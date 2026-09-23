Saxofon modlící se za věčnost. Coltraneův odkaz není žádný muzejní exponát

Když se na jazzové scéně slaví kulatá výročí dávno zesnulých ikon, často to provází poněkud unavený (a také únavný) rituál: gramofonové firmy znovu přebalí stokrát provařené desky do lesklejších krabiček, v sálech usedne publikum v oblecích a akademici na pódiích s pietou přehrají notu po notě to, co kdysi vonělo vzpourou.
U Johna Coltranea, od jehož narození 23. září 1926 v Severní Karolíně dnes uplynulo už rovné století, je však jakákoli muzealizace předem odsouzena k debaklu. Když Coltrane v pouhých čtyřiceti letech v červenci 1967 podlehl rakovině jater, zanechal po sobě trvalou výzvu pro každého, kdo se kdy pokusí fouknout do saxofonu.
Vstoupili do Coltraneova světa
O tom, že Coltraneův odkaz není žádný prachem zapadaný historický exponát, svědčí dnešní scéna. Pro muzikanty překračující v jazzu hranice sterilního akademismu funguje jako základní ukazatel. Když losangeleský tenorsaxofonista Kamasi Washington před lety vtrhl na scénu a vrátil tenorsaxofonu dravost, odkázal se přímo k coltraneovskému proudu šedesátých let.
Jedná se nejspíš o hudbu nejvíc propojenou s duchovním světem svého tvůrce v celých dějinách jazzu. Coltraneův saxofon se stal lidským hlasem modlícím se za věčnost.
Koneckonců, v rozhovoru pro kalifornskou stanici KALX to popsal zcela bez obalu: „Když jsem poslouchal lidi jako John Coltrane – ačkoli zemřel dřív, než jsem se narodil –, měl jsem pocit, jako by tu hudbu napsali speciálně pro mě. Otevírá vám to okno do jejich ducha a máte pocit, že je osobně znáte. Coltraneova hudba pro mě byla mapou, která mi pomáhala zorientovat se ve světě. Je pro mě ctí, když mě s ním lidé spojují, ačkoli pro mě osobně je John Coltrane posvátný.“
Hlubokou vazbu vykazuje i nesmírně progresivní britská scéna v čele se saxofonistou a klarinetistou Shabakou Hutchingsem. Ten v rozhovoru pro časopis JazzTimes vystihl úskalí: „Jde o to, převzít Coltraneův odkaz a přitom neztratit vlastní hlas. Člověk slyší spoustu lidí, kteří vstoupí do Coltraneova světa – a možná v něm ztratí kus sebe sama.“
Když se Hutchings koncem roku 2023 rozhodl dočasně odložit tenorsaxofon ve prospěch fléten, rozloučil se se svým hlavním nástrojem v londýnském chrámu Saint John at Hackney souborným provedením suity A Love Supreme. Pro Rolling Stone vzpomínal: „Napadlo mě, že přesně tak to muselo vypadat v kvintetu Milese Davise nebo v kapele Johna Coltranea. Přesně tohle museli zažívat každý večer – takovou energii, hluboké naslouchání a totální hudební interakci.“
Stejný zdroj má i tvorba dalších: chicagský divoch Isaiah Collier natočil desku Cosmic Transitions v den Coltraneových nedožitých narozenin ve studiu Rudyho Van Geldera a altsaxofonistka Lakecia Benjamin na albu Pursuance propojila odkaz Johna Coltranea i jeho ženy, hudebnice Alice Coltrane s dravým tepem současného Harlemu.
Probuzení
K hudební rebelii ale vedla u Coltranea velmi seriózní cesta. Zatímco například Charlie Parker prý chrlil nápady od mládí zdánlivě bez úsilí, Coltrane musel každý tón doslova vydřít. Ve čtyřicátých letech prošel námořnickým orchestrem i nekonečnými „kšefty“ v tančírnách v bandu altsaxofonisty a bluesového křiklouna Eddieho „Cleanheada“ Vinsona či v bigbandu Dizzyho Gillespieho. Byla to ovšem škola k nezaplacení, hrát hodiny pro tančící publikum, protože tam se žádná rytmická nejistota neodpouštěla. Kolegové vzpomínali, že zatímco ostatní po vystoupení zamířili do barů, Coltrane v šatně či hotelovém pokoji cvičil etudy a stupnice. V noci, ráno, prakticky nepřetržitě.
