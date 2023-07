Když režisér napíše knihu. Srdcervoucí román Jednoho krásného dne pojednává i o historii Izraele

Název románu sice obsahuje krásný den, ale taky upozorňuje, že ten ještě nepřišel. A stejné je to se samotným románem Šemiho Zarhina. Jde o velmi lahodné, ba – nebojme se to říct – příjemné čtení, ovšem nelze si nevšimnout, že vedle života plného rodinných vztahů, milostných vášní a voňavého jídla přináší i nejrůznější odkazy na války, „srdeční zranění“ postav a další bolestné stránky pozemského pobývání.

Ostatně nejlépe to vystihuje jedna z románových scén – přesná, nemilosrdná, syrová, zároveň vtipná, a především úchvatná. Ne náhodou je autorem Jednoho krásného dne filmový režisér: „Má ve zvyku jít do kina se třemi čtyřmi prázdnými lahvemi schovanými v kabelce a pokaždé, když se ve filmu objeví nějaká dobrodružná nebo napínavá scéna a diváci ani nedutají, vytáhne lahev a schválně ji rozkutálí po zemi.

Lahev se kutálí po nakloněné podlaze sálu, naráží divákům do nohou, dělá hluk, který se rozléhá a ruší lidi ponořené do filmu, a Ruchama řekne: ,Výborně, je načase, aby se probrali ze svého imbecilního snu a vzpomněli si, že nejsou nic jinýho než obyčejný lidi, který doma nemaj klimatizaci ani co do huby.’“