Dvě jubilea Josefa Gočára. Poznáte i méně známé stavby slavného architekta?

Dům u Černé Matky Boží nebo budova Legiobanky v Praze či třeba Automatické mlýny v Pardubicích. To jsou stavby z nejznámějších, pod nimiž je podepsaný Josef Gočár. Dnes nás ale budou zajímat stavby jiné.

O Kotěrově žákovi Josefu Gočárovi, který se narodil v Semíně na Pardubicku roku 1880, tedy před 145 lety, a zemřel právě před 80 lety, v roce 1945, jsme na této stránce psali mnohokrát. Přiblížili jsme si všechna jeho slavná díla, reprezentující pestré spektrum stylů, jimiž prošla česká architektura v bouřlivém období první poloviny dvacátého století. Proto bych dnes v souvislosti s jeho výročími rád připomněl Gočárovy stavby, které nejsou tak známé, a přesto skvěle reprezentují jednotlivé etapy jeho tvorby.

Po krátké secesní epizodě, již v Gočárově díle reprezentují tzv. sgrafitové domy v Hradci Králové, přišel první vrchol jeho tvorby v krátké éře architektonické moderny v letech 1909–1910. V ní vedle ikonického Wenkeova obchodního domu v Jaroměři nebo Jarůškova domu v Brně navrhl také železobetonové schodiště propojující okružní třídu s Velkým náměstím v Hradci Králové v místě, kde byla v roce 1906 vybourána věž Kropáčka v sousedství kostela Nanebevzetí Panny Marie. Krásným motivem je zeď s velkým půlkruhovým oknem, do nějž vložil železnou lampu.

Po dokončení byla Gočárova úprava kritizována konzervativními kruhy, nelíbil se zejména pohledový beton, dnes je ovšem tento prvek chráněnou památkou a patří k významným, byť ne tak známým architektovým dílům.

Kubismus a česká verze art deca

Z Gočárova kubistického období, tedy z let 1911–1914, jsem zase vybral dvojdům Jana Stacha a Karla Hoffmanna v Tychonově ulici na hradčanských bastionech v Praze. Oba domy tvoří jeden celek, ale v detailech se od sebe liší: jeden ze stavebníků totiž kubistické módě nepropadl, takže stavba má střízlivější formy, zato ten druhý byl příznivcem podivuhodného jehlancového stylu a architekt tu měl volné ruce. Najdeme tu výrazný portál, pilíře a další okosené prvky nebo krásné zábradlí schodiště. Samozřejmě i plot je kubistický, podobně jako dřevěný altán na zahradě.

Jak známo, po první světové válce byl Josef Gočár reprezentantem tehdy módního „národního slohu“, což byla česká verze stylu art deco. Méně už se ví, že vedle slavné Legiobanky architekt v tomto pojetí s geometrickou ornamentikou v barvách trikolory navrhl více staveb. Mezi nimi najdeme i továrnu na nábytek UP závodů Jana Vaňka z let 1921–1922 v Třebíči. Na plánech je vidět, že fasáda měla být pojednána v červeno-modro-bílém provedení, to se ale nedochovalo. Značně zchátralá budova prošla nedávno rekonstrukcí.

Neprávem opomíjené

Styl art deco byl sice nadmíru populární, ale brzy odezněl. Architekti Gočárovy generace, jako byli Pavel Janák, Otakar Novotný, Rudolf Stockar, Ladislav Machoň nebo Bohumír Kozák, tedy obloučkový styl opustili, nepřešli však hned k avantgardě, ale v mezidobí v polovině dvacátých let navrhují stavby ve stylu moderního klasicismu. Týká se to samozřejmě i Gočára, v jeho tvorbě tento styl reprezentují zejména bankovní paláce v Pardubicích nebo Ostravě – a také budova pražské pobočky Anglo-československé banky z let 1923–1925.

Tahle banka získala pozdně barokní Swéerts-Sporckův palác v Hybernské ulici a chtěla ho nahradit novostavbou, Gočár se však rozhodl cenné průčelí zachovat. Teprve v druhém plánu pak navrhl vyšší budovu s železobetonovou konstrukcí, jež ale z horizontu chodce není vidět. Zajímavý je motiv nik, v nichž měly být původně umístěny plastiky. Toto „skryté“ průčelí údajně inspirovalo Jožeho Plečnika, který obdobně řešil budovu biografu v Lublani.

A pojďme dále. Vedle neoklasicismu si Janák s Gočárem oblíbili v této době také holandský racionalismus, který pracuje s režným zdivem. Gočár v tomto stylu navrhl školy v Hradci Králové, jednu takovou realizaci ale najdeme i v Praze. Je jí Dům zemědělské osvěty z let 1924–1926 ve Slezské ulici na Královských Vinohradech. Zdobí ji Gutfreundovy maskarony, k umístění soch jezdců, vedoucích vzpínající se koně, od Jana Štursy na střeše dvou převýšených schodišťových věží však již bohužel nedošlo. Monumentální palác, který je jednou z vinohradských dominant, patří k opomíjeným Gočárovým stavbám neprávem.

Nakonec i Josef Gočár dospěl k avantgardnímu funkcionalismu, bezesporu i pod vlivem svých žáků z Akademie výtvarných umění, kde vedl školu architektury. Známý je především kostel sv. Václava v Praze-Vršovicích, který navrhl se svým žákem Aloisem Wachsmanem, nebo čtyři vily v pražské kolonii vil Svazu čs. díla na dejvické Babě. Naopak zapomenutou realizací z let 1935–1936 je činžák pro bratry Böhmovy, majitele kloboučnické firmy, na nároží ulic Bubenské a Antonínské v pražských Holešovicích-Bubnech se zaobleným nárožím a řadou „nautických“ detailů. Patří k působivým stavbám avantgardní éry.