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Picasso moderní hudby. Jak se stal Miles Davis revolucionářem a změnil tvář populární hudby
Průlom přišel na podzim 1955, kdy si jej trumpetista Miles Davis vybral do svého prvního slavného kvinteta. Proti své chladné, úsporné trubce, pracující s tichem, postavil Coltraneův neklidný, syrový proud myšlenek pronášených skrz saxofon. Jenže úspěch přinesl daň v podobě těžké závislosti na heroinu a alkoholu. Coltrane ztrácel koncentraci a Davisovi na jaře 1957 došla trpělivost: bez milosti saxofonistu vyhodil.
To pro něj bylo paradoxně záchranou. Coltrane odjel do Filadelfie, zavřel se u matky a bez pomoci lékařů závislost zlomil. Prošel přitom hlubokým duchovním probuzením: z trosky se stal asketa, vegetarián a věřící, pro nějž byla hudba posvátným posláním.
V létě 1957 vstoupil do hry další Coltraneův učitel: klavírista Thelonious Monk. Přizval Coltranea do manhattanského podniku Five Spot Café a bylo z toho půlroční angažmá. Monkův klavír, plný disonancí, umožnil Coltraneovi první harmonické experimenty. V roce 1960 v časopise DownBeat Coltrane vzpomínal: „Spolupráce s Monkem mě přivedla do blízkosti hudebního architekta nejvyššího řádu. Cítil jsem, že se od něj učím v každém ohledu – skrze smysly, teoreticky i technicky. Když jsem se ho ptal na hudební záležitosti, sedl si ke klavíru a ukázal mi odpovědi tím, že je prostě zahrál. Sledoval jsem ho a zjistil vše, co jsem potřeboval vědět. A navíc jsem spatřil spoustu věcí, o kterých jsem do té doby neměl ani tušení.“
Trombonista J. J. Johnson to tehdy shrnul: „Od dob Charlieho Parkera byl tím nejvíce elektrizujícím zvukem v moderním jazzu Coltrane hrající s Monkem ve Five Spotu. Bylo to neuvěřitelné.“
Po návratu k Davisovi v roce 1958 už po trumpetistově boku nebyl tápající sideman, ale na vlastních nohou stojící mistr. Což je slyšet i na Davisově albu Kind of Blue z roku 1959, obecně považovaném za absolutní vrchol moderního jazzu.
Právě v tomto období vznikl termín, který se stal synonymem Coltraneovy hry. Publicista Ira Gitler na obalu desky Soultrane (1958) poprvé použil výraz „sheets of sound“ – do češtiny se překládá jako „zvukové plachty“.
Popsal jím bleskurychlé kaskády Coltraneových tónů, jež se ve zběsilém tempu slévaly v celistvé zvukové plochy. Gitler vzpomínal: „Zasáhl mě ten jeho nepřetržitý tok nápadů bez jakéhokoli zastavení. Bylo to téměř nadlidské. Energie, kterou vydával, by dokázala pohánět kosmickou loď.“
Vrcholem Coltraneovy posedlosti se stalo album Giant Steps (1959). Titulní skladba dohnala harmonii moderního jazzu na samotnou mez. Když se saxofonistova sóla nekonečně natahovala, procedil Davis proslulou radu: „Zkus prostě někdy vyndat tu zatracenou hubičku z pusy.“ Coltrane ale zamířil jinam. Na chvíli odložil tenorsaxofon a vzal do ruky jeho „bratříčka“ v sopránovém ladění. A když muzikálový standard My Favorite Things proměnil v hypnotické hudební pásmo, od překombinovaných akordů se přesunul k meditativnímu výrazu.
