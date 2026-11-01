Narodil se 16. dubna 1922 v česko-německé rodině Karla Přibíka a Marie, rozené Hanslové v Českém Krumlově. Město samé bylo v té době převážně německé, leželo však na samé hranici obou etnik a smíšená manželství zde byla zcela běžná.
Emil vychodil obecnou školu a ve studiu pokračoval na českém reformním reálném gymnáziu v Českých Budějovicích. S rodinou bydlel v nedaleké Nové Vsi, č. p. 48. Později uvedl, že mezi jeho příbuzné patřil např. legionář a pozdější generál československé armády Václav Michálek.
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Okupace českých zemí však u nich doma přinesla zásadní zlom. Na přání matky, která byla německé národnosti přestoupil na podzim roku 1939 z českého gymnázia na německou Oberschule (tedy bývalé německé státní reálné gymnázium), kde o dva roky později maturoval. K Němcům se pod vlivem manželky přihlásil i jeho otec. V podobných případech považovaly okupační úřady automaticky za Němce i jejich nezletilé děti.
Díky tomu byl Emil následně povolán k odvodu. Sloužil nejprve u Kriegsmarine, říšského válečného námořnictva, a následně pak u Rommelova Afrikakorps. Právě na africkém bojišti se čs. vojenské úřady poprvé setkaly s větším počtem dobrovolníků ze zajateckých táborů hlásících se ke službě v zahraniční armádě.
Několik jich stačilo být ještě prezentováno do čs. jednotek na Středním východě před jejich přesunem na Britské ostrovy v létě 1943. Přibík byl ve skupině, která dorazila ze severní Afriky do Velké Británie 6. října 1943 na palubě lodi Alcatraz. Po zpravodajském prověření nastoupil 5. listopadu 1943 službu jako vojín u pěší výcvikové roty Náhradního tělesa čs. armády, nacházející se v Peterborough ve střední Anglii.
Jako vycvičený voják byl již po měsíci, 10. prosince 1943, přemístěn k Oddílu kanónů proti útočné vozbě (tedy protitankové jednotce) Čs. samostatné obrněné brigády. V jejích řadách pak na přelomu srpna a září 1944 odjel do Normandie a od počátku října 1944 se účastnil bojů u severofrancouzského přístavu Dunkerk, k jehož obléhání byla čs. obrněná brigáda určená.
Dne 2. listopadu 1944 utrpěl v jižním úseku fronty kvůli nehodě těžká zranění, jimž téhož dne podlehl. Pohřben byl ve francouzském městě Bourbourg. Jeho ostatky ale byly koncem 50. let přeneseny na Čs. vojenský hřbitov v La Targette u Arrasu, stejně jako u většiny padlých Čechoslováků.