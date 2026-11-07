Jen věrný služebník císaře? Maršál Radecký dodnes rozděluje společnost

Před 260 lety, 2. listopadu 1766, se narodil Josef Václav Radecký
z Radče, jeden z nejvýznamnějších vojevůdců habsburské monarchie. Během více než sedmdesáti let vojenské služby se podílel na porážce Napoleona a v pokročilém věku zvítězil nad vojsky Sardinského království v severní Itálii.
Radecký vyrůstal ve světě, v němž zásadní význam měly stavovské povstání a věrnost panovníkovi.
V Rakousku se stal legendou, kterou dodnes připomíná slavný Radeckého pochod. Pro italské vlastence však představoval symbol cizí nadvlády a v českých zemích se po vzniku Československa proměnil z oslavovaného rodáka v připomínku habsburské monarchie. Jeho život tak ukazuje nejen mimořádnou vojenskou kariéru, ale také to, jak rozdílně mohou národy hodnotit tutéž historickou osobnost.
Josef Václav hrabě Radecký z Radče, německy Joseph Wenzel Graf Radetzky von Radetz, se narodil na zámku Třebnice nedaleko Sedlčan. Pocházel ze starého českého šlechtického rodu, jehož kořeny sahaly do středověku.
Věrný panovníkovi
Šlechtická identita v 18. století se však podstatně lišila od moderního národního uvědomění. Radecký vyrůstal ve světě, v němž měly zásadní význam stavovské postavení a věrnost panovníkovi. Označovat jej jednoduše za českého národního hrdinu, nebo naopak za člověka, který svůj původ zapřel, by proto znamenalo přenášet do jeho doby pozdější politické představy.
V roce 1784 vstoupil do císařské armády jako kadet kyrysnického pluku. První válečné zkušenosti získal během konfliktu s osmanskou říší, následovaly války proti revoluční Francii. Postupně se vypracoval do vyšších velitelských a štábních funkcí.
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V roce 1809 se účastnil války proti Napoleonovi, během níž rakouská armáda dosáhla u Aspernu a Esslingu významného vítězství, ale následně utrpěla porážku u Wagramu. Radecký si uvědomoval přednosti i slabiny rakouského vojenství, zejména význam dobré organizace, součinnosti jednotlivých druhů vojsk a zásobování.
Vrchol jeho působení v napoleonských válkách přišel roku 1813, kdy se stal náčelníkem štábu hlavní spojenecké armády pod velením rakouského polního maršála Karla Filipa ze Schwarzenbergu.
Podílel se na přípravě operačních plánů a koordinaci rakouských, ruských a pruských vojsk. Vyvrcholením tažení byla bitva u Lipska ve dnech 16.– 19. října 1813, známá jako bitva národů, v níž Napoleon utrpěl zásadní porážku.
Radecký rozhodně nebyl jediným autorem spojenecké strategie, jeho štábní práce však významně přispěla k úspěchu koalice. Následujícího roku spojenci vstoupili do Paříže a Napoleon byl donucen vzdát se trůnu. Po válce Radecký pokračoval ve službě, přestože jeho reformní návrhy narážely na finanční a politické překážky.
V roce 1831 převzal velení rakouských sil v Lombardsko-benátském království, které po Vídeňském kongresu připadlo habsburské monarchii. Právě zde sílilo italské národní hnutí usilující o odstranění rakouské nadvlády a sjednocení země.
Radecký věnoval značnou pozornost výcviku a připravenosti jednotek a roku 1836 dosáhl hodnosti polního maršála. Bylo mu téměř sedmdesát let, jeho největší vítězství však měla teprve přijít.
Revoluční rok 1848 otřásl celou monarchií. V březnu vypuklo povstání také v Miláně, odkud povstalci během takzvaných pěti dnů milánských vytlačili rakouskou posádku. Jedenaosmdesátiletý Radecký se rozhodl ustoupit do prostoru pevností Verona, Mantova, Peschiera a Legnago, známého jako pevnostní čtyřúhelník. Namísto riskantního boje o Milán tak soustředil své síly v oblasti vhodnější k obraně i přijímání posil.
