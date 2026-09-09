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Jedno jméno, staletí výkladů. Kdo byla Siva-Živa a jak se její obraz proměňoval?

Doporučujeme   16:30
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Živa i Siva. Nejednoznačná bohyně. Jak jsme ostatně u Slovanů zvyklí. | foto: ILUSTRACE MAREK BERGER

Jedno jméno a celé staletí výkladů. Příběh Sivy-Živy ukazuje, jak se dějiny náboženství prolínají třeba s výtvarným uměním – a proč u slovanských bohyň často známe lépe jejich novodobou kariéru než původní podobu.

Už víme, že se slovanskými bohyněmi jsou jenom samé problémy. Východoslovanská Mokoš je ve středověkých pramenech bezpečně doložená, ale mnoho o ní nevíme. „Bohyně jara“ Vesna vznikla z poetického oslovení ročního období a teprve romantická literatura z ní udělala bohyni. Morena je především jménem jarní obřadní postavy a vynášené figuríny; známou „bohyni smrti“ z ní vytvořily také až učené výklady.

Středověcí autoři zmiňují, že Lutici nosili do bitev „ďábelské praporce“ s vyobrazením bohyně. Zmíněné bojové praporce zjevně přinášely do bitvy božskou záštitu.

Na severozápadě slovanského světa se ovšem objevuje ještě jedno ženské božské jméno: Siva. Jejím působištěm je několik řádků ve středověkých kronikách, pár výtvarných podob ze starých mědirytin a pozoruhodně bohatý posmrtný život v historiografii a výtvarném umění.

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