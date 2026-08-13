Jsou ruka a mozek pro člověka prokletí, anebo požehnání? Jak se stalo, že z nás nejsou zvířata

Doporučujeme   13:30
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Rodinův Myslitel. | foto: ČTK / AP / Matthias Rietschel

Nedávno jsme se v Orientaci podívali na „kulturní dějiny ruky“, tedy lidského nástroje, který nás odlišuje od zvířat, nástroje, jímž dokážeme hladit i vraždit. Stojí proto za to se v tomto eseji zamyslet nad tím, jak se to stalo, že se lidská ruka začala tak dramaticky lišit od rukou zvířecích - a také nad tím, v čem se naopak nelišíme vůbec.

Cože? Vy neznáte kafku? Ne, nemám na mysli ptáky, co krouží kolem svatovítských věží. Ptám se vás na Franze Kafku, světoznámého spisovatele, pražského rodáka stejně jako ty kavky nad Hradčany, ale nesmírně vnímavého a přemýšlivého člověka, který nám zanechal mnoho záhadných, surrealisticky laděných myšlenek ve svérázné beletristické podobě.

Že jste od něj nic nečetli? O mnoho jste přišli. Kdybyste znali aspoň jeho povídku Proměna, věděli byste, jak nejlíp si představit zrůdu. Možná byste potom občas nahlíželi pod postel, zda se tam snad neskrývá nějaký podobný netvor, aby vás okrádal o klidný spánek. Anebo abyste tam snad s hrůzou neobjevili zvíře v sobě nebo naopak sebe ve zvířeti.

Ruce a mozek zahořely k sobě vášnivou láskou. Anatomické orgány stejného těla, ač topograficky od sebe vzdálené, vždycky si našly cestu, jak se k sobě přiblížit.

Ale i když jste Kafkovu Proměnu nečetli, podívejte se do zrcadla a uvidíte v něm taky zrůdu. Ne, vůbec nemám v úmyslu vás osobně nějak urážet! Myslím to docela všeobecně a platí to samozřejmě také pro mne. I můj vlastní obraz v zrcadle je obrazem zrůdy. Obrazem zcela neobyčejného zvířete, z části nepovedeného a znetvořeného živočicha, jehož anatomie se zcela vymyká z běžné normy tělních konstrukcí všeho ostatního, co žije na naší planetě.

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