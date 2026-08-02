Boj o chlapeckou duši. Foglarova Devadesátka je o přátelství, selhání i konfliktech

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Skautský oddíl Devadesátka zažívá v románu Pod junáckou vlajkou od Jaroslava Foglara nejrůznější dobrodružství. | foto: Repro z knihy Pod junáckou vlajkou

Romány Pod junáckou vlajkou a Devadesátka pokračuje představují vrchol Foglarovy tvorby ze skautského prostředí. Příběh o soudržnosti, přátelství a cti, které se neobejdou bez selhání, konfliktů a žárlivosti, ukazuje, že jedno špatné rozhodnutí nemusí člověka navždy určovat.

Skaut Mirek Trojan se nestává lepším člověkem tím, že by svou minulost vymazal, ale díky tomu, že se k ní postaví čestně. A zjistí, že skuteční přátelé člověka nenutí ke křiváctví ani ho neovládají strachem.

Devadesátka není vystavěna jako ideální prostředí, ale jako místo, kde se střetávají různé povahy a zájmy.

Nosítka už jsou na ulici a Mirek hledí do Ondrovy tváře. Je bledá jako stěna, ale oči má Ondra otevřeny a Mirek se dívá jen do nich. Nevidí krev na Ondrově blůze, nevidí ruku v silných obvazech prosakujících krví. Vidí jen ty oči, zlé, nenávistné, které neumí odpustit ani v této chvíli.

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