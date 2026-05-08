Každý ví, že Jupiter je největší planeta Sluneční soustavy. Kromě toho má ovšem ještě jedno prvenství, na něž si mnoho lidí hned tak nevzpomene. Plynný obr má ze všech planet i nejkratší den. Kolem své osy se otočí za devět hodin 55 minut a 33 sekund. Bod na rovníku Jupiteru se vůči jeho středu pohybuje rychlostí 12,6 kilometrů za sekundu. V případě Země je to jen asi 0,47 kilometru za sekundu.
Jelikož je Jupiter v podstatě obrovská kapka, má rychlá rotace vliv na jeho tvar. Vlivem odstředivé síly je na rovníku širší než na pólech. Zploštění Jupiteru se dá pozorovat i v běžných amatérských dalekohledech.
Před padesáti lety změřily jev sondy NASA. Konkrétně šlo o Voyagery 1 a 2 a sondy Pioneer 10 a 11. Všechny čtyři však kolem planety jen prolétaly.
V současnosti mají astronomové k dispozici přístroje sondy Juno. Aparatura obíhá plynného obra už skoro deset let. Její dráha je kolmá k rovině Jupiterova rovníku. Provozuje ji rovněž NASA.
Když Juno prolétá z pohledu pozemského pozorovatele za hmotou Jupiteru, její rádiový signál se na čas odmlčí. Tato pauza umožnila planetu velice přesně změřit. Zatímco její rovníkový poloměr vyšel 71 488 kilometrů, polární 66 842.
V prvním případě je to o dvanáct kilometrů méně než měření Voyagerů a Pioneerů. Ve druhém o čtyři. Obě čísla mají odchylku plus minus 0,4 kilometru. Jupiter je tak placatější, než si astronomové mysleli. Kdyby se jeho hmota dala přelít do dokonalé koule, měla by poloměr 69 886 kilometrů.
„Učebnice bude třeba aktualizovat,“ prohlásil korespondující autor studie, v níž výsledky vyšly, Yohai Kaspi z Weizmannova institutu v Izraeli. „Velikost Jupitera se samozřejmě nezměnila, ale změnil se způsob, jakým ji měříme.“
Sonda Juno měla původně pracovat jen dvacet měsíců. NASA chtěla misi ukončit už v roce 2018. Aparatura ale zatím pořád funguje. Agentura proto v programu pokračuje.