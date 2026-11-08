Z ruského podporučíka velitelem Válečné školy v Praze. Birula stanul i mezi československými generály

Narodil se jako Henrik Georgijevič Birula 23. dubna 1894 ve Vilně (dnes Vilniusu na území Litvy) do rodiny polského důstojníka ruské carské armády. Po vystudování tamějšího reálného gymnázia se rozhodl jít v otcových šlépějích a nastoupil na Michajlovské pěchotní učiliště v Moskvě, které absolvoval v červenci 1914. Následně byl v hodnosti podporučíka zařazen k 157. pěšímu pluku, s nímž jej také zastihlo vypuknutí první světové války.
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Se svým plukem se záhy odebral na bojiště, kde byl již 30. srpna těžce zraněn a vrátil se k němu až v lednu 1915. V jeho sestavě postupně v průběhu války vykonával rozličné funkce od velitele čety až po pobočníka velitele pluku. V únoru 1917 byl převelen ke štábu divize, kde v hodnosti podkapitána působil jako přednosta oddělení štábu.
Po bolševické revoluci a rozpadu ruské armády v létě 1918 vstoupil do čs. vojska, kde byl nejprve ustanoven dispozičním důstojníkem na oddělení generálního ubytovatele. Zúčastnil se též bojů proti bolševikům, kdy na podzim roku 1918 velel operačnímu oddělení uralské fronty. V únoru 1919 se již v hodnosti majora stal náčelníkem štábu 2. čs. střelecké divize. Do Československa byl evakuován z Vladivostoku 20. dubna 1920 v hodnosti podplukovníka.
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Po svém příjezdu do nového státu se rozhodl nadále sloužit v jeho armádě, kde byl nejprve jmenován náčelníkem štábu 6. divize. Po absolvování studia na Válečné škole v Praze působil od roku 1922 na Hlavním štábu jako přednosta skupiny 5. (školského a výcvikového) oddělení. Od roku 1925 velel různým vojenským jednotkám na úrovni praporů a pluků, mezi lety 1930–1933 pak vykonával funkci velitele Válečné školy v Praze.
Zároveň stoupal v žebříčku hodností a v roce 1933 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. Mezi lety 1933–1935 velel 1. jezdecké brigádě, následně 1. horské brigádě. Poté až do roku 1938 velel 8. divizi.
Během branné pohotovosti státu a mnichovské krize na podzim 1938 vykonával funkci velitele 37. hraniční oblasti. Po nacistické okupaci Českých zemí byl penzionován. Zemřel 16. listopadu 1948 v Brně.