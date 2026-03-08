Josef Kohout se vracel jako hrdina. Pak utekl do zahraničí před hrozbou zatčení

Po únoru 1948 nově nastolený komunistický režim v Československu vyhlásil některým svým obyvatelům válku. Politici, soukromí zemědělci, církevní představitelé, příslušníci armády a mnozí další se ocitli v hledáčku Státní bezpečnosti, ať už představovali reálnou či jenom potenciální hrozbu pro lidově-demokratické zřízení. Jedním z těch, kteří se stali pro režim nepohodlní, byl i tehdejší štábní kapitán letectva Josef Kohout. Jako veteránovi druhé světové války se mu namísto vavřínů dostalo akorát hrozby zatčení, před kterou raději zvolil emigraci.
Josef Kohout se narodil 7. března 1917 v jihočeské obci Petříkov jako druhorozený syn Františka Kohouta a jeho manželky Marie, rozené Taschnerové. Jeho otec pracoval jako železniční dělník, nejdříve u rakousko-uherských, později u Československých státních drah, a matka se starala o vedení domácnosti. Kohoutovi žili v čísle popisném 12 ve výše uvedené obci.
Tam také Josef Kohout zahájil školní docházku na obecné škole, kterou dokončil v roce 1929. Měšťanku pak navštěvoval v Českých Budějovicích, které od roku 1932 uváděl jako své bydliště. Do jihočeské metropole se s jistotou trvale přestěhoval s otcem Františkem začátkem roku 1933. Josefova maminka Marie totiž zemřela v březnu 1932 a otec se v lednu následujícího roku znovu oženil, a to za Magdalenu Královou z Olešnice. Novým bydlištěm se jim staly právě České Budějovice.
Mezi lety 1934 až 1936 docházel Josef Kohout na českobudějovickou obchodní školu. Dle svých slov byl do září 1937 nezaměstnaný kvůli dalšímu studiu. Později nastoupil vojenskou prezenční službu u leteckého pluku v Hradci Králové, kde absolvoval poddůstojnickou školu a pilotní výcvik. Jako pilot pak ve východní Čechách setrval až do březnové okupace nacistickým Německem. Dosáhl hodnosti svobodníka. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava a propuštění z řad letectva dlouho neotálel a rozhodl se pro útěk do zahraničí.
Již koncem května 1939 opustil Josef Kohout rodnou vlast a dostal se do Polska, kde se přihlásil na československém konzulátu v Krakově a putoval dále do tábora v Bronowice Małe. V červnu odplul jedním z lodních transportů do Francie, kde v Paříži čekal na zařazení do Cizinecké legie. Ve francouzské hodnosti vojína byl v srpnu přepraven do výcvikového střediska v alžírském Sidi Bel Abbès, odkud dále pokračoval do Marrákeše v Maroku. Od prosince procházel výcvikem na letecké základně Tours v západní Francii. Bojů se stejně jako mnozí další českoslovenští letci kvůli rychlému spádu událostí po zahájení západního tažení nacistického Německa nezúčastnil. V druhé polovině června odplul v transportu podplukovníka Vítězslava Rosíka na lodi Rotour III z přístavu v Bordeaux do Velké Británie.
Po příjezdu do anglického přístavu Falmouth odjela skupina do Innsworth Lane, kde byl zakrátko povýšen do hodnosti četaře. Netrvalo dlouho a Josefa Kohouta čekal další přesun, tentokrát na základnu Cosford, kde se koncem července stal příslušníkem dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Další rok pak procházel na Ostrovech komplexním pilotním výcvikem. V červenci 1941 konečně nastoupil k operační jednotce, kterou byla britská 601. stíhací peruť. U „perutě milionářů“, jak se tomuto útvaru díky jeho zámožným příslušníkům přezdívalo, setrval až do konce března 1942. Následně došlo k jeho dvouměsíčnímu působení u britské 601. stíhací perutě, po němž přišlo třítýdenní přidělení k československé 313. stíhací peruti a posléze, v polovině června 1942, byl přemístěn k československé 312. stíhací peruti.
V hodnosti rotmistra, s již uděleným Československým válečným křížem 1939 a Československou medailí Za chrabrost před nepřítelem, nastoupil po odlétaném turnusu v květnu 1943 k neoperační službě. Jako pilot létal s jednotkami přepravující opravená nebo zcela nová letadla k bojovým útvarům. V polovině listopadu téhož roku se vrátil zpět k 312. peruti. S tou létal v podstatě až do konce druhé světové války.
Do osvobozeného Československa se vracel poručík Josef Kohout v srpnu 1945 jako hrdina. Ve službě u vojenského letectva setrval i nadále a působil u leteckého pluku v Plané na Českobudějovicku. Začátkem května 1949, jakožto v rámci čistek propuštěný důstojník, údajně odjel na jednání k Ministerstvu národní obrany do Prahy, kde měl vyřizovat nové pracovní umístění. Tam ale nedorazil a utekl do jedné ze západních okupačních zón v Německu. Odtud se dostal do Velké Británie, kde znovu vstoupil do britského Královského letectva. Služebně působil nejenom ve Velké Británii, ale též v SRN. V roce 1950 se stal britským občanem. Dle svědectví jeho kamaráda a spolubojovníka Miroslava Liškutína později emigroval do Austrálie.
Josef Kohout zemřel 16. dubna 1984. Posmrtně byl povýšen do hodnosti plukovníka letectva.