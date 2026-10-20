Věříte ještě filmovému záběru, nebo AI zničila tuto jistotu? Začíná dokumentární Ji.hlava

Je to něco, co se z běžné české praxe vymyká. Šíří záběru, přesahem do ciziny i tradicí. Už je to třicet let. Třicátá dokumentární Ji.hlava začne v pátek 23. října.
Třicítka vyzývá k bilancím, retrospektivám i úvahám do budoucna. Jinými slovy. V Jihlavě nebude jen na co koukat, ale i o čem přemýšlet či diskutovat.
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Na festivalu se sejdou známá jména či jejich díla: Frederick Wiseman, Errol Morris, Rithy Panh, Eliška Cílková, Filip Remunda či Helena Třeštíková. S nimi se svezou britský archeolog David Wengrow či íránsko-australská architektka Samaneh Moafi.
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Ale ředitel festivalu Marek Hovorka předem upozornil i na obecnější témata. Festival svědčí o proměnách filmového dokumentu. Digitální technologie umožní zachytit cokoli a kdekoli, což je plus. Jenže umělá inteligence dokáže měnit či vytvářet záběry tak, že je nelze rozeznat od autentického záznamu.
Ano, to je problém. Poznali jsme to za války v Gaze, tehdy ještě v podobě rozeznatelné. Třeba když „oběti genocidy“ měly v záběru šest prstů. Ale během krátkého času to rozeznat nepůjde vůbec. I proto ředitel Hovorka říká, že se musí zpřesnit zásady spjaté s autenticitou filmových dokumentů. I o tom se bude mluvit v Jihlavě.
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Na své si přijdete i jako diváci. Uvidíte střihovou filmovou esej Andrey Slovákové a Janky Vlčkové s pracovním názvem Ji.hlava 30: Myslet filmem. Sestřih toho, co v Jihlavě zaznělo za třicet let.
Můžete navštívit sekci Filmy, které změnily svět. Ta je bilanční. Nabídne zásadní dokument Hanebná sklizeň (1960) o podmínkách života i práce zemědělských dělníků v USA. Je to film, který vedl ke změně amerických zákonů.
Nebo snímek S21: Vražedná mašinerie Rudých Khmerů (2003) Rithyho Panha o polpotovské genocidě v Kambodži.
30. mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Jihlava. 23. 10. – 1. 11.
Československo v této sekci upomíná snímek Děti bez lásky (1963), který natočil česko-německý režisér Kurt Goldberger a na němž spolupracoval dětský psycholog Zdeněk Matějček. Dokument poukázal na deprivaci dětí v zařízeních kolektivní výchovy a vedl například k prodloužení mateřské dovolené žen.
Tato sekce nabízí i japonský film Minamata: Nemocní a jejich svět (1971) o lidech postižených otravou rtutí. Či americký snímek Tenká modrá čára (1988) Errola Morrise o justičním selhání. Díky tomuto filmu byl po dvanácti letech vězení propuštěn člověk neprávem odsouzený za vraždu.
FAMU ke svým osmdesátinám
Je tu i soutěžní sekce Česká radost. V ní stojí za pozornost třeba nový časosběrný dokument Znovu vstaň Elišky Cílkové o mladé sportovkyni, jejím vztahu k úspěchu i výkonu. Nebo snímek Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí Pavla Štingla o našem jediném literárním nobelistovi 125 let od jeho narození a 40 let od smrti. Či snímek Expozice láskou Filipa Remundy o vztahu dcery a otce, známého fotografa erotiky.
Pár speciálních kousků připravila také pražská FAMU ke svým 80. narozeninám. Jsou to rané práce Věry Chytilové, Jiřího Menzela, Evalda Schorma, Jaromila Jireše či Heleny Třeštíkové.