Jaro se zlatým štítem. Kdo byl nejzáhadnější bůh slovanského bájesloví?

Na konci 19. století se zrodil jeden z nejvlivnějších akademických mýtů moderní doby: umírající a znovuzrozený „bůh vegetace“. Skotský antropolog James G. Frazer ve Zlaté ratolesti spojil mýty a obřady z různých dob a kontinentů do příběhu božstva, které umírá spolu s přírodou a na jaře obnovuje plodnost země. Adónis, Attis, Osiris, Dumuzi či samotný Ježíš Kristus se tak stali variantami téhož vegetačního dramatu. Zlatá ratolest, poprvé vydaná roku 1890, postupně vybujela ve dvanáctisvazkové dílo a výrazně ovlivnila vědu, literaturu i populární představy o dávných náboženstvích.
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Během 20. století se však ukázalo, že kategorie „umírajících a znovuzrozených bohů“ spojuje velmi rozdílné tradice na základě pozdních, nejasných či učeně rekonstruovaných textů. Schéma přesto přežilo: figurína vynášená za vesnici, jarní píseň nebo parodický pohřeb pak snadno získávaly výklad jako pozůstatky pradávného kultu boha plodnosti.
Jarylo na koni
Východoslovanský Jarylo patří k nejznámějším výsledkům tohoto způsobu uvažování. V populárních přehledech vystupuje jako mladý bůh jara, sexuality, úrody a obnoveného života. Často jede na bílém koni, nese zelené ratolesti nebo klasy a po skončení slavnosti symbolicky umírá. Taková postava působí velmi autenticky a starobyle. Bezpečné středověké doklady o bohu jménem Jarylo však scházejí.
Jeho jméno známe až z mnohem pozdějších východoslovanských výročních obyčejů. Jarylem se označovala slavnost i její hlavní postava, kterou mohl ztvárnit někdo z vesnice nebo figurína. Obcházela obec, účastnila se zpěvů a na konci někdy podstoupila žertovný pohřeb. Podobně fungovaly i postavy Kostromy, Kupala, Germana či Koljady. Folkloristé pro taková jména používají označení chrononyma: názvy svátků a kalendářních období, které během obřadu dočasně získávají lidskou podobu.
Už roku 1763 kazatel Tichon Zadonský usoudil, že za jarylovskou slavností musela stát „jakási starobylá modla nazývaná Jarylo“. Jeho domněnka ale jenom ukazuje mechanismus vzniku nového pseudobožstva, nic víc. Tichon žádnou pohanskou modlu neviděl a necituje ani starší zprávy o jejím kultu. Jednoduše z podoby slavnosti odhadem vyvodil její domnělou pohanskou minulost. Pozdější folkloristé tento jeho předpoklad převzali.
Zásadní roli v tom sehrál běloruský autor Pavel Špilevskij, který pod pseudonymem Drevljanskij vydal roku 1846 popis běloruských tradic. Lidové obyčeje si ale svévolně upravoval, rozšiřoval a spojoval s antickými božstvy. Také běloruský Jarylo díky němu získal mnohem určitější podobu, než jakou měl v lidových obyčejích. Kritika Špilevského z prstů vycucaných dohadů se objevila už mezi jeho současníky, jeho atraktivní vyprávění ale přesto proniklo do dalších knih a později ovlivnilo i rozsáhlé rekonstrukce slovanské mytologie mimo Bělorusko.
Notně přibarvená folklorní postava z jedné lokální slavnosti se tak postupně změnila v široce známého „staroslovanského boha“.
Gerovitus a Jarovit
Hledání Jarylova západního příbuzného přivedlo badatele k bohu uctívanému ve 12. století v pomořanské Volhošti, dnešním německém Wolgastu. Životopisci bamberského biskupa Oty zapisují jeho jméno jako Gerovitus nebo Gerowitus. Moderní literatura je obvykle převádí do slovanské podoby Jarovit.
Takové čtení má jistou jazykovou oporu. První část jména se spojuje se slovanským jarb, tedy „jarý, prudký, bujný, silný“. Stejný prvek známe ze jmen Jaroslav, Jaromír nebo Jaropolk. Druhá část, -vit, se obvykle vykládá jako „pán“ či „vítěz“. Jarovit by tedy mohl být „Jarým“ nebo „Mocným pánem“. Slovo jarý zároveň souvisí s jarní životní silou, což otevřelo cestu ke spojení s běloruským Jarylem. Samotná podobnost jmen však totožnost obou postav nezakládá.