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Odešel saxofonový obr. Americkému jazzmanovi Rollinsovi bylo 95 let
Počátkem šedesátých let sestavil John Coltrane kvarteto s pianistou McCoyem Tynerem, kontrabasistou Jimmym Garrisonem a bubeníkem Elvinem Jonesem. Tyner později vzpomínal: „Byl to duchovní zážitek každý večer. Odevzdávali jsme tam všechno, co v nás bylo, a člověk nikdy nevěděl, co se stane. Na nějaké ego prostě nebyl čas.“ A dodal: „Byli jsme na sebe tak napojení, že jsme se mohli vydat na nejrůznější místa bez jakékoli slovní komunikace. Naším jazykem byla hudba.“
Oslavy
Vrcholem se stala suita A Love Supreme, nahraná za jediný večer 9. prosince 1964 u Rudyho Van Geldera. Saxofonista ji zkomponoval v tichu domova na Long Islandu a jedná se nejspíš o hudbu nejvíce propojenou s duchovním světem svého tvůrce v celých dějinách jazzu. Coltraneův saxofon se vlastně stal lidským hlasem modlícím se za věčnost. Mezi muzikanty s jejich obvykle spíš velmi světskými koníčky a přístupem ke světu se stal John Coltrane velkou výjimkou.
V meditativním smyslu s touto hudbou už patrně nešlo zajít dál, a tak se Coltrane obrátil k divokému freejazzu po boku saxofonisty Pharoaha Sanderse, bubeníka Rashieda Aliho a dalších. Tady už po hudební stránce žádné zažité formy ani jiná pravidla neexistovaly, naopak, šlo o to, zbořit i jejich poslední zbytky. A jako freejazzový buřič John Coltrane svoji jazzovou cestu zakončil.
Sté výročí v roce 2026 provází celosvětový projekt COLTRANE 100, řízený rodinnými pozůstalými The Coltrane Estate. Hlavní událostí je vydání dosud neznámých soukromých pásek Tiberi Tapes. Záznamy, jež v klubech v letech 1961 až 1965 tajně natáčel hudebník Frank Tiberi, zachycují Coltraneovo kvarteto v syrovém nočním rozpoložení. První ukázky vyšly v dubnu, celý komplet je připraven na podzim 2026.
Saxofonista Joe Lovano řekl na adresu těchto záznamů: „Coltrane cvičil a hrál každý den. A pak vystupoval do čtyř do rána, než odjel domů za svými dětmi. Byl to mladý chlap v Kristových letech, který se rval o svou vizi a rozdával inspirující energii. Na těch nahrávkách slyšíte, jak bral mladé hráče jako Archie Shepp, Rashied Ali nebo Pharoah Sanders – měli se rádi a Coltrane nechal každého stát na vlastních nohou.“
Jsou ale i další způsoby oslav. Například pod vedením Coltraneova syna Raviho, také známého saxofonisty, vychází fotografická kniha s texty Patti Smith či Carlose Santany. A na pódiích zní projekt Coltrane 100: Legacy s orchestrálními partiturami v podání Terence Blancharda a Edwina Outwatera.
Stranou nezůstává ani Česká republika. Přímo v den stých narozenin pořádá pražský klub Jazz Dock večer tří velkých domácích saxofonových osobností – Františka Kopa, Marcela Bárty a Ondřeje Štveráčka. Právě posledně jmenovaný u nás dokázal coltraneovský odkaz přetavit do nejslyšitelnější podoby. V Brně pak bude slavit JazzFestBrno, který 15. října přiváží do Cabaretu des Péchés zmíněného Isaiaha Colliera s projektem Collier Plays Coltrane, na koncert naváže otevřená jam session s kvartetem Ondřeje Štveráčka a o den později se Isaiah Collier představí v Praze na Dobešce.
Vydat ze sebe všechno
Je neuvěřitelné, uvědomíme-li si, že John Coltrane vše podstatné stihl za pouhých dvanáct let – od příchodu k Davisovi v roce 1955 po svou smrt. Ve své tvorbě na nejvyšší úrovni absolvoval celou cestu moderního jazzu v době, která mu byla vymezena, a vždy byl jedním z těch, kdo udávali směr. Podstata jeho revoluce však nespočívala jen v rychlosti prstů, ale hlavně ve spirituálním pojetí hry. Hudba pro něj byla duchovním hledáním a vyjádřením přesvědčení, že opravdový hudebník ze sebe musí vydat naprosto všechno.