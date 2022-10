Svědčil jsem proti Eichmannovi, říká Jehuda Bacon. Od Zemana dostal vyznamenání

Lidovky.cz: Do Terezína jste přijel ve 13 letech, jak na vás působil?

Můj první vjem byl, že to je jako Babylon. Nikdy předtím jsem neviděl tolik různých lidí, neslyšel tolik různých jazyků. A kromě toho jsem byl moc rád, že nemusím do školy. Jako jeden z prvních momentů mi utkvělo v paměti, když nám vydávali polévku. Tedy spíše vodu, vůbec se to nedalo jíst.

Okolo fronty chodilo několik starých Němců, vypadali, že jsou úplně mimo sebe. Měli rozdrbané šaty a prosili: „Dejte nám polévku.“ Nechápal jsem, proč se tak chovají, až později jsem se to dozvěděl. Hitler jim přece „daroval“ město. Oni mysleli, že jedou do lázní, že budou mít pokoj s výhledem na rybník. Zabalili si do kufrů oblečení do lázní, vzali si vycházkové hole, a pak viděli tohle. Když se tam ocitli, byli úplně ztracení a bezmocní.