Jsou olejové skvrny na silnici jen mastné fleky po dětech, které přecházely mimo přechod?

Na mysli mám kuriózní hlášky, jazykové karamboly, zkomoleniny i surrealistické obrazy, jichž jsou schopni jen človíčkové netknutí gramatikou a logikou. Pár ochutnávek: „S dědou jsme viděli muchlony.“, „Tati, a jak vlastně stromy blinkaj?“, „Nůž je manžel vidličky.“, „Existuje ušní páteř?“, „My holky máme vaječnice.“, „Mami, kdo se narodil dřív, ty, nebo já?“
Jedna matka tvrdila dceři, že olejové skvrny na silnici jsou vlastně mastné fleky, co zbyly po dětech, které přecházely vozovku mimo přechod.
Od té doby se mi dostala do rukou řada dalších hlodáčků (v jedné rodině říkají kousáčků) a s nimi i nová nálož jazykové eskamotáže. Viz: „Dokdy je otevřené koupaliště?“ „Asi do října.“ „Kdy je říjen, to je v listopadu?“ – „Babi, budeš mít na Vánoce umělý stromek?“ „Ne, budu mít živý.“ „A to ti bude běhat po bytě?“ „Právě proto ho mám ve stojanu, aby mi tady nelítal!“ Evergreenem jsou též rodinné názvy choulostivých orgánů. Od ferďáka přes vašnostu až po mrnína u kluků. U holek mne zaujala chcandulka a chcalena a pak ojedinělý výraz Horáčková. Pobídka „Pojď si umýt Horáčkovou!“ (vulgo Horajdu) vznikla prý jako dehonestace neoblíbené pedagožky.
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Brm brm boys nebo zmoštěnec. Jak říká internetová tvořivost současným špičkám Motoristů?
Trendem současných hlodáčků je jednak jejich virtualizace na sociálních sítích a jednak demokratizace, abych tak řekl. Nezachycují zkrátka už jen vejšplechty dětí, ale všech členů rodiny. A tuhle jsem objevil jakousi temnou odnož hlodáčků. Šlo o stránky, kde dospělí popisují, jak je rodiče v dětství strašili – a to nikoli jen polednicí, polepšovnou nebo policajtem. Viz: Když spolkneš melounové semínko, vyroste ti v břiše meloun. Když spolkneš pecku z třešně, vyroste ti ze zadku strom. Když spolkneš žvýkačku, budeš prdět bublinky…
Jedna matka tvrdila dceři, že olejové skvrny na silnici jsou vlastně mastné fleky, co zbyly po dětech, které přecházely vozovku mimo přechod. A mleté hovězí maso prý pochází z dětí, co v samoobsluze zlobily. Bezvadně morbidní je i toto svědectví: „Chodili jsme s rodiči kolem starého domu, na němž byla připevněná deska. Táta říkal, že je na ní napsáno: ‚Zde se zabíjejí zlobivé děti.‘ Hrozně jsem se toho domu bála. Když jsem se pak naučila číst, zjistila jsem, že je tam ve skutečnosti napsáno: ‚Zde pobýval hudební skladatel Leoš Janáček.‘“ Vida, jak je důležitá gramotnost a porozumění textu!
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Jak svět přichází o básníky žertu. To je na pytel, pane Stvořitel…
Rodičům leží na srdci též slušná mluva ratolestí. „Vždycky když řekneš sprosté slovo, umře v lese jedna srnečka,“ vydírají občas matky své útlocitné potomky. Jedna babička prý dokonce vnukovi nakukala, že hlasivky fungují jako diktafon. Nahrávají všechno, co řekne, a když usne, můžou si rodiče přehrát, jestli přes den nemluvil sprostě. Nejvíc se mi ovšem líbil rodičovský hoax, který tvrdil, že lidé mají jen omezené množství hlasu. Mluvit bychom měli tudíž pouze tehdy, chceme-li sdělit něco opravdu důležitého. Když budeme už od dětství plácat hlouposti, spotřebujeme veškerý svůj hlas a v dospělosti zůstaneme němí. Kéž by to platilo doopravdy!
Autor je učitel a publicista.