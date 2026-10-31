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Rakovina může být i nakažlivá. Vědci si to ale dlouho odmítali přiznat

Jaroslav Petr
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Humánní medicína zatím naštěstí žádnou takovou chorobu nezná. Ve zvířecí říši ale najdeme přenosné nádorové onemocnění u domácích psů, tasmánských vačnatců ďáblů medvědovitých, mořských mlžů zaděnek a nově také u ryb sumečků amerických.

Lidské nádory jsou zajatci těla, v němž vznikly. Vzejdou z buňky, která začala jednat sobecky a ke zbytku organismu se chová jako k prostředí, jež může podle libosti drancovat. O překot se množí, proniká na nová místa a pokračuje v tom tak dlouho, dokud rodné tělo zcela nezdevastuje.

Ze zvířecí říše ale známe hned několik nakažlivých rakovin, které se do jednoho těla uzavřít nenechají a dokážou přeskočit z nemocného organismu na zdravého jedince. Chovají se jako parazit měnící hostitelský organismus. Přežijí díky tomu mnoho generací svých obětí a jsou prakticky nesmrtelné.

Analýzy odhalily, že pes, jemuž patřily první nádorové buňky byl zřejmě předkem plemen z okruhu sibiřských huskyů. V určitém slova smyslu tento „pacient nula“ stále žije v nádorech současných psů.

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