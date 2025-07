Z Ostravy k vyprodaným kinům. Karel Reisz se z Protektorátu dostal díky Wintonovi

Narodil se 21. července 1926 v Moravské Ostravě jako druhorozený syn JUDr. Josefa Reisze a jeho o téměř dvacet let mladší manželky Bedřišky, rozené Goldbergerové. Rodina patřila mezi respektované obyvatele města a díky zaměstnání otce byla velmi dobře situovaná. V šesti letech začal Karel navštěvovat obecnou školu, a po pěti ročnících nastoupil na reálné gymnázium.

Na tom, aby se synům dostalo kvalitního všeobecného vzdělání, kladli rodiče vždy veliký důraz. Podporovali je navíc ve sportovních aktivitách a výuce cizích jazyků, zvláště pak angličtiny. Otec Josef byl také vášnivým fotoamatérem, což zásadně ovlivnilo budoucí směřování jeho mladšího syna, jelikož už v dětství u něj probudil zájem o fototechniku.

Krátce po březnové okupaci nacistickým Německem v roce 1939 začali Reiszovi jakožto Židé pociťovat postupně sílící protižidovské tendence ve společnosti. Rodiče včasně a správně vyhodnotili možná budoucí nebezpečí a díky staršímu synovi Pavlovi, který tou dobou pobýval studijně ve Velké Británii, zahájili na jaře téhož roku potřebné kroky k vyřízení zahraniční cesty i pro mladšího syna.

Přes ředitele školy, kde Pavel studoval, se jim podařilo dostat až k osobě tehdy neznámého britského makléře Nicholase Wintona, jenž spolu se skupinou dalších humanitárních pracovníků organizoval záchranné transporty převážně s židovskými dětmi z Protektorátu Čechy a Morava do Velké Británie. V červnu tak mohl Karel odjet s dalšími dětmi z pražského Wilsonova nádraží přes Německo do Holandska, kde se v přístavu Hoek van Holland nalodili na loď plující do Anglie.

V Albionu navázal na školní docházku a navštěvoval soukromou Leighton Park School v Readingu, spravovanou Náboženskou společností přátel, takzvanými kvakery. Tu po pěti letech dokončil a zahájil studium na univerzitě v Cambridge. Na konci října 1944 dostal povolání k odvodnímu řízení do československé branné moci. K němu se dostavil o několik dní dříve s žádostí o povolení k nástupu do Royal Air Force University Short Course, který měl začít začátkem října, což mu bylo umožněno.

Šlo o program, jenž měl rychle vycvičit a připravit studenty univerzit na budoucí službu u britského Královského letectva. Jeho obsahem nebyl bojový výcvik, ale spíše technický výcvik a příprava na vedoucí funkce v rámci RAF. V případě Karla Reisze trval kurs až do 20. března 1945. Vzápětí byl odeslán na leteckou základnu RAF Cosford a bylo rozhodnuto o jeho zařazení do pilotního výcviku, který zahájil začátkem dubna u No 28 Elementary Flying Training School. Tuto první část absolvoval v polovině června, tedy po skončení války v Evropě. Dále pokračoval u No 17 Service Flying Training School, ale výcvik nedokončil.

Po návratu do Československa se okamžitě začal zajímat o své rodiče a další příbuzné. Zjistil však, že otec s matkou byli v červnu 1943 nejdříve deportováni do terezínského ghetta a o rok později do koncentračního tábora v Osvětimi. Ani jeden z nich, stejně jako podstatná část širší rodiny věznění nepřežili. Z armády byl Karel Reisz na konci září 1945 propuštěn v hodnosti desátníka, a protože jej v rodné zemi nic nedrželo, rozhodl se odjet zpět do Velké Británie.

Dokončil studium chemie na cambridgeské univerzitě a v letech 1947 až 1949 vyučoval St Marylebone Grammar School v Londýně. Své poslání ale viděl více v kinematografii, načež se začal živit jako novinář a filmový kritik. V roce 1953 se stal spoluautorem knihy The Technique of Film Editing o technikách střihu, která se v oboru stala klasickým dílem. Pozoruhodný je fakt, že v té době neměl žádné praktické zkušenosti s tvorbou filmu.

V 50. letech se jako režisér pustil do vlastních filmových projektů a dostalo se mu širokého uznání. Námětem jeho děl byl každodenní život lidí z dělnické třídy. Právě zpracování témat souvisejících s třídním rozvrstvením společnosti vycházelo z myšlenek hnutí mladých britských dokumentaristů Free Cinema, u jehož zrodu stál. Jeho celovečerní film V sobotu večer, v neděli ráno z roku 1960 obdržel cenu Britské akademie filmového a televizního umění. V 70. letech pobýval ve Spojených státech amerických, kde vznikl jeho nejúspěšnější film Francouzova milenka s Meryl Streep v hlavní roli. Byl dvakrát ženatý, podruhé s americkou herečkou Betsy Blair. Z prvního manželství měl tři syny.

Karel Reisz zemřel 25. listopadu 2002 v Londýně.