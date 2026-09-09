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Stále záhadný Jupiter. Kolik toho ještě nevíme o největší planetě naší sluneční soustavy?

Vladimír Karpenko
Glosa   13:30
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Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli Jupiteru zachytila sonda NASA Juno při blízkém průletu kolem plynné obří planety. | foto: NASA/JPL

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Dr. Steve Levin, odborník podílející se na projektu Juno, na sondě k Jupiteru vyslané NASA roku 2011, prohlásil, že jeho snahou je „přinutit teoretiky, aby všechno vyhodili oknem a začali nanovo“. Na jeho slova došlo, když 4. července 2016 sonda vstoupila na oběžnou dráhu vedenou přes póly Jupiteru, aby byla co nejméně vystavena silné radiaci v oblasti rovníku, která by při delším pobytu záhy vyřadila přístroje na palubě.

Pohled, který se vědcům naskytl díky kameře, byl „jako umělecké dílo, impresionisticky vypadající spirály a proudy, skládající se a vlnící se“, jak to popsal další odborník NASA, dr. Scott Bolton.

Dodejme, že Jupiter je nejen krásný, ale i záhadný. Jen příklady – nad jižním pólem Jupiteru je obří cyklon obklopený osmi menšími. Což je ale relativní, protože každý z nich je větší než plocha USA. Nad severním pólem je těchto vírů jen pět. V obou případech se tyto gigantické útvary sice mírně posunují, ale jejich počet se nemění. A není jasné, proč se to vlastně takhle točí.

Popis téhle planety začneme jejím vnitřkem, ovšem nikoli spolehlivě prozkoumaným, to zatím nejde, spíš to jen předpokládáme. Shoda panuje v tom, že Jupiter nemá klasické jádro jako třeba Země, které je na bázi železa a niklu, ale má cosi, co patrně není jasně ohraničené, můžeme to označit za rozmazané, prolínající se s vrstvami, které ho obklopují. Jaké jsou?

Nad jižním pólem Jupiteru je obří cyklon obklopený osmi menšími. Mírně se posunují, jejich počet se nemění. Není jasné ani to, proč se vlastně takhle točí.

Postupujeme-li od jádra k povrchu, pak kolem něj je snad desítky tisíc kilometrů silný obal, tvořený kovovým vodíkem. Ten si sotva představíme, pod nesmírně vysokým tlakem totiž vodík uvolní svůj jediný elektron, který se volně pohybuje, což odpovídá chování elektronů v kovech. Kovový vodík je elektricky vodivý.

Dál od jádra obklopuje tuto vodíkovou vrstvu helium, nad nímž je další vrstva, teď už normálního vodíku, kterou takříkajíc končí planeta. Toto těleso obklopuje mohutná, velmi silná vrstva mraků, v nichž byl objeven vodík, také voda a velké množství čpavku. Ten je možná (ale to je opět jen dohad) odpovědný za mohutné blesky v atmosféře planety.

Jupiter je placatější, než jsme mysleli. Měření mu ubralo dvanáct kilometrů

Soudí se, že voda, samozřejmě ve formě ledu, při kontaktu s molekulami čpavku taje – jde o klasické snížení bodu tuhnutí, jako když posypeme led solí. Kapky tohoto roztoku se při vzájemných srážkách elektricky nabíjejí jako v pozemském bouřkovém mračnu a výsledkem jsou výboje – blesky.

Vědci zatím hledají, jak se právě naznačené vrstvy nitra planety vlastně chovají, jak vypadají jejich hranice nebo přechody mezi nimi. Podle jedné úvahy helium „prší“ ze své vrstvy a jeho kapky nějak propadají vrstvou kovového vodíku pod ním. Ale kam až dopadnou? Sonda Juno překonala očekávání, protože stále funguje. Její mise byla prodloužena do roku 2028. Pak má dopadnout na Jupiter, přičemž se očekávají další údaje o struktuře jeho atmosféry. Kdo ví, čím proletí a na co dopadne. Dr. Levin se nemýlil – staré teorie je namístě vyhodit z okna, ale nesnáz je, že ty nové jsou zatím jen v hypotézách.

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