Místo péče do náruče pekla. V léčebně dlouho, ve velkém a systematicky umírali pacienti

Skryté kamerové záběry pořízené whistleblowerem v roce 2023 ukazují, jak personál nemocnice Takijama slovně i fyzicky napadá pacienty – kupříkladu sestry bijí pacienty do hlavy se slovy „Zmlkni, nebo tě zabiju.“. Alarmující je také skutečnost, že téměř 80 procent hospitalizovaných pacientů zemřelo během pobytu v zařízení – jak říká NHK, tito pacienti byli „propuštěni úmrtím“ (discharged by death). To je extrémně vysoké číslo, protože průměrná úmrtnost psychiatrických pacientů v tokijské metropolitní oblasti nepřekračuje šest procent.

Nemocnice se špatnou pověstí

Nemocnice Takijama stojí v poklidné zalesněné lokalitě na západ od Tokia, ale mezi Japonci má děsivou pověst – prý se říká „Jestli jdeš do Takijamy, je s tebou konec.“ (Takijama ni ittara, saigo). Pacienti zde končí nadobro opuštění, neboť žádná jiná zařízení nechtějí přijímat osoby s kombinovanými tělesnými a duševními potížemi. A právě odtud někdy v dubnu 2022 obdržel právník Aihara Keisuke naléhavou žádost o pomoc od pacienta se schizofrenií.