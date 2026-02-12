Chceme zachránit planetu? Tak bude potřeba pokácet lesy!

Pokusy nahradit chybějící technická řešení sociálním inženýrstvím, tedy sledováním osobní uhlíkové stopy, se nesetkávají s dostatečným nadšením, zatímco ochota vydat se cestou hospodářského nerůstu, a tedy radikální chudoby se blíží nule.
Popularizace tohoto nápadu u nás vyvolala trochu rozruch, neboť kácení lesů se zdá být lehce neobvyklým přístupem k ochraně klimatu.
Jelikož řadu technologií, včetně výroby cementu, oceli nebo hnojiv, není snadné převést na klimaticky přívětivé, vyvstává potřeba do vzduchu již uvolněný kysličník uhličitý opět zachytit. A příroda nabízí vlastní řešení.
Nadace XPrize zaměřuje technický pokrok na klíčové problémy lidstva pořádáním tematických soutěží pro týmy inženýrů. Loni skončil pětiletý závod o nejlepší metodu záchytu CO2 z atmosféry, v němž se soutěžilo o sto milionů dolarů nabídnutých Elonem Muskem. Vítězem se stala firma Mati Carbon s metodou urychleného zvětrávání sopečných hornin. Déšť vymývá CO2 ze vzduchu a vzniká tak velmi slabá kyselina uhličitá. Ta reaguje s vápníkem v horninách a vzniklý uhličitan vápenatý uzamkne uhlík z atmosféry na tisíce let. Přirozený minerální cyklus urychlíme tím, že vhodnou horninu, například čedič, jemně nameleme, tím zvýšíme povrch, na němž chemické reakce probíhají, a čedičový prášek rozházíme po krajině.
Stříbrnou medaili získal tým NetZero, jenž využil evolucí dávno vyladěný proces fotosyntézy. Rostlinnou biomasu pak zahřejeme na vysokou teplotu bez přístupu kyslíku a přeměníme ji na dřevěné uhlí. To nespálíme, ale zapravíme do půdy, kde uhlík z rostlinné biomasy zůstane trvale vázaný.
|
Past na oxid uhličitý. Příroda si vždycky najde cestu, jak si poradit
Prosté vysazování stromků nestačí, neboť ty odstraňují kysličník uhličitý z atmosféry, jen pokud rostou. Vzrostlé lesy je poté třeba udržovat po staletí, aniž by stav atmosféry dále zlepšovaly. Totéž platí i pro ochranu tropických pralesů, neboť ty jsou uhlíkově neutrální. CO2 absorbovaný z atmosféry fotosyntézou se obratem uvolní zpět dýcháním a rozkladem biomasy. I proto nejsou odpustky za emise důvěryhodné, jsou-li založeny na sázení stromů. Pouhá kompenzace denních letů z Prahy do Dubaje by vyžadovala dva hektary tropického lesa denně.
Některé ekosystémy si uhlík zachycený rostlinami skladují samy. Naše rašeliniště mají sice jen nízkou travinnou vegetaci, pod ní ale až několik metrů rašeliny, představující sklad uhlíku za několik tisíc let fotosyntézy. Bohužel většině typů vegetace je třeba se skladováním pomoci. Studie mezinárodního týmu vědců s českou účastí z minulého měsíce navrhuje splavovat pokácené stromy z vybraných oblastí severských lesů po velkých řekách do oceánu, kde se nakonec potopí. Popularizace tohoto nápadu u nás vyvolala rozruch, neboť kácení lesů se zdá být poněkud neobvyklým přístupem k ochraně klimatu. Škoda že vědci přišli s nápadem pro účast v soutěži XPrize pozdě. Dvě miliardy by naší vědě přišly vhod.
Autor je entomolog