Je až fascinující, do jakého stavu jsme to dotáhli. Od dávných dob, kdy uměl psát a číst jen málokdo, jsme na tom dnes tak, že nejenže se číst a psát ve škole naučí každý, ale samotné mluvení a psaní přestaly být elitní záležitostí. Dnes je normální, že všichni se vyjadřují k čemukoli a bez jakéhokoli ostychu, co se týče schopnosti mluvit.
S úžasem tak můžeme sledovat to, že každý rozumí všemu a že i vzdělaní lidé – znavení nekonečným žvaněním – jsou autory tragikomických přeřeknutí a poklesků, které ještě více devalvují to, co se snaží říkat: „místami“, „dvěmi“, „druhak“…
Jenže kdo dnes mluví, ten opanovává prostor. A kdo mluví, má taky za chvíli pocit, že to umí. A když umí mluvit, tak přece může i psát. Přičemž většinou naprosto přestává platit, že aby člověk mohl mluvit a psát, měl by nejdřív hodně číst, aby měl slovní zásobu, a tak dále. A už vůbec neplatí, že někdo bude oceněn za to, že se k něčemu nevyjádřil. Ne, kdo se nevyjadřuje, jako by nebyl. V lepším případě je zbabělec, protože se nevyjádřil.
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Jak si v takovém světě stojí literatura? Na jednu stranu je těmito záplavami „hodnotných slintů“ nutně kontaminována. Na druhou stranu předvádí umění něčeho, co dnes není hodno obdivu: krásu, přesnost a ústrojnost jazyka.
Bohužel to nefunguje tak, že by skutečné umělecké výkony literátů všem těm mluvkům a názorovým břídilům ukazovaly, že by měli ztichnout. Ne, jako nadbytečná se v současné atmosféře jeví být spíše beletrie. A do této verbální břečky dopadla rozsáhlá Septologie (2022) norského dramatika a prozaika Jona Fosseho (1959), který před třemi lety obdržel Nobelovu cenu za literaturu.
Všechno znovu posbírat
Po tom, co bylo řečeno, by se dalo očekávat, že literatura bude nabízet sevřené texty v útlých svazcích. A je pravda, že řada děl, která již máme od norského spisovatele přeložená, přesně taková je. Jenže Septologie je najednou přesným opakem. Jako by se tak Jon Fosse nechtěl nechat zatlačit do pozice obránce smyslu slova, naopak jako přirozeně určující vnímá literaturu.
K tomu má český čtenář sekundárně dojem, že se zde v plné nahotě odkrývá fakt, že v Norsku si spisovatele považují natolik, že má dost času a prostoru na to, aby takovým autonomním velkolepým gestem prokázal výjimečnost uměleckého počínání. Můžeme v tom vidět snad jakousi archaickou, obřadnou vážnost, případně důsledek toho, že Norsko je bohatší země. Ještě připomeňme, že Jon Fosse navíc píše nynorskem, což je varianta norštiny, kterou hovoří jen stovky tisíc lidí.
KNIHA TÝDNE
Septologie patří mezi ty knihy, o nichž se chce mluvit, ale zároveň nudí už pouhá představa, že by měly být jakkoli převypravovány. Nicméně řekněme alespoň, že hlavní postavou a vypravěčem tu je Asle – což je jméno, které již z Fosseho próz známe. Je to malíř, což je tradiční spisovatelský úskok, když literáti potřebují mluvit o vlastním uměleckém údělu, ale přitom chtějí nepatrně zmást stopu. A snad to je naivní čtení, každopádně v Septologii opakovaně narážíme na popis Asleho oblečení, jeho dlouhých vlasů v ohonu, takže je těžké nepředstavovat si samotného autora. Což rozhodně není rušivý nedostatek.
Proud monologu je skutečně obří sítí, do níž Jon Fosse ještě jednou nachytal veškeré jemu vlastní motivy. Je tu například vedle sebe položena tradice a modernita: chudá historie a bohatá současnost Norska. První je reprezentovaná cestou lodí ve fjordu, druhá autem jedoucím po silnici.
