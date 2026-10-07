Spravedlnost se vždycky dostaví. Ovšem její pozdní příchody jsou proslulé. Taky novela Nesmrtelný Weil ukazuje jeden z těchto případů. V roce 1956 je Ladislav Štoll ministrem kultury. Julius Fučík má v Praze sochu v rámci stalinské „fronty na maso“ na Letné a holešovické výstaviště je přejmenováno na Park kultury a oddechu Julia Fučíka. Zato Jiří Weil (1900–1959) je tehdy uklizen do Židovského muzea a nesmí publikovat.
Dnes, o sedmdesát let později, je vše jinak. Ladislava Štolla už nikdo s gustem nezmiňuje ani jako dryáčnického ničitele české literatury, jak tomu bylo v devadesátých letech, a fučíkovský mýtus se rovněž dávno rozplynul, hrdiny jsou skuteční hrdinové: Kubiš a Gabčík.
Zato dílo Jiřího Weila zůstává živé. Nakladatelství Triáda vydává jeho spisy, které jsou již za polovinou. Před třemi lety vyšel román Hella Aleny Machoninové, jenž se zabýval osudem Heleny Frischerové a jejího manžela v Sovětském svazu, přičemž tatáž žena byla předobrazem postavy jménem Ri z Weilova románu Moskva-hranice (1937). A nyní nakladatelství Akropolis v překladu Marie Brunové přináší novelu Nesmrtelný Weil (2025) Maxima Billera (1960).
Ve světě zbytečné roste a zakrývá užitečné. Takže mnozí z nás patrně zemřou s tím, že četli romány o slavných spisovatelích, od nich samotných ale nic.
Budoucí německý prozaik se narodil v Praze do rusko-židovské rodiny, která v roce 1970 odešla do západního Německa. Spisovatelova matka Rada psala rusky, česky jí vyšla kniha Melounová slupka. A od sestry Eleny Lappin, která se usadila v Londýně a píše anglicky, jsou česky k dispozici paměti s příznačným názvem V jakém jazyce sním?.
Nesmrtelný Weil je již sedmou do češtiny přeloženou knihou Maxima Billera. Vedle toho k nám dolehl skandál kolem jeho autofikce Esra (2003), vyprávějící o nešťastné lásce k ženě s tureckými kořeny. Po zásahu herečky, jež byla předobrazem, a soudním rozhodnutí musela však být stažena z prodeje.
Psali jsme pravdu?
Nesmrtelný Weil popisuje jedno odpoledne roku 1956 v Praze – ve městě s Jiřím Weilem silně spjaté. O tom svědčí jak Život s hvězdou, tak především posmrtně vydaný román Na střeše je Mendelssohn (1960), kde se děsivé mísí s komickým, když podřízení dostanou od Heydricha rozkaz, aby ze střechy Rudolfina sundali sochu Mendelssohna-Bartholdyho, neboť je Žid. Avšak oni nedokážou rozpoznat, která socha to je: nejnosatější je totiž ta Wagnerova…
Kniha týdne
V obou případech tak jde o Prahu protektorátní, kde se Jiří Weil udržel jen díky tomu, že na poslední chvíli uzavřel sňatek s árijkou. Později, když tato ochrana přestala dostačovat, fingoval sebevraždu skokem do Vltavy patrně z Hlávkova mostu, na němž zůstaly nainscenovány jeho svršky.
Nicméně to podstatné, co se týče novely Nesmrtelný Weil, jež rovněž výrazně těží z pražského prostředí, se stalo již dříve v Moskvě. Tam Weil, Fučík a Štoll odešli v rámci nadšení z komunistických idejí a jejich uvádění do praxe v Sovětském svazu. Jiří Weil pracoval na překladu Leninových spisů – teoreticky se Štollem, ten ovšem neuměl dost dobře rusky.
Vděku se však nedočkal, Štoll ho několikrát přímo na schůzích osočil a zradil, před válkou i po ní. Včetně veřejné kritiky Života s hvězdou, jak o tom čteme v Nesmrtelném Weilovi: „Kdo je tenhle skleslý maloměšťák Josef Roubíček, Jirko?“
Přesto Jiřího Weila v novele Maxima Billera zastihujeme, jak si pohrává s myšlenkou – a následně se ji snaží i naplnit –, že zavolá svému příteli Ladislavovi, jenž je zrovna ministrem kultury, a zeptá se, zda by ho „nevzali zpátky“. Jestli by se nemohl vrátit ke spisovatelské práci.
