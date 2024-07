Joeovy frašky a tragédie. Biden má sentimentální vztah k Evropě, Putin ho zřejmě ohodnotil jako lehkou váhu

Muselo to být pro něj těžké, velice těžké. Vzdát se kandidatury na prezidenta. Celý život chtěl být prezidentem... a nakonec se mu to povedlo. Ale chtěl ještě jedno volební období. Kdyby byl zvolen, vstupoval by do něj jako dvaaosmdesátiletý stařec.

Nakonec věk a tlak vlastní strany ho přiměly oznámit, že už kandidovat nebude. Ale ještě před měsícem tvrdil, že kandidovat bude, a jediné, co by ho mohlo přesvědčit o opaku, by bylo, kdyby na zem sestoupil všemohoucí Bůh a řekl mu, ať už nekandiduje.

Člověk musí vzdát čest tam, kde čest je dobré vzdát; a vzdát ji tomu, kdo si to zaslouží. Joe Biden udělal správné rozhodnutí. Byť jen onen Bůh všemohoucí nejspíš ví, kolik ho to stálo sebezapření.

Usiloval o ten úřad tak dlouho. Poprvé v roce 1988, to mu ještě nebylo čtyřicet šest let. Pak v roce 2008, tehdy ho ale v demokratických primárkách porazil mladý senátor jménem Barack Obama. A ten si ho vzápětí vyvolil za svého kandidáta na viceprezidenta.

Mladý Obama měl malé zkušenosti v zahraniční politice; v roce 2008 byl senátorem jen čtyři roky, ani ne jedno celé volební období. To Joe Biden se do Senátu poprvé dostal v roce 1972 a byl v něm vlivným předsedou zahraničního výboru. Barack Obama, to bylo mládí a energie, Joe Biden, to bylo stáří a zkušenost. A společně vyhráli volby v roce 2008.