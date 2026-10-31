Rakovina může být i nakažlivá. Vědci si to ale dlouho odmítali přiznat

Lidské nádory jsou zajatci těla, v němž vznikly. Vzejdou z buňky, která začala jednat sobecky a ke zbytku organismu se chová jako k prostředí, jež může podle libosti drancovat. O překot se množí, proniká na nová místa a pokračuje v tom tak dlouho, dokud rodné tělo zcela nezdevastuje.
Ze zvířecí říše ale známe hned několik nakažlivých rakovin, které se do jednoho těla uzavřít nenechají a dokážou přeskočit z nemocného organismu na zdravého jedince. Chovají se jako parazit měnící hostitelský organismus. Přežijí díky tomu mnoho generací svých obětí a jsou prakticky nesmrtelné.
Analýzy odhalily, že pes, jemuž patřily první nádorové buňky byl zřejmě předkem plemen z okruhu sibiřských huskyů. V určitém slova smyslu tento „pacient nula“ stále žije v nádorech současných psů.