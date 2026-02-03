Za čtvrtstoletí urazil JazzFestBrno obdivuhodnou cestu od víceméně lokální přehlídky až po festival (nebo vzhledem k jeho stavbě řekněme spíše koncertní řadu) evropské špičky a renomé, kde si pomyslně předávají pódium žijící ikony žánru s jeho současnými největšími hvězdami i spoustou mladých nadějí z celého světa včetně České republiky.
Letošní ročník JazzFestu v Brně začne vysloveně nadžánrově, kdy se v hudbě propojí prvky bluegrassu, soudobé hudby, world music a jazzové improvizace. A to v tom nejkvalitnějším instrumentálním podání, když se 6. února v Sono Centru spojí banjista Béla Fleck, harfeník Edmar Castaneda a bubeník Antonio Sánchez do formace BEATrio.
JazzFestBrno, Brno, různé lokace, 6. února – 21. května
Na jednom pódiu se tak sejdou dohromady držitelé 22 cen Grammy a předvedou jinde a jindy nevídanou hudební a nástrojovou kombinaci, která – jak vědí návštěvníci jejich loňské vyprodané české premiéry – dokáže diváky strhnout bezmála jako rockový koncert. Mimochodem, ani „líní“ Pražané nebudou o opakování tohoto zážitku ochuzeni, BEATrio zahraje den před brněnským vystoupením také v pražském divadle Archa+.
O týden později, 13. února, přijede do Brna nejvýznamnější současná jazzová osobnost střední generace, kontrabasistka, zpěvačka a skladatelka Esperanza Spalding. Držitelka pěti Grammy ve své tvorbě propojuje osobitým způsobem jazz, fusion, neo soul, R&B, bossa novu a latinskoamerický jazz. I ona vystoupí též v Praze, a to 11. února v Hybernii.
Dalšími naprosto klíčovými osobnostmi mezi letošními hosty JazzFestu budou 28. března v akusticky dokonalém prostředí Besedního domu dva doslova stylotvorní umělci. Jedním z nich bude klavírista, skladatel a držitel Grammy Brad Mehldau, který brilantně bruslí mezi žánry od introspektivních sólových jazzových improvizací přes projekty s řadou jazzových spoluhráčů až po „hraniční“ spolupráce s hvězdami klasické hudby. Partnerem v akustickém duu mu bude devítinásobný držitel ceny Grammy, kontrabasista a skladatel Christian McBride, jehož bohaté portfolio kromě řady jazzových spoluprací obsahuje také například hraní se Stingem.
Moravská metropole bude v rukou jazzových hvězd. V sobotu začíná Jazz Fest Brno
A o měsíc později, 28. dubna, roztančí Sono Centrum britské instrumentální trio GoGo Penguin, jedna z nejsledovanějších britských kapel, která do své hudby přimíchává prvky trip-hopu, breakbeatu, minimalismu či progresivního rocku. Navozují dojem složité elektronické hudby, ovšem za použití čistě akustických nástrojů – klavíru, kontrabasu a bicích.
Následně 5. května opět v Sonu vystoupí jedna z nejdůležitějších tváří moderního jazzu, charismatický saxofonista Joshua Redman, jarní část programu letošního ročníku festivalu zakončí 21. května bubeník Tom Skinner, kterého známe nejen z prostředí londýnské progresivní jazzové scény jako člena divoké kapely Sons of Kemet, ale také z postrockové kapely The Smile, jejíž páteř tvoří spolu se členy Radiohead Thomem Yorkem a Jonnym Greenwoodem. Program festivalu pak doplňuje řada dalších, klubových koncertů, na nichž uslyšíme zejména ty, kdo mají do vrcholných pozic v jazzovém světě jednoznačně našlápnuto.