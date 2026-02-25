Je tu snad někdo, kdo nezná Jirku Černého? Dnes by se hudební kritik dožil devadesátky

Jako připomínku Černého kariéry připravilo pražské Popmuseum výstavu Černý na tahu (psaní, desky a pořady Jiřího Černého). Je to pocta zcela namístě, neboť právě Černému se podařilo daleko přesáhnout „bublinu“ hlubokých zájemců o českou a světovou populární hudbu.
Černý na tahu (psaní, desky a pořady Jiřího Černého)
Dokázal dát své práci celospolečenský kontext, a to nejen v listopadových dnech roku 1989, kdy byl Černý coby celoživotní přítel Václava Havla a dalších disidentů jednou z nejvýraznějších tváří sametové revoluce jako moderátor setkání v pražských divadlech i demonstrací na Václavském náměstí.
Jeho slovo bylo alespoň v oblasti pop-music šedesátých až osmdesátých let, ale například i na poli opery považováno za bernou minci, za nastavenou laťku vkusu daného v Černého případě hlubokým nejen hudebním, ale obecně kulturním backgroundem.
Tématům spojeným s historií české a slovenské hudební publicistiky se Popmuseum věnuje dlouhodobě. Ostatně první výstava v jeho současném sídle v pražském KC Kaštan s výmluvným názvem Zabte ho, je to kritik! se v roce 2005 věnovala právě reflexi populární hudby v českých a slovenských hudebních novinách a časopisech.
|
Muž, který otevíral brány hudby. Jak vzpomínají hudebníci na Jiřího Černého
„Na přípravy výstav máme obvykle kriminálně málo času. Necelý půlrok musí obvykle stačit – a stačil i tentokrát,“ řekl Orientaci autor výstavy, hudební publicista a historik, Radek Diestler. „Pravda, ještě na konci listopadu jsem jako kurátor úplně nevěděl, čím zaplnit výstavní panely: vybouchl nám důležitý zdroj. Ale našli jsme jiná rýžoviště zlata a doly drahokamů. Díky všem přispěvatelům, laudatio je na úvodním panelu.“
Jiřímu Černému se podařilo daleko přesáhnout „bublinu“ hlubokých zájemců o českou a světovou populární hudbu. Své práci dal celospolečenský kontext.
Co tedy konkrétně návštěvník Popmusea na výstavě uvidí? „Životní a profesní příběh Jiřího Černého slovem a obrazem,“ uvádí Diestler. „Knihy, které napsal, někdy v rukopisech. Gramodesky, které Jiří Černý produkoval nebo k nimž psal sleevenoty. Bootlegy s poslechovými pořady včetně Houpaček (vzorky poskytneme i v audioverzi). Programy, plakáty a jiné promomateriály k poslechovkám nejen Jiřího Černého. Právě fenoménu Černého Antidiskoték a jiných poslechových pořadů věnujeme velký prostor. Sledujeme vývoj a proměny formátu poslechové diskotéky až do současnosti. Máme k tomu různé, dost unikátní materiály: nejen od otce zakladatele, ale i z dávno zaniklých klubů na oblastech.“
Odpověď na otázku, co je nejzajímavější exponát, považuje Diestler za vyloženě osobní: „Každý z nás by asi řekl něco jiného – pro mne je to ale rukopis knihy Hvězdy tehdejších hitparád, která pro mě byla v mých sedmnácti iniciační. Kdy se člověku stane, aby viděl jednomu z nejdůležitějších textů jeho života do útrob?“
|
Nejlepší a nejbizarnější text Jiřího Černého nám o době svého vzniku řekne víc než mnohé tlustospisy historiků
A najdeme mezi exponáty také nějakou vyloženou kuriozitu? „Hledal jsem mezi znalci proslulý článek Jiřího Černého z roku 1952 o lukostřeleckých přeborech, o kterém vždy hovořil jako o počátku své novinářské dráhy. Zadařilo se: a zajisté vám pravím, kam se hrabe pátrání po Peroutkově článku o gentlemanech,“ dodává kurátor.