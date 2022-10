Černé jablko Jiřího Koláře. Ještě týden před smrtí o něm mluvil, vzpomíná na výtvarníka Jiří Machalický

Lidovky.cz: Pamatujete si na svoje první setkání s dílem Jiřího Koláře?

Koncem 70. let jsem nastoupil jako správce depozitáře do Grafické sbírky pražské Národní galerie, kde jsem se seznámil s tvorbou současných umělců, jejichž díla se stačila nakoupit v liberálnějším období konce 60. let, ale normalizačnímu komunistickému režimu se znelíbili. Od Jiřího Koláře tam však bylo jen pár koláží.

V závěru 60. let byl totiž v nákupních komisích a prý říkal, že dokud je v komisi, je proti tomu, aby se od něj cokoli koupilo. Potom ho zase takřka zakázali, a tak od něj NG opět nemohla nic získat. To se paradoxně povedlo až po jeho podpisu Charty 77 a následné emigraci do Paříže. Odsoudili ho za „nedovolené opuštění republiky“ a mimo jiné k propadnutí majetku. Značnou část jeho díla tímto způsobem získal stát. Zásluhou tehdejšího ředitele NG Jiřího Kotalíka, který byl kdysi stejně jako Kolář člen Skupiny 42, se dostala do NG.

Lidovky.cz: Jiří Kolář byl i sběratel, jak tehdy skončila jeho obrovská sbírka?

Nejméně polovina se naštěstí stejnou cestou také dostala do NG. Zahrnovala díla osobností „všech dob“ od Hollara a Dürera přes českou klasiku první poloviny 20. století (Čapek, Šíma, Kupka) až po jeho současníky z 60. let z celého světa. S nimi si totiž Kolář svá díla často vyměňoval. V Grafické sbírce jsem jako kurátor část této zajímavé a po všech stránkách mimořádné kolekce inventarizoval, na razítku bylo: „Z propadlého majetku Jiřího Koláře.“ Nebýt tehdy Kotalíka, bůh ví, kdo by se těch skvostů „ujal“, mohly taky skončit na skládce.