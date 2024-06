Lovec nacistických ponorek. Jan Novák se po službě u Královského letectva vrátil k Baťovi

Nermuťte se, prosím, zahynu-li, padnu při konání své svaté povinnosti – obrany vlasti. Tak jako náš zemřelý tatínek odcházel od rodiny do pole, také já jsem odešel od poměrně dobrých poměrů v Jižní Americe, abych se přidal k těm, kteří bojují proti našemu nepříteli. To napsal do poslední vůle krátce před svým prvním operačním letem v srpnu 1944 Jan Novák z Nedašova na Valašsku.

