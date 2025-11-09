Nezvěstný – pravděpodobně mrtvý. Hrdina z Wintonova transportu padl nad Normandií

Nemalá část zachráněných během druhé světové války, často dobrovolně, vstupovala do československých a spojeneckých jednotek. Jak kdyby také oni cítili, že bojovat za vyšší cíle, svobodu vlastní země a blízké doma, má smysl i za cenu sebeobětování. Jedním z těchto „Wintonových dětí“ byl i stíhací pilot Jiří Bauer, jenž za ony vyšší principy zaplatil vlastním životem.
Narodil se 3. listopadu 1923 v Trutnově manželům Ervinu a Else Bauerovým. Otec se živil jako obchodník a rodina žila v Náchodě. Povinnou školní docházku na tamní obecné škole nastoupil ve školním roce 1929/1930. Po pěti ročnících přestoupil na náchodské Státní československé reálné gymnázium. Na základě výročních zpráv lze vyčíst, že patřil mezi prospěchově průměrné žáky a například ani jednou za pět let nedosáhl na vyznamenání. Pátý ročník gymnázia dokončil v červnu 1939, tedy již v době existence Protektorátu Čechy a Morava.
Již tehdy se ve společnosti projevovaly stále více neskrývaně antisemitské postoje a začala být zaváděna protižidovská opatření. Rodiče Jiřího Bauera si včas uvědomili nutnost dostat svého syna do bezpečí, aby jej uchránili před dalšími možnými následky. Podařilo se jim získat spojení na skupinu dobrovolníků kolem tehdy ještě neznámého britského makléře Nicholase Wintona. Tato skupina mezi březnem a srpnem 1939 zorganizovala několik takzvaných Kindertransportů, jejichž cílem bylo odeslat co možná nejvíce převážně židovských dětí do Velké Británie. V srpnovém transportu, který byl zároveň posledním, se dostalo místo i na ani ne šestnáctiletého Jiřího Bauera.
Zpočátku žil v Oxfordu u jisté slečny Guttmannové a záštitu nad jeho pobytem měla Oxford Refugee Committee, jež byla podporována Náboženskou společností přátel, tedy takzvanými kvakery. V roce 1941 ale udával jako své bydliště jeden z domů ve Westonu – jedné z městských částí významného jihoanglického lázeňského města Bath. Dle svých slov tehdy pracoval jako zemědělský dělník.
Koncem roku 1941 se Jiří Bauer začal zajímat o možnost služby v britském Královském letectvu. Po zaslání potřebných dokumentů byl na začátku ledna předvolán k odvodu do československé branné moci. Vzápětí po návštěvě odvodního střediska v Leamington Spa vznesl námitku, že hodlá sloužit pouze a jenom v československé letectvu, nikoliv v pozemních jednotkách, jelikož právě ke službě u leteckých jednotek se dobrovolně přihlásil. Pokud by se tak totiž nestalo, rázně trval na setrvání u svého původního zaměstnavatele. Byl proto předveden smíšené letecké komisi, která jej uznala způsobilým. V březnu 1942 byl přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva na základně v St. Athan. Po absolvování základního výcviku byl v červnu přemístěn k pozemnímu personálu 310. československé stíhací perutě.
Dlouho ale u jednotky Jiří Bauer nesetrval, jelikož mu bylo umožněno nastoupit do pilotního výcviku. První fázi dlouhé výcvikové anabáze, která trvala do března 1943, prodělal na Ostrovech, načež byl odeslán do Kanady. Tam absolvoval elementární pilotní školu a též školu pokračovací. Poté se vrátil zpět do Velké Británie, kde jej čekala poslední část u jednotky operačního výcviku, kterou dokončil v květnu 1944. Jako kompletně vycvičený stíhací pilot rozšířil 8. června řady 310. stíhací perutě. Nastoupil tak k útvaru v době právě probíhající invaze Spojenců do Evropy. První operační let podnikl 18. června a do 29. června zasáhl do bojů v dalších deseti případech.
Ve čtvrtek 29. června Jiří Bauer odstartoval v rámci modré sekce perutě již podruhé toho dne. Cílem bylo provést útočný průzkum v oblasti Caen – Falaise – Argentan. Zhruba v 10:55 útočila sekce na nepřátelské vozidlo v blízkosti normandského Mézidonu. Po provedení útoku se od sebe československé stroje oddělily a Bauerův stroj se k sekci již nevrátil. S největší pravděpodobností byl jeho Spitfire zasažen přesnou protileteckou palbou. Jelikož dlouhou dobu nebylo jisté, co se s ním stalo, byl prohlášen za nezvěstného – pravděpodobně mrtvého.
Až po skončení války se zjistilo, že byl pohřben na hřbitově v Bayeux. Posmrtně byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a postupně povyšován až do hodnosti majora. Ani jeden z jeho rodičů se nedožil konce války. Matka zemřela v roce 1940 a otec byl koncem roku 1942 deportován z Hradce Králové nejdříve do ghetta v Terezíně a v roce 1944 do koncentračního tábora v Osvětimi, kde zahynul.