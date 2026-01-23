Doba plná paradoxů aneb co si myslíme, že (ne)víme o 19. století

Byla to doba, o které dnes už tolik zase nevíme. Však také od těch časů uplynulo více než 160 let. A co si pamatujeme z toho mála, co nám o této době řekli ve škole?
Že to byl „čas zaživa pohřbených“, jak se o těch časech vyjádřil Jan Neruda. A že po neúspěchu nacionálních revolucí roku 1848 na celé desetiletí přišlo politické utažení šroubů, tzv. Bachův absolutismus, jak se režimu říkalo podle nepříliš oblíbeného ministra vnitra Alexandra Bacha.
Mimochodem, v Bachově osobě se tu můžeme setkat s prvním z mnoha paradoxů téhle doby: než se stal stoupencem neoabsolutismu, byl Alexander Bach jednou z hlavních postav zmíněné revoluce. Tak viditelnou, že ho slavný armádní velitel Alfred Windischgrätz odmítal akceptovat jako ministra, protože byl příliš spojen s liberálními revolučními idejemi.
Zároveň ale – tak trochu v rozporu s tvrzením o zaživa pohřbených – tu po krátkém období útlumu naplno začalo velmi plodné období pro českou literaturu. Skončila doba romantismu a naivity, přicházelo období realismu, jak to symbolicky zachytil Karel Sabina ve svém pozdějším románu Oživené hroby.
V něm se ve vězení sejdou mladí i staří revolucionáři, kteří se na cele ocitnou se svým protihráčem, nohama na zemi stojícím profesorem Schauberkem, jediným, kdo nebyl zatčen z politických důvodů. Z jejich konverzačního střetu je jasně poznat, kdo náleží starému, končícímu světu a kdo epoše nové a komu bude patřit budoucnost.
A také ano. Objevila se tu nová generace mladých autorů, kteří se představili nejprve v almanaších Lada Nióla a Máj; to se týká spisovatelů, které dodnes známe z čítanek, jako byli Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Jakub Arbes nebo Adolf Heyduk. Tehdy již zavedení autoři sepsali svá největší díla: Karel Jaromír Erben vydal Kytici, Božena Němcová Babičku či všechny slavné menší prózy. A tak zatímco někteří spisovatelé seděli ve vězení jako Sabina, v emigraci jako Josef Václav Frič nebo ve vyhnanství pod policejním dohledem jako Karel Havlíček, vycházela nejslavnější díla české literatury.
Dezolátské konspirace
Ostatně, v osobě Karla Havlíčka můžeme pozorovat další z paradoxů té doby – zatímco jeho přítel a revolucionářský spolubojovník Alexander Bach se stal ministrem, Havlíček skončil v Brixenu. Ale pozor: dlouhá léta nám škola vtloukala do hlavy, jak spisovatel v Tyrolsku trpěl, aby tím prvorepublikové i komunistické školství podpořilo protihabsburské nálady.
Realita byla ale trochu jinde: Bach se za Havlíčka přimluvil, nechal ho bydlet v nejlepším brixenském hotelu Zum Elephanten a vyplácel mu gáži 500 zlatých ročně. Jinými slovy – místní na internovaného Čecha žárlili, protože se měl mnohem lépe než oni, když přes den chodil na procházky po horách a psal a po večerech rozhazoval apanáž v hostincích s místními děvčaty (než mu úřady raději přivezly manželku s dcerou). Havlíčkovu situaci vlastně vystihuje humorná replika z Cimrmanova dramatu České nebe: „No, že by tak moc trpěl… Jel zadarmo do Alp a měl tam polopenzi!“
A o této zvláštní, zajímavé a ne tolik známé době je i kniha Jen žádný rámus, pánové!– což je mimochodem citát, který měla údajně říct vůdčí postava české politiky František Palacký na Havlíčkově pohřbu. Tento výrok tak trochu naznačuje, že Vídeň sice uzdu přitáhla, ale hlavy si Češi sklopili sami, k tomu je nikdo nenutil…
Magdalena Pokorná: Jen žádný rámus, pánové!
Česká společnost v padesátých letech 19. století.
Magdalena Pokorná, autorka této objemné knihy, se zkoumanému období věnuje do všech detailů. Nijak si tu dobu neidealizuje, poctivě přiznává všechno, co tehdy bylo špatně, ale zároveň ani zdaleka nepokračuje v omšelém narativu, jak tehdy bylo všechno špatně. Místo toho nabízí přehledný portrét doby od toho, co zbylo z revolučních ideálů, až po nastupující reálpolitiku a nálady mezi lidmi.
Vůbec atmosféru doby se autorce, zkušené historičce se specializací na 19. století (pozornost zasluhují například její dosavadní knihy o „vůdci národa“ Františku Ladislavu Riegerovi nebo portrét o nespravedlivě zastíněném Josefu Němcovi, manželovi mnohem známější Boženy Němcové), daří vystihnout znamenitě. Pomocí dobových plakátů, jarmarečních písní a střípků nejrůznějších zajímavostí kreslí portrét doby, která byla stejně živá a plnokrevná jako naše současnost.
A vidíme, že se zas tak moc od sebe neliší. Tak třeba se podle jisté dobové fámy měla 13. června 1857 srazit se Zemí kometa. Lidé kvůli tomu dokonce opouštěli Prahu, protože se na venkově říkalo, že katastrofa postihne především hlavní české město. A také se začalo šířit, že tyto obavy záměrně vyvolávali určití lidé proto, aby národ „dohnali ke strachu a k poníženosti“. Kdepak, konspirační teorie tehdejších „dezolátů“ se od těch současných zase tolik nelišily. Dnes se jenom po Facebooku šíří daleko rychleji.