O odlišné mentalitě: proč nikdy nepouštějte japonského seniora sednout v autobuse

Japonsko bylo dlouho uzavřeno před západním světem, takže v evropské imaginaci získalo jakousi auru tajemství a po svém znovuotevření působilo jako „ztracený svět“ s unikátní estetikou a odlišným životním stylem. A do jisté míry je tomu tak dosud.
V češtině ovšem nedávno vyšla užitečná kniha Japonský rok: Stručný průvodce japonskou historií a kulturou japanoložek Alice Kraemerové a Denisy Vostré, která seznamuje čtenáře nejen s tím, jaká byla japonská historie a ve kterých dobách postupně vznikaly různé aspekty tamního specifického životního stylu, ale i s tím, jak se to v současnosti projevuje v každodenním životě. Pozitivně i negativně.
Strašidlo na každém rohu
Kniha stručně shrnuje kulturní rozmanitost i složité cesty tamní spirituality (kupříkladu Daikoku, bůžek hojnosti, se prý vyvinul z hinduistického Šivy a původně šlo o destruktivní božstvo provázené mnoha démony, které se během kulturních dějin stalo jedním z ochranných božstev buddhismu, do Japonska se už dostal v ryze pozitivní interpretaci hodného bůžka) a připomíná, že dle japonské tradice je třeba s věcmi zacházet s úctou a těm starým a nepotřebným je nutné před zlikvidováním poděkovat, jinak by mohly začít strašit a mstít se.
Může se to týkat jakéhokoli předmětu, ovšem z některých se etablovaná strašidla už dávno stala. To je případ struhadla, ze kterého vznikl přízrak jamaoroši, třmenu zapomenutého na bojišti, jenž straší jako abumiguči, sandálu, který působí velký hluk v domě a je nazýván bakezóri, či odloženého lampionu. „A strašidlo eritategoromo vzniklo dokonce z honosného roucha jakéhosi vysoce postaveného hodnostáře, jenž byl příliš pyšný a roucho odložil, aniž mu poděkoval.“
Zahrada a komunita
Připomenuty jsou proslulé japonské zahrady: „V každém období dějin dochází k vytvoření specifického prototypu pohledu na přírodu, který vždy souvisí i s aktuálním postojem člověka k přírodě či s náboženskými trendy.“ Neplatí to jenom pro Japonsko, nicméně právě tam byl vývoj velmi specifický: zatímco v Evropě šlo o vytvoření mikrokosmu ovládaného rozumem nebo o inscenování malebnosti, v Japonsku se nejprve snažili o napodobování vnějších forem přírody s tím, jak se Japonci seznamovali s jejími zákonitostmi, a jejich cílem se „stalo zpodobení podstaty přírody a jejího vnitřního fungování“.
Se silným vztahem k přírodě souvisí to, že v Japonsku kupříkladu slaví celonárodní svátek pozorování rozkvetlých sakur. O tom, kde právě sakury kvetou, tam v inkriminovaném období denně informují i televizní zprávy.
Zároveň kniha nezastírá, že v Japonsku, stejně jako ve většině dalších asijských zemí, vládne větší ohled na zájmy kolektivu či komunity. Obecně je na veřejnosti zásadně důležitá disciplína, zejména v městských oblastech. Například při nástupu do dopravních prostředků nebo při čekání na místo v restauraci nikdo nepředbíhá ani se nikam necpe, všichni se automaticky řadí za sebe.
Autorky v této souvislosti připomínají tradici malých zemědělských skupin, ve kterých za sebe jejich členové vzájemně ručili. Každý byl tedy odpovědný nejen za sebe, nýbrž i za to, co dělají ostatní, například že řádně platí daně nebo dodržují předpisy: „Pokud se jeden člen skupiny něčím provinil, potrestáni byli všichni.“
I v dnešním Japonsku panuje strach „neztrapnit skupinu“, ve třídách existuje silný důraz na týmovou práci a kolektivní disciplínu a na pracovišti odpovědnost za chybu často padá na celý tým nebo oddělení. Po skončení pracovní doby se tradičně pořádala (často dosud pořádají) firemní posezení s alkoholem a jídlem pro utužení kolektivu coby nepsaná povinnost.
Hlavně neztratit tvář
Velkým a tabuizovaným problémem je v japonských školách velmi rozšířená šikana. Podle přísloví o vyčnívajícím hřebíku, který musí být zatlučen, platí, že „jakákoli odlišnost, ať už v dobrém, nebo špatném slova smyslu, se může v Japonsku stát příčinou šikany“. A oběti se ještě víc než jinde stydí: šikana se na veřejnosti prostě neventiluje, protože postižený člověk by mohl před ostatními ztratit svou tvář, což je neodpustitelné, a tím pádem se informace nedostanou k těm, kdo by mohli pomoci.
Dalším důsledkem tohoto mentálního nastavení může být i to, že japonský lékař zamlčí pacientovi špatnou diagnózu, nebo pro nás bizarní situace z hromadných dopravních prostředků: nabídne-li v Japonsku mladý člověk své sedadlo staršímu, dopouští se chyby: „Sděluje tím, že staršího člověka pokládá za chudáka, který si zaslouží dobrodiní, čímž ho zahanbuje. Zároveň zahanbuje i ostatní spolucestující, neboť se nad ně svým chováním povyšuje – ukazuje jim, že on je velkorysý, zatímco ostatní jsou bezohlední a měli by se stydět.“
Pro Japonce je dále důležité dělat věci určitým konkrétním způsobem (metoda kata), což jim dává pocit jistoty a umožňuje zachování harmonie. S tím souvisí i schopnost spolupráce a loajalita vůči skupině. Na druhou stranu přílišné lpění na daném postupu může být překážkou samostatného myšlení a může stát i za japonskou omezenou schopností ztotožnit se s jinými národy či rasami. S tímto problémem se setkávají třeba ti, kdo se v Japonsku usadí na delší čas nebo natrvalo – japonská společnost je úplně nepřijme.
Vztah na dálku
Japonská kultura v Evropě procházela hned několika vlnami obrovského zájmu: od „japonerií“, které tuto zemi líčily sentimentálně-exoticky, až po celosvětově rozšířenou popkulturu s kultem kawaii a jeho přeslazenou roztomilostí. I nad knihou Japonský rok je ovšem možné si uvědomit, že přehnaná snaha o zachování harmonie může být pro ty, kdo v Japonsku trvale žijí, až nesnesitelná a že ona roztomilost může být pro mnohé Japonce jakýsi kolektivní kompenzační mechanismus proti rigiditě a stresu.
To neznamená, že bychom se v konkrétních principech nemohli japonskou kulturou inspirovat (ikigai – každodenní smysl života; wabi-sabi – krása nedokonalého, pomíjivého a prostého a s tím související kincugi – oprava rozbité keramiky se zlatem, zvýraznění prasklin místo jejich skrývání, obecněji opět přijetí vlastních nedostatků).
Nicméně leckdo může Japonský rok číst i tak, že pro něj bude lepší udržovat si s bájnou východní zemí platonický vztah na dálku. A pokud se nezalekne obvinění z kulturní apropriace, zinscenuje si její malý kousek (sobě na míru) třeba u sebe doma.