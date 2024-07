Nejmladší výsadkář vezl kapsle s jedem pro Silver A. Zastřelil se na útěku před Hlinkovou gardou

Narodil se 13. listopadu 1923 v Trenčíně v české rodině. Jeho otec byl strojvůdcem ČSD. Po vychození obecné školy začal studovat na gymnáziu. V roce 1937 byl jeho otec přeložen do Žiliny, odkud byla rodina po vyhlášení slovenské „nezávislosti“ v březnu 1939 vyhnána do tzv. protektorátu Čechy a Morava. Usadili se v Brně, kde Oldřich pokračoval ve studiích.

Již 24. ledna 1940, ve svých 16 letech, nastoupil cestu do zahraničního odboje. Podařilo se mu odjet na Slovensko a přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii se dostal do libanonského Bejrútu, odtud pokračoval lodí do Francie.

Dne 4. dubna 1940 byl prezentován jako vojín v řadách čs. zahraniční armády, která se formovala v jihofrancouzském Agde a jeho okolí. Sloužil v jednotce, která v červnu 1940 nebyla vyslána na frontu, následně byl evakuován do Velké Británie.