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Otovy životopisy ovšem přinášejí dvě pozoruhodné scény. První se odehrává v době, kdy pomořanští kmenoví předáci souhlasili s přijetím křesťanství. Jarovitův pohanský kněz se však obával ztráty svého postavení a připravil působivou lest. Vzal si roucho a insignie božstva, ukryl se v lese a nad ránem oslovil náhodného kolemjdoucího, jako by byl sám Jarovit: „Já jsem tvůj bůh, já jsem ten, který pokrývá pole obilím a lesy listím, v mé moci jsou plody luk a stromů, plodnost stád a vše, co slouží k užitku člověka.“ A mimo jiné artikuloval nutnost vyhnat misionáře.
Vyděšený muž donesl zprávu do Wolgastu a kněz pak využil vzniklé nálady proti křesťanům. Pro badatele se právě tato řeč stala hlavním důkazem Jarovitovy vlády nad jarem, úrodou a plodností. Při bližším čtení však vyvstává otázka, čí hlas zde vlastně slyšíme.
Autorem dochované promluvy byl totiž křesťanský mnich Herbord, který Otův životopis sepsal. Jeho Jarovit mluví nápadně biblickým jazykem. Zahajuje slovy „Já jsem tvůj bůh“, odměňuje ty, kdo jej ctí, a odnímá své dary těm, kdo se od něj odvracejí. A nakonec přikazuje obyvatelům Wolgastu, aby „nepřijímali jiného boha“.
Úplně stejnou stavbu má dvacátá kapitola knihy Exodus, předobraz deseti přikázání. Hospodin na Sinaji prohlašuje „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh“, žádá výlučnou úctu, trestá ty, kdo jej odmítají, a prokazuje milosrdenství těm, kdo zachovávají jeho přikázání. Herbord zkrátka použil známý biblický vzorec, aby pohanskému knězi vložil do úst program odporu proti christianizaci. Motiv polí, lesů a stád zároveň odpovídá obecné představě, že náležitá úcta k božstvu přináší společenství blahobyt.
Druhá příhoda nabízí hmotnější a místně zakotvený doklad Jarovitových kompetencí. Když do Wolgastu dorazila skupina Otových misionářů, ozbrojený dav místních jí zastoupil cestu. Jeden z kleriků, Ditrich, se mezitím dostal až k Jarovitově svatyni a ukryl se uvnitř. Tam spatřil velký zlacený štít, považovaný za nedotknutelný. Životopisec Ebbo jej označuje za štít zasvěcený Jarovitovi, bohu války. Herbord dodává, že Jarovit se latinsky nazývá Mars a jeho štít měl přinášet vítězství ve všech bitvách.
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Ditrich štít v zoufalství popadl a vyšel ze svatyně, aby se bránil davu. Obyvatelé se ale při pohledu na posvátný štít vyděšeně rozutekli a klerik unikl. Hagiografové scénu vykládají jako omyl pohanů, kteří naivně zaměnili nositele božského atributu za samotného boha. Ostatně podobně jako vesničan, který kněze v rouchu modly považoval za Jarovita. Božská moc se zjevně soustředila ve štítu a jeho vynesení ze svatyně ji zpřítomňovalo.
Láska, sex a válka
Podobnou úlohu, jak víme, plnily u polabských Slovanů posvátné praporce, kopí a další insignie nesené před vojskem. Díky tomuto dokladu tak vidíme Jarovita v kontextu polabských náboženských představ. Hlavní bohové měst a kmenových svazů chránili politické společenství, poskytovali komunitě věštby a zaručovali vojenský zdar.
Jarovit byl nadto uctíván také v Havelberku, což naznačuje širší kulturní spojení mezi Pomořany a Stodorany. Jeho zlacený štít tak vypovídá o povaze jeho kultu přímočařeji než biblicky stylizovaný knězův proslov z lesa, vždy tak okatě protežovaný.
