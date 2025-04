Sny za velkou louží. Zesnulého Josefa Opatrného několikrát dekoroval sám španělský král

Přijít do Šporkova paláce v Hybernské ulici v Praze, jen kousek od Lidového domu, bylo po mnoho let a vlastně až donedávna pro řadu návštěvníků spojeno s velikou radostí. V druhém patře tohoto paláce vlevo mělo totiž řadu let sídlo Středisko iberoamerických studií FF UK, jehož dlouholetým vedoucím byl profesor Josef Opatrný, přední český historik, iberoamerikanista a také můj učitel, kolega a blízký kamarád.

Chodil jsem tam za ním často, víc než za kýmkoli jiným, ať už v době, kdy jsem působil na výše zmíněné fakultě, nebo i předtím a potom. Nezměnilo se to ani v časech mého působení na pražské VŠE, měl jsem to koneckonců z obou škol, z Palachova a z Churchillova náměstí, přibližně stejně daleko. Kromě toho jsme se poměrně často vídali i soukromě, což nám usnadňovala skutečnost, že jsme bydleli kousek od sebe – já ve Sportovní, José, jak mu přátelé důvěrně říkali, v Bulharské. Obě ulice bychom našli ve Vršovicích; spojovala je nekonečně dlouhá Žitomírská.

Každý, kdo jen trochu zná akademický svět, dobře ví, že to není zrovna procházka růžovým sadem. Je to trochu komické: řevnivost, antipatie a nenávist, jež v tomto prostředí panují a takřka vylučují skutečné přátelství, jsou totiž (zejména pokud jde o humanitní obory) zcela neúměrné významu tohoto prostředí i lidí, kteří se v něm pohybují. Ale proč o tom píšu, a navíc hned na začátku svojí osobní vzpomínky? Ze zcela jednoduchého důvodu: profesor Opatrný byl v tomto ohledu naprostou výjimkou. Jistě to neplatilo – jako ostatně skoro nic – absolutně, ale drtivá většina lidí na jeho domovské fakultě jej nejen respektovala, ale měla jej i upřímně, bez jakéhokoli náznaku ironie ráda.

„Lidi ho tady měli rádi,“ říká s překvapením Wendell Armbruster jr. (Jack Lemmon) o svém zesnulém otci na ostrově Ischia v Neapolském zálivu v brilantní komedii režiséra Billyho Wildera Avanti, u nás známé pod názvem Nebožtíci přejí lásce z roku 1972. O Josém platilo na fakultě i na univerzitě totéž. A nebylo se co divit.

Laskavý člověk

Během bezmála šedesáti let života jsem poznal jen málo lidí, kteří by byli tak empatičtí, laskaví, vstřícní, velkorysí a v tom nejlepším slova smyslu kolegiální, jako byl profesor Opatrný. Se žádostí o podporu, doporučení a o další laskavosti se u něj scházeli jak lidé z oboru, tak z příbuzných disciplín. Sám jsem ho často prosil o dobrozdání pro lidi, které sice neznal, ale protože jeho jméno „otevíralo dveře“, bez něj se neobešli. A on mi vyhověl.

Nebylo se co divit. Kluk, který pocházel ze skromných poměrů středočeské vesničky Skryje na Křivoklátsku, v bezprostřední blízkosti řeky Berounky, udělal po studiích bohemistiky a historie v šedesátých letech (1963–1968; „nejkrásnější možné roky pro studium v Praze vůbec“, jak říkával) na FF UK dlouho na pohled nenápadnou, ale přitom velkou kariéru.

Zatímco v komunistické éře to Josef Opatrný vzhledem k neochotě angažovat se v normalizační politice dotáhl na „pouhého“ odborného asistenta, po roce 1989 jeho hvězda vzhledem k nezpochybnitelné odbornosti rychle stoupala. Roku 1992 se habilitoval a v roce 1995 jej prezident Václav Havel jmenoval profesorem obecných a světových dějin. V té době již Josef Opatrný výše zmíněné Středisko iberoamerických studií, založené v roce 1967 profesorem Josefem Polišenským, řídil.

A řídil je tak, že si získalo respekt nejen v českém univerzitním prostředí, ale i v tom zahraničním, zejména ve Španělsku a v Latinské Americe, jejímiž dějinami i současností se celý život zaobíral. Nejednou jsem měl tu čest být svědkem, s jakým respektem a úctou jednali s profesorem Josefem Opatrným zahraniční vědci či diplomaté akreditovaní v České republice. José je všechny znal, s mnoha z nich mě ostatně seznámil, řadu z nich mohl oprávněně pokládat za své přátele.

A tak španělské řády Isabely Kastilské v hodnosti komandéra a Řád za zásluhy, které mu udělil král Juan Carlos I., byly ve všech ohledech zasloužené.

