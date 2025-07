Mezi prvními v Normandii. Josef Spišák při invazi utrpěl vážné zranění, omylem ho postřelil spolubojovník

Sergeant G. Capraru k tomu podal hlášení: „Kopal jsem zrovna zákop, když jsem uslyšel výstřel. Otočil jsem se tím směrem, protože to bylo opravdu hodně blízko a zaslechl vojáka, jak někomu říká, že se omlouvá a že to neudělal schválně. Přispěchal jsem k místu a uviděl vojína Spišáka, služební číslo B26946, na půl ležícího v zákopu, a dalšího vojáka stojícího stranou nad zákopem. Zahájil jsem první pomoc a vyčkal příchodu zdravotníků. Pak jsem se vrátil ke své práci. Incident se odehrál okolo půl jedenácté.“

Emigrace do Kanady

Josef Spišák se narodil 13. října 1920 jako jeden z pěti potomků Josefa Spišáka a jeho manželky Juliany, rozené Bandžejové. Jako své rodiště vždy udával obec Hradiště na Slovensku, i když si život v zemi svých předků později příliš nevybavoval. Jednu z nemnoha vzpomínek na dětství představoval pohled právě z rodné vsi, kdy na horizontu bylo vidět velké město plné světel.

Na Slovensku zahájil i školní docházku, kterou ale musel přerušit v roce 1929, kdy s rodiči a sourozenci emigroval do Kanady. Tam se rodina usadila ve městě Caledonia, provincie Ontario, na jihu země. V novém domově pokračoval ve vzdělávacím procesu, a i když byl hodnocen jako nadprůměrně inteligentní, musel v 17 letech z finančních důvodů středoškolské studium přerušit. Skutečnost nedokončeného vzdělání bral později jako veliký hendikep. Zaměstnání získal v biografu, kde tři roky pracoval jako prodejce lístků, uklízeč a uvaděč, než se z něj stal promítač filmů. Rok také pracoval jako řidič mlékárenského vozu. Ve volném čase rád sportoval a jeho nejoblíbenějšími sportovními disciplínami byly baseball, golf a pro Kanadu typický lední hokej.

Když prvního zářijového dne roku 1939 vypukla druhá světová válka, vnímal situaci v Evropě, dost možná pravděpodobně i kvůli svému původu, velice intenzivně. Již v listopadu proto dobrovolně vstoupil do Dufferin and Haldimand Rifles of Canada, což byl pěší jednotka kanadských milic tvořena záložníky. V řadách těchto milic setrval až do listopadu 1941 a zúčastnil se dvou letních výcvikových kempů, kde se mu dostalo základního vojenského a střeleckého výcviku.

Na konci října 1942 se dobrovolně přihlásil do kanadské armády a byl podroben odvodu ve středisku v Hamiltonu. Již zde projevil zájem sloužit u v té době stále ještě nové zbraně – výsadkového vojska. Podle toho také v následujících měsících probíhal základní a odborný výcvik. V polovině ledna 1943 byl určen ke službě u 1st Canadian Parachute Battalion. Jen několik dní nato byl odeslán do Parachute Training School v americkém Fort Benning, který prošel kursem balení padáku, speciálním pozemním výcvikem a samozřejmě i předepsaným počet cvičných seskoků z letadla. Již v únoru si tak mohl na svou uniformu hrdě přišít nášivku pro absolventy tohoto náročného výcviku, která jej právem zařadila mezi elitu spojeneckých vojsk.

Spojenecká invaze

V červnu 1943 se v přístavu Halifax nalodil na loď Queen Elizabeth a odplul spolu s dalšími směr Velké Británie. Ze skotského přístavu Greenock odjel do jihoanglického města Bulford, kde byl zařazen k třetí brigádě spadající pod 6th British Airborne Division. Zde i nadále procházel intenzivním výcvikem, kde měl možnost testovat nové parašutistické vybavení.

Na jaře roku 1944 již vrcholily přípravy ke spojenecké invazi a otevření druhé fronty v západní Evropě. Dne 6. června krátce po půlnoci byl Private, obdoba československé hodnosti vojína, Josef Spišák vysazen v oblasti Merville-Varaville, zhruba 20 kilometrů severovýchodně od Caen. Jednalo se dost možná o prvního Čechoslováka, který se během právě zahájené invaze na kontinent dotkl francouzské půdy. V rámci kulometné čety se v následujících 27 dnech zúčastnil bojových akcí své jednotky.

Druhého červencového dne však u Le Mesnil utrpěl vážné zranění, kdy mu jeden z jeho spolubojovníků při čištění zbraně omylem prostřelil obě kolena. Rozsah Josefových zranění byl natolik závažný, že po léčení ve Francii, a nakonec i Velké Británii, došlo koncem roku 1944 k jeho superarbitraci. Za svou vojenskou službu byl vyznamenán kampaňovými medailemi 1939-1945 Star, France & Germany Star, Defence Medal, War Medal a Canadian Volunteer Service Medal se sponou za službu v zámoří.

Vrátil se zpět do Kanady, kde si chtěl dodělat odborné zkoušky pro promítače nebo pracovat v komunikačních službách. Nakonec získal vedoucí pozici u společnosti Gypsum, Lime and Alabastine Limited. V listopadu 1945 se oženil a s manželkou Mildred se jim postupně narodily tři děti. V roce 1953 bylo Josefovi uděleno kanadské občanství.

Private Josef Spišák zemřel 11. dubna 2002 a je pochován na Queens Park Cemetery v Calgary.