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Zůstal téměř sám. Jiří Antonín Schiller odjel bojovat za svobodu vlasti, válka mu vzala rodinu

Milan Votava
  10:30
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Jiří Antonín Schiller | foto: Archiv Milana Votavy

Některým lidem je dopřán dlouhý a pokojný život v míru. Jiným osud přinese naopak utrpení. To je příběh i československého příslušníka britského Královského letectva Jiřího Antonína Schillera. Jako syn úspěšného průmyslníka mohl žít v blahobytu, avšak události 30. a 40. let minulého století zcela změnily trajektorii jeho potenciálně šťastné budoucnosti.

Kvůli svému židovskému původu musel emigrovat, aby si zachránil život. Přes půl světa pak dobrovolně odjel bojovat za osvobození své vlasti a svých nejbližších. Když však nastal mír, zůstal téměř sám.

Pocházel z významné židovské rodiny

Narodil se 22. října 1919 v Horním Litvínově jako druhorozený syn do rodiny Ernsta Schillera a jeho manželky Helene, rozené Glaser. Pocházel z významné židovské rodiny, jelikož jeho otec byl spolumajitelem firmy Heller & Schiller v Horním Litvínově, která se zabývala výrobou domácího a kuchyňského nářadí, ale též dětských hraček. Též ze strany matky, pocházející z rodiny lounského statkáře a majitele realit Julia Glasera, se rodina těšila respektu širokého okolí.

Po absolvování pěti tříd obecné školy pokračoval Jiří Schiller studiem na Státním vyšším reálném gymnáziu v Mostě. Z ročenek této vzdělávací instituce lze vyčíst, že gymnaziální studium nastoupil ve školním roce 1930/1931 a v následujících čtyřech ročnících patřil prospěchově spíše mezi průměrné studenty. Tuto instituci navštěvoval též jeho starší bratr Karel a jejich otec gymnázium finančně podporoval. Poté Jiří Schiller přestoupil na Vyšší hospodářskou školu v Plzni, kterou zakončil úspěšným složením maturitní zkoušky. V civilním zaměstnání pak pracoval jako zemědělec.

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Rok 1938 jasně ukázal tehdejším obyvatelům příhraničních regionů židovského původu, že jim další setrvání v těchto oblastech nepřinese do budoucna nic dobrého. I Jiří Schiller s rodiči a bratrem odešli do vnitrozemí, a to konkrétně do Prahy. Žili v Italské ulici jen kousek od Riegrových sadů. Již v prosinci téhož roku začali řešit možnost vycestování do zahraničí. Přišel však rok nový a s ním i řada událostí, které rodinu trvale poznamenaly.

Ve službách zahraniční armády

V březnu 1939 došlo k německé okupaci a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, což záhy vedlo ke zhoršení životních podmínek Židů. O měsíc později rodinu zasáhla tragická událost, kdy byl v Lounech zákeřně zavražděn a oloupen dědeček Jiřího Schillera Julius Glaser. V neposlední řadě, přes intenzivní snahy o získání povolení k vycestování do jihoamerického Chile pro celou rodinu, byla víza udělena pouze Jiřímu Schillerovi a jeho bratru Karlovi.

Koncem listopadu 1939 Jiří Schiller se starším bratrem legálně odjeli do italského Janova. Z tamního přístavu odpluli 2. prosince lodí MS Augustus do Chile. Usadili se u svých příbuzných v Santiago de Chile a Jiří Schiller pracoval jako zemědělský úředník. Napadení Spojených států amerických Japonskem v prosinci 1941 uspíšilo jeho zájem pro vstup do československé zahraniční armády ve Velké Británii.

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Počátkem roku 1942 začal ve věci podnikat potřebné kroky v koordinaci s československými i britskými úřady. Následně odjel do Buenos Aires, kde byl začátkem května uznán zdravotně způsobilým ke službě v zahraniční armádě. Dne 9. května odplul z tamního přístavu lodí Port Caroline směr Velká Británie. Dlouhá a nebezpečná cesta do přístavu Cardiff trvala 47 dní. Po krátké zastávce v Royal Victoria Patriotic School v Londýně, kde byl zpravodajsky prověřen, došlo 7. července 1942 k jeho zařazení do československé branné moci.

U československé bombardovací perutě

V říjnu 1942 byl Jiří Schiller přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Kvůli nedoslýchavosti, která se u něj projevovala od útlého dětství, se nemohl stát stíhacím pilotem, po čemž dlouhodobě toužil. Namísto toho byl v prosinci zařazen k 311. československé bombardovací peruti jako člen pozemního personálu.

U této jednotky sloužil jako radiotelegrafista a střelec bratranec Jiřího Schillera Felix Heller. Ten jej blíže seznámil se svou sestřenicí Gerdou Evou Hellerovou, do které se Jiří Schiller zamiloval a v červenci 1943 společně uzavřeli sňatek. V květnu roku následujícího se jim narodila dcera Zuzana. Bez zajímavosti nezůstává ani fakt, že Gerdu i Felixe v roce 1939 zachránil tehdy ještě zcela neznámý Nicholas Winton.

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Do konce války sloužil Jiří Schiller u československé bombardovací perutě nebo její opravárenské jednotky. Zpočátku byl zařazen jako člen pomocného personálu, ale v létě 1944 prošel školou materiálně-technického a logistického zabezpečení na základně Kirkham. Spolu s dalšími pak jako skladník u jednotky zajišťoval klíčovou administrativní funkci. Svými nadřízenými byl hodnocen jako inteligentní, rozumný, spolehlivý, slušný a ukázněný. V období února a března 1945 s dobrým prospěchem vykonal zkoušku na důstojníka letectva v záloze.

Návrat do osvobozené země

V srpnu 1945 se Jiří Schiller vrátil do osvobozeného Československa. Celá jeho nejbližší rodina i rodina manželky Gerdy byla zavražděna v nacistických koncentračních táborech. Otec Ernst a matka Helene byli v říjnu 1942 deportováni z Terezína do Osvětimi. Bratranci Felix Heller a Tomáš Glaser, též příslušníci britského Královského letectva, zahynuli ve výkonu služby.

Jiří Schiller až do únoru 1946 sloužil v řadách československého vojenského letectva, konkrétně u Leteckého náhradní pluku 1 v Praze. Do zálohy odcházel v hodnosti poručíka letectva a za své bojové zásluhy obdržel Československou medaili Za chrabrost před nepřítelem a medaili Za zásluhy II. stupně.

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V civilu se rozhodl vrátit ke svému původnímu povolání zemědělského úředníka. S manželkou a dvěma dětmi se usadil v Lounech, kde získal do národní správy po prarodičích několik hektarů pozemků a statek. Po převzetí moci komunisty byl z vedení rodinného statku nejdříve přemístěn do funkce provozního účetního a později zcela propuštěn.

Poručík letectva v záloze Jiří Antonín Schiller zemřel 9. června 1951 v Lounech na náhlou zástavu srdce v nedožitých 32 letech. Poslední rozloučení se zemřelým proběhlo ve strašnickém krematoriu v Praze. Gerda Schillerová s dětmi byla po smrti manžela vyhozena z bytu a usadila se v Mostě.

Seriál Kalendář hrdinů vzniká ve spolupráci s VHÚ Praha

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