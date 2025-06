Jeden z nemnohých. Josef Stránský velel britské letecké jednotce, dostal i Letecký záslužný kříž

Narodil se 10. prosince 1914 v dnešní Havlíčkově Borové na Vysočině. V rodišti navštěvoval obecnou školu, měšťanku (tedy druhý stupeň) pak v nedaleké Chotěboři. Středoškolská studia absolvoval na státní průmyslové škole v Pardubicích, kde v červnu 1935 úspěšně odmaturoval. Na podzim téhož roku nastoupil vojenskou základní službu u pardubického Jezdeckého, resp. Dragounského pluku 8 „Knížete Václava Svatého“. Zřejmě v té době se rozhodl pro dráhu vojáka z povolání a na konci prvního roku prezenční služby podal přihlášku do Vojenské akademie v Hranicích na Moravě.

Původně se měl stát důstojníkem jezdectva, ale armáda v té době začala pociťovat nedostatek vycvičeného leteckého personálu, takže mu byl v průběhu studia umožněn přestup do letecké třídy. V srpnu 1937 byl slavnostně vyřazen v hodnosti poručíka letectva a následně absolvoval ještě roční aplikační kurz v Leteckém učilišti v Prostějově. Dne 21. září 1938 se hlásil u bombardovacího Leteckého pluku 5 v Brně, kde prožil mnichovské události i následnou okupaci zbytku českých zemí v březnu 1939.

Patřil k prvním, kteří se rozhodli odejít z obsazené vlasti a se zbraní v ruce bojovat za její osvobození. V červenci 1939 se mu podařilo dostat do Polska, kde vstoupil do řad formující se zahraniční armády. Krátce na to odjel s transportem čs. vojáků do Francie. Po vypuknutí války se od počátku října 1939 přeškoloval na francouzské stroje na letecké základně v Toulouse. Čeští bombardovací letci však na francouzském nebi nakonec do bojů nezasáhli. V červnu 1940 byl spolu s dalšími evakuován přes marockou Casablancu do Velké Británie.

Od poloviny března 1941 působil u 311. čs. bombardovací peruti RAF. V následujících měsících se jak druhý pilot a posléze jako kapitán letounu účastnil celkem 34 náletů na cíle v Německu a okupované západní Evropě, od konce března 1942 jako velitel „B“ letky 311. perutě. Během historicky posledního náletu čs. bombardérů na Brémy byl jeho letoun těžce zasažen protiletadlovým dělostřelectvem.

Josef Stránský FOTO VÚA - VHA Praha

Peruť byla v té době přeložena od Bombardovacího k Pobřežnímu velitelství a nadále měla bojovat proti německým ponorkám a hladinovým plavidlům. Již 27. července 1942 narazila Stránského posádka asi 400 kilometrů severně od španělského pobřeží na velkou oceánskou ponorku U-106 z německé 2. ponorkové flotily, která právě vyrážela na svojí sedmou atlantickou „výpravu“. Na svém kontě měla do té doby potopení deseti spojeneckých lodí. Československému bombardéru se jí podařilo těžce poškodit a na dva měsíce vyřadit z boje. Za tento úspěch byl Stránskému udělen Letecký záslužný kříž (Dinstinguished Flying Cross), který patřil k nejvyšším britským vyznamenáním.

Po odlétání turnusu, který představoval celkem 25 bojových operací nad mořem, byl v únoru 1943 jmenován velitelem české výcvikové letky u 6. (pobřežní) operačně výcvikové jednotky. Dobrovolně se však znovu hlásil k operačnímu létání. Prodělal noční stíhací výcvik a od března 1944 létal u britské 21. noční stíhací bombardovací peruti RAF, kde byl jmenován velitelem jedné z jejích letek. Šlo o jednoznačný výraz uznání jeho bojových i velitelských kvalit.

V řadách 21. peruti absolvoval 10 úspěšných operací, včetně účasti na invazi do Normandie 6. června 1944. Osudnou se mu stala jedenáctá mise, k níž odstartoval 21. června 1944. Druhým členem posádky byl další český letec, František Bouda. Měli útočit na nepřátelské pozemní cíle v Normandii, kde stále probíhaly těžké boje. Jejich letoun se však na základnu na ostrově Thorney nikdy nevrátil. Příčina není zcela zřejmá. Buď byli zasaženi nepřátelským protiletadlovým dělostřelectvem, nebo se stali obětí vlastních pum, které ve snaze co nejpřesněji zasáhnout cíl byly odhozeny v příliš malé výšce. Oba jsou pohřbeni na válečném hřbitově Saint Valery--en-Caux v departamentu Seine-Maritime.