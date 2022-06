Voják, poslanec, námořník. František Klátil absolvoval dobrodružnou cestu do jihofrancouzského Agde

Hrdým partnerem rubriky Kalendář hrdinů je společnost Česká zbrojovka

Nedlouho po okupaci odešel za hranice a po dobrodružné cestě vedoucí přes několik zemí byl 19. října 1939 prezentován v řadách československé zahraniční armády v jihofrancouzském Agde. Jako vojín 2. čs. pěšího pluku se v červnu 1940 účastnil těžkých ústupových bojů. Následně byl evakuován do Velké Británie. Tam nadále sloužil u československých pozemních jednotek, a to až do dubna 1943, kdy jej armáda uvolnila pro práci u exilového ministerstva zahraničních věcí v Londýně.

Po návratu do vlasti formálně demobilizoval a vrátil se do redakce bývalého Českého, nyní Svobodného slova. Již v říjnu 1945 jej však národně socialistická strana vyslala jako svého zástupce do parlamentu a poslanecký mandát obhájil i ve volbách v květnu 1946. Zvolený byl za Karlovarsko.