Uvadlý leknín ve smrdutém jezírku. Americká prozaička Joan Didionová se věnuje ženám ve zvláštních situacích

V setmělé místnosti vidíme velkou postel, na níž se nespokojeně převaluje ne úplně oblečená a upravená žena, které je vám na jednu stranu líto, na druhou stranu je vám její povýšený výraz ve tváři mírně protivný. Jako by se její život rozkládal, jako by hnila zaživa. Jako by její kůže byla pokryta ušlechtilou plísní. Jako by byla uvadlým leknínem ve smrdutém jezírku…

Asi tak by vypadal společný portrét žen stojících v centru románů americké prozaičky Joan Didionové (1934–2021), které dosud vydalo Nakladatelství Lidové noviny v překladu Martina Pokorného. Nejnověji to je Kniha denních modliteb (1977).