Obě Ameriky

Publikace, které Josef Opatrný napsal česky nebo ve „velkých křesťanských jazycích“, jak se smíchem říkával, budily ve vědecké komunitě velkou pozornost. Však i proto se na několik let stal viceprezidentem AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos), profesní organizace evropských historiků věnujících se problematice Latinské Ameriky. „Vy znáte Josého?“ slyšel jsem v zahraničí nesčetněkrát, když jsem od něho vyřizoval pozdravy kolegům v Madridu, Medellínu nebo v Havaně.

Á propos, Havana! Dějinám a současnosti Kuby (a též Argentiny, Chile a Mexika) se Josef Opatrný věnoval nejsystematičtěji.

Právě o Kubě napsal výtečné odborné články, podpořené studiem tamních archivních materiálů, i populárně-naučné knížky, které si získávaly nadšené čtenáře v českém prostředí. Také o ní znamenitě přednášel.

Neopomíjel ale ani moderní dějiny Spojených států amerických; jeho kniha Válka Severu proti Jihu byla na svoji dobu v českém prostředí (1986) objevná, druhé vydání z roku 2017 pak precizní a krásné i po výtvarné stránce. Stejně jako jeho další knížky, včetně nezapomenutelné Ameriky prezidenta Granta (1994; 2019).

Mexičané v Praze

Ještě jedna zásluha profesora Opatrného je neopomenutelná. José byl nejen vynikající historik a iberoamerikanista, ale i skvělý kantor, neúnavný organizátor vědeckého života a zábavný společník.

O tom svědčí jak členství v nesčetných grémiích, vědeckých a redakčních radách a společnostech, tak široká komunita, kterou dokázal takříkajíc z ničeho a na koleni vybudovat ve spolupráci s Technologickým institutem v mexickém Monterrey. A unikátní „letní škola“, kterou José se svými spolupracovníky pořádal mnoho let ve Šporkově paláci v Praze, se stala nejen na Univerzitě Karlově legendární. Vzhledem k tomu, že jsem pro „Josého Mexičany“ dva roky přednášel o moderních českých dějinách v kontextu mezinárodních vztahů, jsem na vlastní oči viděl, jakému respektu se těší a jak jej študáci mají rádi.

Atmosféra, která ve Šporku léto co léto panovala, byla vpravdě mimořádná. Někteří absolventi Josého kurzů se ostatně vracejí do Prahy stále a budou se sem vracet i dál. Někteří z nich se tu dokonce dali dohromady a navazovali vztahy nejen přátelské, ale i milostné – a José byl jakýmsi patronem jejich manželství i dětí.

Poslední rozloučení

A na závěr si dovolím osobní poznámku. Profesora Josefa Opatrného jsem samozřejmě – tehdy jako odborného asistenta – znal již jako student ve druhé polovině osmdesátých let minulého století. Stejně jako s docentem Františkem Vrhelem, rovněž hispanistou a obecně skvělým lingvistou a etnologem, mě s ním seznámil můj učitel a později i kolega a vzácný přítel profesor Robert Kvaček. Zatímco některá zdánlivě nerozborná přátelství z fakulty se mi nakonec z řady různých důvodů rozpadla, s Františkem, řečeným Fanys, a Josefem, přezdívaným José, jsme se vídali a měli rádi téměř až do jejich posledních dnů. Ano, oba už bohužel mezi námi nejsou (okamžiky, kdy jsem ve strašnickém krematoriu mluvil nad Františkovou rakví, patřily k nejtěžším v mém životě).

Právě oni dva spolu s profesorem Vladimírem Nálevkou mi otevřeli magický latinskoamerický svět. Byl to právě José, kdo mě v roce 2009 poprvé vyslal na tento kontinent, konkrétně do kolumbijského Medellínu. A právě on později mně a rektorovi UK Tomáši Zimovi pomáhal spolu s dalším kamarádem, profesorem Bohumírem Janským, svými kontakty v kubánské Havaně.

A Fanys mě pro změnu v Celetné ulici, ve „svém“ Ústavu etnologie, trpělivě a s vášnivostí sobě vlastní uváděl do fascinujícího světa latinskoamerické krásné literatury. Nezapomenutelné okamžiky se dvěma báječnými muži, jimž za mnoho vděčím a kteří při mně stáli v dobrých i zlých časech a kterým už nikdy nebudu moci říct, jak rád jsem je měl a co všechno pro mě znamenali. Naštěstí to oba velmi dobře věděli i tak.

Tak tedy sbohem, José. Budeš nám tady všem strašně chybět. Tvoje knížky, nahrávky našich podcastů a rozhlasových pořadů, kterých jsme spolu naštěstí natočili celou řadu, tu ale zůstanou napořád.

Autor je historik, vysokoškolský učitel a publicista.