Je zde zmíněn i Lars Hertervig (1830–1902), hlavní postava dvojrománu Melancholie (1995–1996), malíř, který studoval v Düsseldorfu, kde se ovšem začala projevovat jeho psychická nemoc. Lars Hertervig patřil k příbuzným předků Jona Fosseho a do Düsseldorfu ho přijal jiný norský malíř, Hans Gude. Ten je společně s Adolphem Tidemandem autorem obrazu Svatebčané v Hardangeru, který je opakovaně zmiňován v úvodu Septologie. Všechno se do sebe zavíjí, zapadá. Text se tak jeví být maximalistickou rekapitulací, životním a uměleckým zúčtováním.
Naši dvojníci a my
Septologie není postavena na stručnosti, naopak pracuje s jakýmsi nekonečným mluvním proudem. Každému hned z rejstříku vyskočí například závěrečný monolog Molly Bloomové z Joyceova Odyssea či knihy prudkých emocionálních vznětů rakouského dramatika a prozaika Thomase Bernharda. Avšak přirovnání k čemukoli již existujícímu by bylo pouze přibližné a nepřesné. Metodou Jona Fosseho je zpřítomňování si minulého skrze opakování.
Asleho vyprávění je v přítomnosti pouhým potůčkem, který ale strhává vše okolo, a tak se brzy ocitáme uprostřed obří řeky, jež ústí do fjordu. Minulost je podstatnější než to, co se děje v přítomnosti, mrtví jsou živější než živí. Asleho život, to je zkrátka historie a v přítomnosti už funguje pouze tak, že neustále opakuje stejné pohyby, postupy, jí stále tatáž jídla. A otisknuté to je především v řeči. Když mluví se sousedem Ásleikem, nahazují si neustále stejné repliky a očekávají dobře známé reakce.
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Asle připravuje svou tradiční předvánoční výstavu, opakovaně jede do města (jeho předobrazem je Bergen), kde je galerie. A přitom vzpomíná na svou ženu Ales: jak se s ní seznámil, kde všude spolu žili a jak umřela. Vedle vzpomínek příběh elasticky roztahují rovněž dvojníci. Je tu druhý Asle, taky malíř, jehož životní osudy byly však odlišné a nyní leží v nemocnici a umírá v důsledku letitého alkoholismu.
To „náš“ Asle před lety s pitím i kouřením přestal, aby mohl malovat. Jeho kariéra je vůbec daleko zářivější a život uspořádanější. Druhý Asle má za sebou dvě nepovedená manželství a z nich tři děti, které žijí daleko. Vypravěč Asle jako správný vyvolený umělec děti nemá.
Stejně tak je zde Guro, Ásleikova sestra, již opustil muž zvaný Muzikant. Jindy je ale Guro městskou ženou, která nemá nejlepší pověst a jež Aslemu při každém setkání opakuje, že u ní několikrát byl, jako mnozí jiní muži. Plete si ho s druhým Aslem? Nebo ona sama má dvě tváře? Tento prvek Septologie můžeme brát jako naznačení, že stačí málo a životy se začnou ubírat úplně jiným směrem, případně že jsme zaměnitelní, sobě si podobní, že si nemáme pyšně myslet, bůhvíjak nejsme jedineční.
Je jen třeba najít sílu a čas se toku Septologie podvolit, přijmout její tempo a věčné mlaskání překrývajících se proudů. Celek sestávající ze tří částí – Druhé jméno, Já je někdo jiný a Nové jméno – a mající celkem sedm dílů je mimo jiné povzbudivým čtením, co se týče uměleckého světa. Asleho příběh má totiž optimistické vyznění.
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Již jako kluk pro sousedy „portrétoval“ jejich obydlí a dostával za to peníze. Potom začal tvořit dle vlastní libosti – opakovaně mluví o tom, že musí malovat, aby ze sebe dostal obrazy, které se v něm zasekly –, což už vesnickým lidem neimponovalo, ale měl zase štěstí, že jeho beznadějně zapadlou výstavu objevil galerista, jenž ji kompletně skoupil a po celý život byl jeho vystavovatelem a mecenášem.
Nemusí, nemá a nemůže
Taky na akademii byl Asle přijat, aniž by dokončil gymnázium, neboť u něj byl shledán nevšední talent. A ze stejných důvodů akademii nedokončil, jelikož jeho učitel, sám vážený malíř, uznal, že ho nemá co naučit, že daleko spíš by to bylo naopak. Jeho obrazy se navíc neustále velmi dobře prodávají – a to kontinuálně, tedy i na sklonku Asleho života. Ovšem není jasné, zda je lidé kupují v důsledku jejich estetické hodnoty, či jakožto výhodnou investici do budoucna.
