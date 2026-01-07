Souboj dobra a zla v příšeří Londýna. Tajemný příběh Jekylla a Hydea může znovu začít

Těžko říct, jak je na tom dnešní nejmladší generace, zda právě spolu s ní Stevensonův odkaz neodejde jako cosi zastaralého definitivně do zapomnění. Ale ještě moje generace mileniálů v devadesátých letech jméno Dlouhého Johna Silvera znala.
Aby ne: s dřevěnou nohou, páskou přes oko a na rameni s papouškem, co skřehotá hlášky jako „samé zlato!“, se stal jakýmsi archetypem piráta a v očích po dobrodružství dychtících dětí se tenhle protagonista Ostrova pokladů ocitl na stejné úrovni jako třeba Old Shatterhand, D’Artagnan nebo James Bond v panteonu naprostých legend.
Robert Louis Stevenson: Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda (navíc 2 povídky).
V překladu Zdeňka Zieglera vydalo nakladatelství Odeon, Praha 2025.
Právě Ostrov pokladů ale zavinil, že ostatní Stevensonova díla maličko zapadla. Včetně jeho druhého nejslavnějšího románu (nebo rozsahem spíš novely) Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda. Jistě, všichni víme, o co jde: dobrácký doktor Henry Jekyll se po požití tajemné drogy stává Edwardem Hydem, vlastním alter egem, z nějž vyhřezávají všechny špatné vlastnosti, které má v sobě každý člověk, ale snaží se je potlačovat. Tradiční svár dobra a zla v člověku. Souboj anděla a ďábla. Morálka versus pudy.
Ale na rovinu, kdo tenhle příběh skutečně četl a nezná ho jen z televize? Protože případ Jekylla a Hyda patří k vůbec nejčastěji zfilmovaným námětům vůbec (poprvé se tak stalo už roku 1908). Od té doby se dočkal desítek dalších adaptací, povedených i nezdařených. Ale: film není kniha. A nikdy nebude. Ani když titulní dvojroli ztvární hvězdy své doby jako Fredric March (1931), Spencer Tracy (1941), Michael Caine (1990) nebo John Malkovich (1996).
Díky Knihovně klasiků nakladatelství Odeon tak máme možnost tenhle nedostatek v moderním překladu napravit. Znovu se ponořit do kulis viktoriánského Londýna, kde se v příšeří ulicemi plnými mlhy potuluje podivná postava, která se zjevně neštítí ničeho, jak si všimne úctyhodný advokát Utterson. A týž Utterson je značně znepokojen, když se dozví, že bezcitný a konvencemi opovrhující pan Hyde se stal univerzálním dědicem známého doktora Jekylla. Tajemný příběh může znovu začít...