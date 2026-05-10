Mezi mlýnskými kameny. Jaromír Nechanský velel úspěšné operaci exilu, po válce ho komunisté popravili

Jaromír Nechanský se narodil v Praze 4. prosince 1916. Po maturitě na Státním reálném gymnáziu absolvoval vojenskou prezenční službu, v průběhu níž se rozhodl pro povolání důstojníka jezdectva. V zářijové mobilizaci v roce 1938 velel rotě lehkých tanků pluku útočné vozby 4.
Po německé okupaci odešel do zahraničí a ve Francii se na jaře 1940 stal příslušníkem smíšeného přezvědného oddílu 1. československé divize. Po porážce Francie byl evakuován do Velké Británie, kde se přihlásil k plnění úkolů ve vlasti. Po absolvování speciálního výcviku se stal velitelem paraskupiny Platinum-Pewter, s níž byl letecky vysazen z Itálie v noci z 16. na 17. února 1945 u Nasavrk na Chrudimsku.
Československá podzemní armáda na domácím území, známá pod označením Obrana národa, byla v té době následkem úderů gestapa rozdělena. Na Moravě se její jednotky sloučily s civilními organizacemi do organizace Rada tří, jíž velel kpt.gšt. Karel Veselý-Štajner, a s níž paraskupina Platinum-Pewter navázala spojení.
V Čechách se na jaře 1945 konstituovalo vojenské velitelství Alex generála Slunečka, a současně civilní Česká národní rada, jež si nárokovala postavení centra domácího odboje a byla ve spojení s Radou tří. Kapitán Nechanský spolu s radistou četařem Jaroslavem Klemešem a jednou ze dvou radiostanic paraskupiny se 23. dubna 1945 přesunuli do Prahy k dispozici České národní radě.
Jak Jaromír Nechanský po přesunu do Prahy zjistil, vojenské přípravy České národní rady byly zcela minimální. Komunističtí členové rady a jejich sympatizanti ve štábu vojenského velitelství Alex navíc aktivně bránili spolupráci těchto odbojových organizací.
Po vypuknutí povstání se toto spojení i díky Jaromíru Nechanskému podařilo navázat a povstání skončilo vítězně. Prakticky okamžitě po válce jej však sovětské velvyslanectví označilo za nežádoucího. Po roce 1948 se Jaromír Nechanský zapojil do protikomunistického odboje, v září 1949 byl zatčen a 16. června 1950 zavražděn oběšením v pankrácké věznici.