Jediné, co není růžové, tak je, že v místních novinách jeho výstavy nechválí – jako by se kritik chtěl vymezit vůči někomu zavedenému. Asle má i tak výjimečné postavení: žije na venkově, ale je z tohoto prostředí ekonomicky vyvázaný. Nepotřebuje práci, peníze mu plynou odjinud. Z hovorů s Ásleikem cítíme též jakousi blahosklonnost, snahu vyjít s prostým venkovanem a hrdost na to, že to člověk dokáže.
Toto počínání má ale své limity – o spoustě témat, na nichž by se neshodli nebo při jejichž probírání by se jeden druhému ukázal jako trouba, se raději nemluví. Přičemž: kdyby nebyl Asle uznávaný, včetně finančního ocenění, Ásleik by ho za pořádného malíře taky jistě nepovažoval.
Nanejvýš podstatným detailem tu je dále to, že Asle malování potřebuje a je pro něj přirozenou činností. Nedělá to proto, že je úspěšný, že obrazy jdou na odbyt. Až v závěru Septologie přichází změna. Najednou překvapeně zjišťuje, že malířské potřeby může uložit, že už je nebude potřebovat: „Uvažuju a cítím, že ty obrazy tam v hlavě stále jsou, zároveň však vnímám, že blednou, stahují se do pomalého obrazu, který nemusí a nemá a nemůže být namalován, ano, obrazy se stahují do ticha, do poklidného ticha, uvažuju a vnímám, jak mě naplňuje klid, je podivuhodné, jak se něco může tak náhle změnit…“
Obraz je modlitba
Na posledním obraze je příznačně svatoondřejský kříž. Asleho život je totiž silně prodchnut vírou v Boha. Na konci každého dílu přechází od vyprávění k modlitbě. A o Bohu rovněž často přemýšlí: „Uvažuju o tom, že Bůh se neustále skrývá, ano, jako by se ukazoval tím, že se skrývá, v životě, ve věcech, v tom, co je, ano, samozřejmě i v obrazech, a možná se to má tak, že čím víc se Bůh skrývá, tím víc se ukazuje a naopak, ano, čím víc se ukazuje nebo je ukazován, čím víc se o něm tvrdí, že je takový nebo onaký, tím víc zůstává skrytý…“
Toto přemítání o Bohu není v Septologii nijak rušivé, nevyznívá nabubřele či legračně. Naopak je logickým vyústěním Asleho osamělého usebrání v závěrečném úseku života. Dochází k tomu, že „obraz je modlitba, říkám si, obrazy, které maluju, jsou modlitba, zpověď i pokání a to samé platí i pro dobrou literaturu, ano, takto se dá vnímat všechno dobré umění, jelikož všechno dobré umění nakonec dospívá k témuž…“.
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Přestože by se tedy mohlo při zběžném pohledu zdát, že Septologie nevybočuje ze současného světa, který se rozhodl zaneřádit naši planetu tunami nadbytečných řečí, je to docela jinak: vrcholné dílo Jona Fosseho potvrzuje výsostné postavení literatury. Pustí k sobě pouze někoho: hltači povrchních efektů objemný svazek raději přehlédnou.
Protože Septologie je tím textem, jehož proces čtení se přemění v proces probíhající ve čtenáři, takže na konci jsme jiní, než jsme byli na počátku, což vyžaduje odvahu se otevřít a podvolit. Tohle není žádný pompézní bazar obnošených motivů. To je poklidné, sebevědomé podotknutí, že i dnes může literatura mít silný účinek: tiché ohromení.
Septologii můžeme číst v příjemném překladu Daniely Mrázové, který vydal brněnský Host. Dřívější knihy Jona Fosseho v Česku vyšly u jiných nakladatelů, Host nyní byl díky své síle schopen zaplatit práva i překlad, a vydat tak objemný svazek, který se asi nestane bestsellerem. Jen škoda, že už nezbyly peníze na korektora, ve větách často chybí či naopak přebývají slova, taky je tu opakovaně špatný slovosled. Takové velkolepé dílo by si zasloužilo lepší péči: více úcty.