Jarovitovu zemědělskou a válečnou stránku nicméně nemusíme rozdělovat mezi dvě různá božstva. Pro společnost závislou na polích, stádech a bezpečném osídlení spolu úroda a obrana těsně souvisely. Válka rozhodovala o tom, kdo sklidí kolik obilí, kdo si udrží jaké pastviny a čí dobytek přečká další rok. Bůh chránící obec tak mohl současně dohlížet na její hospodářský zdar.
Ostatně, podobně široké kompetence známe i ze starověkých náboženství. Mezopotamská Inanna-Ištar byla bohyní sexuální lásky a zároveň bohyní války. Řecký cestovatel Pausaniás zase znal ve 2. století ozbrojená zobrazení Afrodíty, jejíž kult měl v některých oblastech také válečnou stránku. Je zjevné, že v archaických kulturách plodnost, sexualita, politická moc a boj mohly v jedné božské postavě tvořit soudržný symbolický celek.
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Tak lze číst i slovanské jarb. Označuje jarní sílu, prudkost, bujnost a energii. Stejná životní intenzita se může projevit růstem obilí, rozmnožováním stád i bojovou razancí. A ničivý požár paradoxně zúrodňuje zemi. Jarovitův štít a jeho vztah k prosperitě tak představují dvě oblasti působení mocného kmenového boha. Frazerovský obraz mladého vegetačního boha, který každý rok umírá a znovu vstává, ale v dochovaných zprávách oporu nemá.
Vesna přichází
Od Jaryla a Jarovita nás myšlenky vedou ještě k jedné populární postavě: Vesně, údajné slovanské bohyni jara. Její jméno vypadá přesvědčivě, protože vesna skutečně označovala jaro a v několika slovanských jazycích toto slovo dodnes žije. Lidové písně mohou jaro oslovovat, vítat je a mluvit k němu jako k přicházející bytosti. Personifikace ročního období patří k běžným prostředkům poezie i rituálu.
V 19. století však učenci takové oslovení často četli jako doslovnou památku dávného kultu. Když píseň vítala jaro-vesnu, vznikla z ní „bohyně Vesna“. Významnou roli v tom sehrál i filolog Václav Hanka, který ji uvedl po boku Morany v básni Záboj a Slavoj z jím padělaného Rukopisu královédvorského. Odtud pronikla do literatury, slovníků bájesloví i do Jiráskových Starých pověstí českých.
Podobné výklady se uchytily také v jihoslovanském prostředí. A stejná úvaha vytvořila „božstva“ z řady dalších kalendářních jmen. Kupalo, Koljada, Kostroma či Jarylo dostali tvář, rodinné vztahy a místo v panteonu, přestože nejstarší doklady zachycují jen svátky, figuríny a rituální role. Také Morena je bezpečně doložena jako jméno vynášené a ničené figuríny. Podobu Morana ale prosadil až Hanka a představa bohyně smrti vyrostla z pozdějšího výkladu obřadu vynášení smrti. Stáří samotného zvyku může být značné; nemusí však uchovávat jméno a životopis předkřesťanské bohyně.
Božstva z kalendáře
Jarylo a Vesna jsou důležití jako ukázka toho, jak novodobá slovanská mytologie v 19. století vznikala. Lidový kalendář poskytl jména, písně, průvody, figuríny a obřadní pohřby. Církevní autoři v nich spatřovali zbytky modloslužby, romantičtí folkloristé pozůstatky dávného náboženství předků a Frazerova škola všudypřítomné umírající vegetační bohy.
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Jarovit stojí v této trojici poněkud stranou, neboť jeho kult skutečně dosvědčují středověké texty. Zápis Gerovitus lze pravděpodobně číst jako Jarovit a jeho jméno obsahuje stejný kořen jako Jarylo či jaro.
Další spojnice zůstávají domněnkami. Mezi pomořanským bohem 12. století, běloruskou slavností zaznamenanou v novověku a poetickým oslovením jara v českých a chorvatských písních leží mnoho času, prostoru i rozdílných druhů pramenů. Výsledné postavy bývají kulturně působivé a v literatuře či současné spiritualitě si už žijí vlastním životem. Pro poznání předkřesťanského náboženství je však třeba každou z nich vrátit k době, místu a prameni, z něhož vzešla.