Byl zrovna II. sjezd Svazu československých spisovatelů, kde z řady očekávatelných projevů vystoupily ty od Františka Hrubína a hlavně Jaroslava Seiferta: „A právě dnes chtěl bych říci: Kéž bychom v této chvíli my spisovatelé byli opravdu svědomím svého národa. Kéž bychom byli svědomím svého lidu. Neboť, věřte mi, obávám se, že jsme jím nebyli již po více let, že jsme nebyli svědomím zástupů, že jsme nebyli svědomím milionů, ba dokonce že jsme ani nebyli svědomím sebe samých. Znova a znova slyšíme tu zaznívati, a to z úst nikterak nevýznamných, že je zapotřebí, aby spisovatel psal pravdu. To mi znamená, že spisovatelé v posledních letech pravdu nepsali. Psali, nebo nepsali? Dobrovolně, či nedobrovolně? Ochotně, či neochotně? Bez nadšení, či s vřelým souhlasem?“
Hrdina trockistického spiknutí
Připomeňme, že to bylo období socialistického realismu. Ten byl v tehdy publikované tvorbě naplňován pilně, avšak mělo to ten háček, že tímto způsobem jaksi nevznikala hodnotná literatura. Řada spisovatelů tenkrát nebyla pouze zakázána či dávno v exilu, nýbrž taky pořád ještě ve vězení: stačí zmínit obzvlášť tragický případ básníka Jana Zahradníčka a jeho rodiny.
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Pokud bychom chtěli vymezit onu průrvu, pak posledním velkým poválečným počinem, jenž byl publikován, byl Weilův Život s hvězdou (1949) – mnozí v něm vidí předchůdce Pana Theodora Mundstocka (1963) Ladislava Fukse. A příznakem toho, že se cosi pozvolna začíná měnit, bylo v roce 1956 zveřejnění románu Jdi za zeleným světlem Edvarda Valenty.
V roce 1958 následovaly povídkové soubory Arnošta Lustiga Noc a naděje a Démanty noci či Zbabělci Josefa Škvoreckého, kteří ovšem rozpoutali takový skandál, že následně zase přituhlo. Proto šla kniha Bohumila Hrabala Skřivánek na niti (1959) do stoupy a její autor musel ještě další léta čekat, stejně tak další texty Josefa Škvoreckého či Josefa Jedličky z padesátých let.
Ještě předtím se ale dočkal i Jiří Weil. Vyšla přepracovaná verze jeho povídkové sbírky Mír (1949) s názvem Vězeň chillonský (1957) a dále román Harfeník (1958) a pásmo Žalozpěv za 77 297 obětí (1958). Vytištěného románu Na střeše je Mendelssohn (1960), jehož původní sazba byla rozmetána, se však již nedožil. A zrovna k němu se Nesmrtelný Weil vztahuje nejvíce.
Maxim Biller v Nesmrtelném Weilovi až divadelně vyklidil scénu a dominuje zde jmenovaná trojice, aniž by to působilo nějak násilně či nedůvěryhodně. Stejně elegantně do děje zapracoval odkaz na to, že Jiří Weil patřil k wolkerovské generaci: narodil se v témže roce jako prostějovský básník. Rovněž decentně připomněl, že fučíkovský mýtus v roce 1955 podpořilo vydání poemy Poslední máj Milana Kundery.
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Weilovsko-fučíkovský příběh se zdá být ještě komplikovanější, a tedy atraktivnější. V předmluvě k polistopadové edici románu Moskva-hranice čteme o tom, že Jiří Weil měl být za první republiky iniciátorem setkání Julia Fučíka a F. X. Šaldy, když byl potlačen komunistický tisk a věhlasný kritik se vzdal své Tvorby ve prospěch českých komunistů.
V Moskvě se pak Fučík zas zastal Weila, jemuž v napjaté atmosféře po zavraždění významného bolševika Kirova hrozila oprátka, byl totiž zahrnut do údajného trockistického spiknutí, přestože s atentátem neměl nic společného.
Vřelost vůči zrádcům
Byl tehdy vyslán na tajnou cestu jako kurýr Kominterny. A kvůli této misi, o níž nemohl mluvit, se dostal do potíží. Byl vyloučen ze strany a poslán na pracovní převýchovu do kyrgyzské kolonie československých družstevníků Interhelpo a následně do nápravně-pracovního tábora v Kazachstánu. Na radu Fučíka potom z tohoto prostředí napsal reportážní knihu Češi stavějí v zemi pětiletek. Ta vyšla v témže roce jako Moskva-hranice (1937).
