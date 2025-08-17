Z pilota soustružníkem. Jaroslav Doktor válku přežil, i když několikrát hleděl smrti do tváře

Zdání možné rutiny však mizí v momentě, kdy si člověk uvědomí, že ztráty letců sloužících pod Velitelstvím bombardovacího letectva činily v uvedeném roce více než 70 procent na celý operační turnus čítající 30 takových letů. Jaroslav Doktor potřebné štěstí měl a válku přežil, i když několikrát hleděl smrti do tváře.
Narodil se 20. listopadu 1909 v Německém Brodě (nyní Havlíčkův Brod), ale později se s rodinou přestěhoval do České Třebové, kde docházel na měšťanku. Po jejím dokončení se vyučil strojním zámečníkem ve Vysokém Mýtě a získal zaměstnání u známé pražské firmy Českomoravská-Kolben-Daněk. V roce 1930 byl odveden do československé branné moci a v říjnu nastoupil u Leteckého pluku 4 v Hradci Králové, u kterého prošel poddůstojnickou školou.
Dále pak pokračoval do Vojenského leteckého učiliště v Prostějově, kde absolvoval v roce 1931 pilotní výcvik. Poté sloužil u Leteckého pluku 1 „Tomáše Garrigue Masaryka“. Dozajista talentovaný pilot ale v průběhu vojenské prezenční služby učinil několik kázeňských přestupků, což vedlo k jeho vyloučení z řad letectva a přemístění k pěchotě, a to k Pěšímu pluku 11 v Písku. Po odchodu do civilu se živil jako mechanik, od roku 1936 na této pozici pracoval u Československých státních aerolinií. O dva roky později u této společnosti začal létat jako dopravní pilot.
Nacistická okupace v březnu 1939 zasáhla Jaroslava Doktora stejně jako celu řadu mladých mužů. I přestože byl v té době již ženatý a manželka zrovna porodila syna, rozhodl se opustit Protektorát Čechy a Morava. Jeho cesta vedla v červnu nejdříve do Polska, odkud v srpnu odplul z přístavu Gdyně do Francie. Tam čekal na zařazení do Cizinecké legie. Po vypuknutí války byl odeslán na základnu v Avordu, kde procházel výcvikem pro bombardovací piloty. Výcvik dále pokračoval na základnách Istres a Châteauroux. Do bojových operací stejně jako většina československých bombardovací letců ale nezasáhl a 19. června 1940 odjel z přístavu Bordeaux do Velké Británie.
V červenci 1940 se Jaroslav Doktor stal příslušníkem dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Nejdříve prošel přeškolením na britskou techniku, načež byl v říjnu zařazen k 311. československé bombardovací peruti, u které do února 1941 ve výcviku pokračoval. Svůj první operační let podnikl 15. února 1941 a šlo o nálet na Boulogne-sur-Mer. Do června jich stihl absolvovat více než dvacet a během jednoho musel pro poruchu nouzově přistát. Dne 24. června měl však vážnou autonehodu a k bojové činnosti se vrátil až koncem listopadu. Předepsaný turnus zakončil náletem na německý Essen 10. dubna 1942.
V čase povinného odpočinku působil jako instruktor u výcvikové jednotky nebo, po předchozím přeškolení, jako zalétávací pilot u servisního útvaru. Na začátku října měl však jako cestující leteckou nehodou, která ho na jistý čas z létání vyřadila. Od dubna 1943 procházel výcvikem nočního stíhače, ten ale nedokončil a od srpna sloužil u jednotky, která přelétávala letadla mezi různými útvary. I zde málem přišel o život, a to při havárii v polovině září. Po vyléčení se v únoru 1944 vrátil zpět k jednotce, ale záhy nato nastoupil výcvik pro osádky létající pod Velitelstvím dopravního letectva. Mezi červnem 1944 a červencem 1945 sloužil u různých dopravních jednotek.
Do Československa se Jaroslav Doktor vrátil až v listopadu 1945 a v lednu následujícího roku demobilizoval. Opět se vrátil jako pilot k Československým aeroliniím a létal na vnitrostátních i zahraničních linkách. V únoru 1948 se mu narodila dcera. U ČSA pracoval do září 1949, kdy byl ze zaměstnání vyhozen. Několik let se živil jako soustružník a později jako referent v oddělení bezpečnosti práce. V roce 1966 odešel do důchodu. Během procesu politického uvolňování v roce 1968 se podílel na natáčení filmu Nebeští jezdci.
Držitel čtyř Československých válečných křížů 1939 a dalších československých a britských vyznamenání plukovník letectva in memoriam Jaroslav Doktor zemřel 13. srpna 1986. Urna s jeho popelem je uložena na břevnovském hřbitově v Praze.