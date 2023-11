Odešel jako mladík ještě před maturitou, burcoval odboj Čechů v Paříži. Do vlasti se Bohumil Menšík už nevrátil

Narodil se 11. listopadu 1921 v moravských Drahanovicích. Krátce po svých 18. narozeninách odešel 8. prosince 1939, jako student sexty gymnázia ve Valašském Meziříčí, tajně bojovat do zahraničí. Přešel hranice na Slovensko a dobrodružnou cestou přes Maďarsko se dostal do Bělehradu, kde se přihlásil do čs. zahraničního vojska.

Odtud přes Balkán přejel do Bejrútu a konečně do Francie. Dne 6. března 1940 zahájil základní a odborný výcvik u telegrafní čety štábní roty 1. čs. divize. Na frontu se již nedostal a po pádu Francie dorazil v červnu 1940 evakuační lodí do Velké Británie.