To už se mohl Jiří Weil vrátit do Prahy. Fučík jeho románu, stejně jako další komunisté, nicméně dal co proto v recenzi s titulkem Pavlačový román o Moskvě. V Nesmrtelném Weilovi čteme: „Ve své recenzi v Tvorbě tě strhám, Jirko, nařízení od soudruha Gottwalda. To přece chápeš, ne?“ Sledujeme spisovatele čelícího Julkově recenzi: „Ačkoliv se pokoušel soustředit, přečetl a pochopil zprvu jen slova ,šosák’, ,reakcionář’ a ,příživník’.“
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Na základě toho Jiří Weil stáhl „pokračování“ – román Dřevěná lžíce. I tak mu ale rukopis, který byl po válce komunisty nalezen v archivu nakladatelství, uškodil, neboť čerpal z krutého prostředí sovětského vyhnanství. V témže období přitom publikoval osobně laděné Vzpomínky na Julia Fučíka (1947).
V předmluvě k edici Života s hvězdou z roku 1967 Růžena Grebeníčková velmi trefně definuje tento Weilův osobnostní rys, nepochopitelnou vřelost vůči těm, kdo ho neváhali kdykoliv zradit, pokud šlo o jejich stranickou kariéru:
„Weil nebyl spisovatel úspěšný. Jeho životní tvorba mluví o tom, že máme co činit s typickým outsiderem. Outsiderem nikoliv volbou, rozhodnutím, postoji ke společnosti a literárním poměrům, nýbrž osobnostním rysem vrozeným (a myslíme přitom skoro na vrozenou vadu). Neboť Weil vyvíjí úsilí, aby zakotvil ve společnosti, aby byl přijat pospolitostí, charakteristické pro něj není ani chtění, ani odhodlání vyřadit se ze společnosti, skupin, hnutí. A přesto, vědomě či nevědomě, učiní vždy vše pro své vyčlenění ze středu, k němuž se přidal, ocitá se v rozporu se svou inklinací (vždy znovu bezbranný v konfliktu), kterou se končí jeho příslušnost k hnutí, hnutí jej vyvrhuje, nemá a ani nemůže pro něj mít místa.“
Zbytečné a užitečné
Novela Maxima Billera je velmi důrazným připomenutím, že v literatuře není podstatné, co děláš, nýbrž jak to děláš – a z jakých pohnutek. Protože když to vezmeme postupně, tak název Nesmrtelný Weil je vlastně zoufale prvoplánový. A ono omezení na tři základní figury může vnějškově připomenout všechny ty konjunkturální divadelní kusy, kde se na jednom jevišti sejdou historické postavy, nejlépe nějaké protivy – komunistka a disidentka –, a dopadá to velmi prvoplánově, doslova teatrálně.
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Maxim Biller však přejde elegantním krokem veškeré možnosti, které by daleko méně zdatný – a taktéž Weilovým životem a dílem daleko méně zaujatý – spisovatel „proměnil“: tedy odkryl by svou povrchnost a zištnost.
Stejně tak si autor Nesmrtelného Weila dává pozor, aby nepřehnal odkaz na Na střeše je Mendelssohn tím, že bude příliš mluvit o sochách – to už spíš to s frekvencí tohoto motivu přehnal samotný Weil v jinak skvělém románu, v němž najdeme i mrazivě lapidární zachycení situace, kdy mizeli Židé a zvětšovaly se hromady jejich zabaveného majetku: „Ubývá zbytečné a roste užitečné.“
A především je tu ta kardinální věc, že dnešní literatura je plná „přepisů“: nových (někdo by řekl, že politicky korektních) verzí příběhů z klasických děl a dále próz, kde jsou hlavními postavami slavní spisovatelé. Co to znamená? Že literatura couvá do minulosti? Že si nýmandi touží uloupnout ze slávy jiných? Nebo chtějí pouze ukázat, že bývaly doby, kdy byli spisovatelé slavní, ctění, bohatí: podstatní?
Po přečtení Nesmrtelného Weila ale vůči Maximu Billerovi nelze namířit ani jednu výtku. Jde zkrátka o přihlášení se k pražskému předchůdci. Žádné parazitování, kdepak. Naopak připomenutí, abychom knihy Jiřího Weila četli.
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Jinak ale zůstává evidentní, že až na výjimky žijeme ve světě, kde nám nepodstatné knihy od žijících tvůrců – včetně zmíněných nových textů o starých spisovatelích – zatarasují cestu k těm podstatným literárním dílům od dávno mrtvých umělců. Krátce řečeno: zbytečné roste a zakrývá užitečné.
Takže mnozí z nás pravděpodobně zemřou s tím, že četli romány o nich, od nich samotných ale nic. Z dávných literátů se stávají buďto sochy, nebo románové postavy. Vedle toho je pro současnost příznačné, že určití lidé se upachtěně snaží ve společnosti hrát roli spisovatelů.