelů. Jak architekt upozorňuje, místnost zalitá přímým slunečním svitem se během pár minut přemění na magický uzavřený prostor, ve kterém si podmanivě hraje světlo se stínem. „V noci se světelný vektor obrací a dům díky prosvětleným nikám září do krajiny. Jeho vnitřek osvětlují bílá minimalistická svítidla, která doplňují lampiony z japonského ručního papíru washi a praskající oheň v oknech,“ vypráví Žaloudek.

S perforovaným zdivem s otvory, které pouští dovnitř světlo, stejně jako vzduch, se inspiroval u okolních stavení v obci. Nalézt je lze v historických objektech stodol a sýpek. Slouží jako slunolam v jižní štítové stěně i jako vzor dřevěných stínicích panelů na ostatních fasádách. Tvaroslovím obce se ostatně inspiroval celý dům. „Pro každou architekturu je důležitý kontext, její okolí. V našem případě se jedná o barokní zámecký okrsek s malou tradiční vesnicí. Stavby jsou zde zděné, podélného půdorysu se sedlovou střechou, materiály tradiční, bílé omítky, keramické střešní krytiny. Chtěl jsem, aby nově vzniklý dům navázal na okolní zástavbu a zbytečně svojí formou nevytvářel kontrast,“ vysvětluje.

Bílou barvou na fasádě pak dům jménem Oskar reaguje nejen na blízký barokní zámek, ale i sousedící vesnická stavení; tahle barva je navíc nejvhodnější pro šíření světla. Tradiční hmota je prostoupena velkoformátovými otvory, skrze které je dům napojen na svoje okolí. Jsou tu velká okna, kterými je vidět daleko do kraje, zastíněná jsou opět perforovanými, ale tentokrát dřevěnými slunolamy. Dovnitř vrhají stíny podobné krajkovým vzorům, dost možná právě těm, které měly tradici právě na jihu Čech. Lokální jsou také použité stavební materiály. Nosnou konstrukci tvoří keramické zateplené zdivo v kombinaci s železobetonovými prvky. Omítka je štuková, střešní krytinu tvoří pálené keramické tašky, dřevěné stínicí panely jsou z nabílené české jedle a smrku.

Vzhledem k tomu, že pozemek kdysi patřil zámku, je památkově chráněný. Komunikace s památkáři ale podle Žaloudka probíhala bez větších obtíží a návrh domu byl bez větších připomínek akceptován. Jak však architekt dodává, omezení a limity jsou pro tvorbu architektury dobré: nutí totiž architekta hledat vhodné a jedinečné řešení. K omezením, která plynula z památkové ochrany, proto přistupoval jako k výzvě.

Čistý interiér

A tak zatímco venek, limitovaný památkovými regulacemi, působí tradičně, uvnitř člověk najde moderní a nadčasový interiér. I tak ho ale v hlavním obývacím prostoru doplňuje klenutý strop, který je vysoký až sedm metrů. „Je hlavním výrazovým prvkem obytné haly a dodává jí sakrální charakter,“ uvádí Žaloudek.

Na ploše 154 metrů čtverečních se kromě hlavního obytného prostoru spolu s kuchyní rozkládají také dvě ložnice, dvě koupelny a technické zázemí. Kuchyně je dřevěná s kamenným ostrůvkem z indické žuly shivakashi, která evokuje kostelní mensu a je středobodem všech denních rituálů. Je tu také dubový stůl a naproti relaxační část s dlouhou pohovkou a tapiserie z nabarvené ovčí vlny. Život se uvnitř odehrává jak jinak než v kulisách bílé omítky. Na podlahu architekt použil broušenou cementovou stěrku, nábytek je na míru z dubové dýhy, svítidla jsou z již zmiňovaného japonského ručního papíru washi.

Jedna z ložnic, která je umístěná dole, se chlubí postelemi a skříněmi z masivu, které architekt vytvořil na míru, noční stolky jsou z černé žuly, druhá ložnice se nachází v patře, které funguje v podstatě jako samostatný apartmán s koupelnou; místnosti doplňuje ještě ateliér. Vše je laděné do bílé barvy a má působit neutrálním dojmem. Podkroví má pak na rozdíl od spodního patra tvořit uzavřený oblý prostor vhodný k přemýšlení, čtení a tvorbě. Vrchní patro tak připomíná kompaktní bílou jeskyni s malými otvory v podobě střešních oken.