Slavné vítězství
Mezitím proti Rakousku vytáhl sardinský král Karel Albert, který doufal, že vojenské vítězství otevře cestu ke sjednocení severní Itálie pod vládou savojské dynastie. Zpočátku byla situace rakouské armády obtížná, Radeckému se však podařilo převzít iniciativu. Rozhodující obrat přinesla bitva u Custozy ve dnech 24.– 25. července 1848, v níž porazil sardinská vojska a přinutil Karla Alberta k ústupu. Rakušané následně znovu obsadili Milán. Vítězství posílilo postavení habsburské dynastie v době, kdy její existence čelila revolučním otřesům.
V březnu 1849 Sardinské království válku obnovilo, ale po rakouském vítězství u Mortary následovala 23. března rozhodující bitva u Novary. Sardinská armáda utrpěla těžkou porážku a Karel Albert ještě téhož večera abdikoval ve prospěch svého syna Viktora Emanuela II. První italská válka za nezávislost tak skončila neúspěchem italského národního hnutí. Rakousko si udrželo Lombardii a Benátsko, zatímco dvaaosmdesátiletý Radecký dosáhl největšího triumfu své dlouhé kariéry. Právě italská vítězství však ukazují rozporuplnost jeho odkazu.
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Pro rakouské vlastence byl obráncem monarchie a symbolem věrnosti císaři, zatímco italští národovci v něm viděli jen muže, který vojenskou silou bránil jejich nezávislosti. Po porážce revoluce vykonával v Lombardsko-benátském království také nejvyšší vojenskou a správní moc.
Rakouská vláda se opírala o mimořádná bezpečnostní opatření, vojenské soudnictví a represe vůči odpůrcům habsburské nadvlády. Radeckého proto nelze hodnotit pouze podle jeho vojenských schopností. Jeho úspěchy sice prodloužily rakouskou vládu v severní Itálii, ale sjednocení země nezastavily. Lombardii Rakousko ztratilo roku 1859 a Benátsko v roce 1866, tedy až po maršálově smrti.
Radeckého popularita se promítla také do kultury. V roce 1848 zkomponoval Johann Strauss starší slavný Radeckého pochod, který dodnes zaznívá při novoročních koncertech Vídeňských filharmoniků. Básník Franz Grillparzer mu věnoval oslavnou báseň, jejíž úvod „In deinem Lager ist Österreich“ vyjadřoval představu, že právě v maršálově táboře přežívá skutečné Rakousko.
Symbol mocnářství
Radecký se stal symbolem soudržnosti mnohonárodnostní říše a mezi vojáky získal přezdívku „otec Radecký“. Vojenskou službu ukončil teprve roku 1857. Zemřel 5. ledna 1858 v Miláně a byl pohřben v dolnorakouském Heldenbergu. Také v českých zemích byl tehdy připomínán jako slavný rodák.
Ještě téhož roku mu byl na pražském Malostranském náměstí odhalen monumentální pomník od sochařů Josefa a Emanuela Maxových. Bronzová postava maršála stála na štítu neseném postavami vojáků různých druhů rakouského vojska. Sousoší tak oslavovalo nejen Radeckého, ale i mnohonárodnostní císařskou armádu.
Po vzniku Československa se však význam pomníku zásadně proměnil. Nová republika se vymezovala vůči habsburské minulosti a Radecký začal symbolizovat dynastii, od níž se československá státnost odvracela. Jeho pomník byl roku 1919 zakryt a později odstraněn z veřejného prostoru.
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Podobný osud postihl i další památky připomínající někdejší monarchii. Radeckého odkaz tak zůstává předmětem rozdílných výkladů. Rakouská tradice v něm vidí významného vojevůdce, italské dějiny protivníka národního sjednocení a české prostředí osobnost, jejíž domácí původ kontrastuje s celoživotní službou habsburské dynastii. Tyto skutečnosti se přitom nevylučují. Radecký byl českým rodákem, rakouským polním maršálem i věrným služebníkem císaře.
Jeho podíl na porážce Napoleona a vítězství v Itálii patří k významným událostem evropských dějin. Současně však svými úspěchy pomáhal udržovat politický řád, proti němuž vystupovala národní a liberální hnutí 19. století. Právě toto napětí mezi vojenskou velikostí a politickým odkazem činí z Radeckého osobnost, kterou je třeba chápat v dobovém kontextu. A právě proto Praha připravuje návrat Radeckého pomníku na Malostranské náměstí.