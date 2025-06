Z oblak do uranových dolů. Karel Šeda zasáhl i do slavné bitvy o Británii

Syn rolníka z malé vsi na Pardubicku, s nezměrnou pílí, láskou k letadlům a morálními hodnotami, aktivně bojující za svobodu své země proti nacismu, odsouzený komunisty po roce 1948 jako nepřítel té samé země, za kterou o pár let dříve nasazoval vlastní život.

Narodil se 4. listopadu 1908 v obci Újezd u Chocně jako čtvrtý potomek Josefa Šedy a jeho manželky Marie, rozené Žabové. Jeho otec byl rolníkem a v obci měl vlastní hospodářství, na jehož provozu se podílely všechny děti, a to zvláště po předčasném úmrtí jejich matky.

Po obecné a měšťanské škole se Karel vyučil elektrikářem a pracoval v choceňské tkalcovně Josefa Jehničky. Lákala ho ale služba v armádě, a zvláště pak u letectva.

Dobrovolně se proto přihlásil do Školy pro odborný dorost letectva v Prostějově, kterou absolvoval mezi lety 1927 až 1929. Vyřazen byl jako pilot dvoumístných strojů a vzápětí byl odveden do československé armády. Následně sloužil u 13. pozorovací letky Leteckého pluku 3 v Košicích.

V roce 1931 prošel v Chebu stíhacím kursem, načež se znovu vrátil na Slovensko, kde létal u 38. stíhací letky ve Vajnorech. Jeho nesporný pilotní talent jej v roce 1933 přivedl až do Vojenského technického a leteckého ústavu v Praze-Letňanech, kde jako zkušební pilot setrval až do začátku roku 1935.

Posledním lodním transportem do Francie

Tehdy z armády odešel a nastoupil na pozici dopravního pilota u Československých aerolinií. Zpočátku létal na vnitrostátních linkách, ale později i na těch zahraničních. V roce 1937 se úspěšně zúčastnil letecké soutěže v Egyptě, kde létal mimo jiné i na stroji Beneš-Mráz Be-51. Po okupaci nacistickými vojsky v březnu 1939 začal osnovat útěk do Polska, kam v létě téhož roku ilegálně odešel.

Posledním lodním transportem v srpnu odplul z přístavu Gdyně do Francie, kde čekal na vyřízení vstupu do Cizinecké legie. Vypukla však válka, ze svazku Legie byl propuštěn a v říjnu přemístěn na leteckou základnu v Chartres, kde procházel intenzivním výcvikem na francouzských strojích. V polovině května 1940 nastoupil operační službu u 3. escadrilly Groupe de Chasse II/2, se kterou zasáhl do bojů nad hroutící se francouzskou frontou.

Dne 24. června odplul ve skupině letců z přístavu Port Vendres lodí General Chanza do Oranu, vlakem pak dále do Casablanky, lodí do Gibraltaru a odtud konečně opět lodí do Velké Británie, kam dorazili 12. července. O pár dní později byl přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva.

Začátkem srpna se stal jedním ze zakládajících členů 310. československé stíhací perutě, se kterou později zasáhl do slavné bitvy o Británii. Během bojů si připsal jeden poškozený německý stroj. Mezi dubnem 1941 a březnem 1943 zúročil své bohaté pilotní zkušenosti u celé řady servisních jednotek jako zalétávající pilot.

Chybělo mu ale létání operační, proto se přihlásil do výcviku pro noční stíhače. Po necelých čtyřech měsících nastoupil k 68. stíhací peruti, kde utvářel osádku s radarovým operátorem Drahomírem Hradským. V únoru 1944 si připsal jistý sestřel německého bombardéru. O rok později, poté co odlétal předepsaný operační turnus, odešel k Metropolitan Communications Squadron na základně Hendon, kde sloužil až do konce války.

Po návratu do Československa létal u Letecké dopravní skupiny, než v roce 1946 odešel v hodnosti nadporučíka do zálohy a znovu nastoupil k Československým aeroliniím. Tam pracoval až do července 1950, kdy byl v rámci čistek ze zaměstnání propuštěn. Spolu s dalšími bývalými letci začal okamžitě plánovat útěk za hranice, který byl však od začátku pod dohledem Státní bezpečnosti.

V dubnu 1951 byl rozsudkem Státního soudu v Praze uznán vinným z trestného činu vlastizrady a vyzvědačství a odsouzen ke 14 letům odnětí svobody. Trest si odpykával na různých místech, zvláště pak v Horním Slavkově a na Jáchymovsku. Podmínečně propuštěn byl až v roce 1958. V druhé polovině 60. let byla skupina, ve které jej odsoudili, rehabilitována.

Až do odchodu do důchodu pracoval jako elektrotechnik. V květnu 1990 byl v rámci politické a vojenské rehabilitace povýšen do hodnosti plukovníka letectva ve výslužbě. Držitel mnoha československých i spojeneckých vyznamenání Karel Šeda zemřel v roce 1992 v Praze.