Zahrada, která nepotřebuje plot

Nedílnou součástí interiéru je umění, které manželé sbírají. Sbírka obsahuje díla od české moderny po současnou tvorbu a pochází jak z rodinné tradice, tak z akvizic současných autorů. Kupříkladu ložnici zdobí japonský akvarel z 19. století, který pochází ze sbírky architektova dědečka Jana Němce. Umístěn je tu spolu s velkoformátovým obrazem Antonie Stanové a sochařskými objekty Michala Janigy. V patře stojí na travertinových podstavcích sochy od Vandy Hvízdalové, ve vstupní hale je dřevěná ceremoniální maska z Gabonu, v hlavní místnosti africká stolička vyřezávaná z jednoho kusu dřeva a autorská keramika Martina Hanuše a v ložnici či v podkroví návštěvy narazí na sochařské lampy Akari designéra Isamua Nogučiho. „V našem životě hraje umění důležitou roli,“ říká architekt s tím, že on sám studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, zatímco jeho žena je kunsthistorička a spisovatelka.

Právě za pojetí interiéru získal dům Oskar jedno z prvních ocenění: stal se absolutním vítězem designérské soutěže Interiér roku 2025. Porota ocenila novátorský přístup, nekonvenčnost i odvahu při inspiraci sakrální a lidovou architekturou, stejně jako respekt k okolní zástavbě a krajině a smysl pro velké architektonické gesto.

„Dům Oskar vzbudil u odborné poroty snad největší diskusi ze všech absolutních vítězů za deset let existence ocenění. Vyvolává silné emoce, což je ale u architektury vlastně naprosto v pořádku,“ komentoval zakladatel a ředitel soutěže Petr Tschakert projekt Jana Žaloudka, který se svým studiem v současné době dokončil například studii vinařství v Litoměřicích, pracuje také na návrhu vily nad Berounkou v Zadní Třebani nebo na několika návrzích interiérů bytů v hlavním městě.

Podívat se zbývá v Kamenné Lhotě ještě na zahradu. Její celková plocha dosahuje skoro devíti tisíc metrů čtverečních a tvoří ji v zásadě dvě části – na horní části pozemku je dům a také ruina původní stodoly, zatímco spodní část zahrady najdeme v původní, parkové úpravě, kterou dostala ještě v době, kdy patřila k zámku.

„Horní část zahrady jsem navrhoval společně se svojí ženou a zahradní architektkou Jitkou Tomsovou. Ve spodní části jsme pouze obnovili historický sad, vysadili jsme tu třicet kusů mladých ovocných stromků lokálních odrůd a také několik desítek jedlých keřů a bylin,“ vyjmenovává Žaloudek.

Najít je tady ale možné i vzrostlé stromy, které jsou stejně staré jako zámek sám, stojí tu i víc než sto let, stejně jako starou kamennou zeď, která odděluje Oskara od ostatních pozemků. Za sadem už plot není potřeba, zahrada tam plynule přechází do otevřené jihočeské krajiny, plné polí, luk, remízků a rybníků.

Před světem je Oskar ukrytý i na druhé straně: západní fasáda, která je orientovaná směrem do vesnice, obsahuje jen vstupní dveře a niku. Celkové náklady na stavbu se vyšplhaly k osmnácti milionům korun..

Památka na Oskara Nedbala

A proč se vlastně dům jmenuje Oskar? Jednoduše proto, že do sousedního zámku jezdil hudební skladatel a dirigent Oskar Nedbal, který tu také zkomponoval svou nejslavnější operetu Polská krev.

„Oskar Nedbal do Kamenné Lhoty jezdil na letní byt, má u zámku i svoji pamětní desku. Když jsme vybírali vlastní jméno pro nově vzniklý dům, jméno Oskar nás napadlo mezi prvními,“ líčí architekt.

A tak tu teď v malebné krajině stojí jihočeské stavení, ve které se schovává světlo, jež znovu proniká ven, když vyjde měsíc – chrám v malé vesnici.

Autorka je redaktorkou serveru CzechCrunch.