Napřáhl ruku tak, aby rána byla co největší. Ale najednou, v tom zlomku vteřiny, kdy se mu ruka rozběhla k políčku, pochopil, proč se Lanc dává dobrovolně tlouct. Jistě ne pro zábavu, ale proto, že má hlad!
Boj o první místo je v pořadí druhá knižně vydaná a velice silná foglarovka. Má spád, najdeme v ní mnohem víc záporáků než kladných hrdinů a odehrává se v prvorepublikovém školním prostředí, odhadem v gymnaziální tercii.
Tady jde o něco důležitějšího než pořadí v závodě. Jde o to, jestli se člověk přidá k ostatním, jen aby měl pokoj, anebo si bude stát za svým.