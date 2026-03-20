Secesní nádhera i suchopárný klasicismus. Sakař je výrazná tvář pražské architektury

V našem novém seriálu, kde si představujeme architekty, jejichž kulaté výročí narození si letos připomínáme, nesmí chybět Josef Sakař (1856–1936).
Ten se narodil před 170 lety v Praze, v naší metropoli také celý život pracoval a navrhl v ní řadu významných staveb. Byl žákem Josefa Zítka na pražské technice a podílel se na záchraně jeho budovy Národního divadla po požáru v roce 1881.
Zprvu byl Josef Sakař představitelem historismu, zejména neorenesance, později se na jeho stavbách objevují také secesní detaily. Jeho pozdní díla jsou pak ve znamení geometrické secese a neoklasicismu.
Sakař byl také urbanistou, účastnil se soutěží na rozvoj pražských čtvrtí a nejvíc se věnoval Karlínu, což byla až do roku 1922 samostatná obec. Bylo tam mnoho manufaktur a továren, starou zástavbu z období pozdního klasicismu však po roce 1900 doplnila nová část kolem dnešního Lyčkova náměstí, jejíž urbanismus byl právě dílem Sakařovým.
Oblíbený Karlín
Ten tehdy spolupracoval s karlínským stavitelem Bohumilem Štěrbou. Sakař si Karlín oblíbil a na jeho hlavním náměstí – tehdy Cyrilometodějském, dnes Karlínském – si postavil dům v neorenesančním stylu s bohatou sgrafitovou a freskovou výzdobou průčelí, která se však do dnešních dnů nedochovala. Další činžovní domy v historizujícím stylu pak navrhl v ulici Sokolovské nebo Za Poříčskou branou. Jeho nejvýraznější karlínskou stavbou je však bezesporu škola na Lyčkově náměstí z let 1904–1906 na základě vítězného soutěžního návrhu.
Tehdy se jednalo o pokrokovou koncepci, když z hlavního tělesa vybíhají na obě strany diagonální křídla. Třídy i chodby tak byly dobře osvětleny. Škola je sice pojata v neorenesančním módu, ale bohatá štuková a fresková dekorativní výzdoba průčelí je už secesní.
V Karlíně pak v roce 1910 Josef Sakař navrhl ještě jeden výrazný objekt. Jde o bývalý Národní dům ve formách pozdní geometrické secese s monumentálním schodištěm v interiéru, kde býval také společenský sál, salonky a restaurace. Budova stojí na okraji Kaizlových sadů nedaleko barokní Invalidovny, v parku pak byla letní restaurace a hudební pavilon. Dnes jsou v domě regionální studia Českého rozhlasu.
Další výraznou stavbou z této doby byl areál křižovnického kláštera nedaleko Karlova mostu v katastru Starého Města, který citlivě navazuje na starší, barokní objekt.
Suchopárný styl
Z období těsně před první světovou válkou pocházejí i další stavby, jako je dům Politika na Václavském náměstí nebo palác České banky na rohu tohoto náměstí a Vodičkovy ulice s mohutnou kupolí na nároží. Tyto objekty už jsou pojednány v neoklasicistním pojetí, které je pro pozdní Sakařovu tvorbu charakteristické. Je to bohužel styl dosti suchopárný, jak dokumentují i obdobně pojaté stavby z počátku dvacátých let, jako jsou dům tiskárny cenin v Růžové ulici rovněž v katastru Nového Města nebo tzv. prozatímní budova Filosofické fakulty Karlovy univerzity (později součást konzervatoře) v ulici 17. listopadu na Starém Městě.
A právě pro tuto školu navrhl nakonec Josef Sakař v roce 1924 i definitivní stavbu, která uzavírá z jihu prostor Palachova náměstí a stojí již v katastru Josefova. V tomto případě se jedná o kvalitní architekturu, byť klasického pojetí, což zdůrazňuje i průčelí obložené travertinem. Pro tehdy nastupující mladou generaci funkcionalistů to byl odstrašující příklad konzervativismu, ale dnes nelze fakultě upřít kvality, zejména v kontextu starší okolní zástavby, tedy Rudolfina, Uměleckoprůmyslové školy nebo musea.
Sakařovi bývá připisován i podíl na budově Eskomptní banky v sousedství Prašné brány v ulici Na Příkopě. Tam však byla účast již penzionovaného projektanta formální. Banku totiž navrhli vesměs německy hovořící architekti, což neodpovídalo požadavku radnice, aby mezi autory byl také Čech. Jak mi kdysi prozradil Sakařův synovec, jeho strýc se na projektu nijak nepodílel. Když se však později stal bankovní palác krátce sídlem ústředního výboru KSČ, bylo autorství Němců a německy hovořících židovských projektantů politicky neprůchodné, a tak byl za jediného autora označen Sakař.
Stavební rada Ing. arch. Josef Sakař, dr. h. c., zemřel před devadesáti lety v roce 1936 a je pohřben na Olšanských hřbitovech.