Narodil se 2. prosince 1887 v Klopotovicích na Hané. Své středoškolské vzdělání získával postupně na reálkách v Přerově, Lipníku nad Bečvou a Kroměříži, kde roku 1906 absolvoval maturitní zkoušku. Následně se rozhodl pro studium stavebního inženýrství na České vysoké škole technické v Brně. Studium však nedokončil a po absolvování vojenské prezenční služby v roce 1911 se usadil v Brně, kde pracoval mj. jako úředník. Začal též pravidelně docházet do Sokola, v roce 1912 stal členem cvičitelského sboru v Králově poli.
28. července 1914 vstoupila do jeho života první světová válka. Ondřej Mézl byl do jejího víru vtažen již v prvních dnech všeobecné mobilizace. Byl odveden k c. k. zeměbraneckému pěšímu pluku č. 14, s nímž zakrátko coby kadet a velitel čety odjel na východní frontu do Haliče. Zde 7. dubna 1915 již v hodnosti poručíka padl u Baligródu do ruského zajetí. Brzy byl převezen do zajateckého tábora v Simbirsku, odkud se v srpnu 1915 přihlásil do vojska čs. legií.
|
Mise UNPROFOR byla jeho život. Karel Blahna velel poslednímu čs. praporu nasazenému v zahraničí
Jeho přijetí se však dlouho protahovalo, zejména proto, že ruské úřady dlouho bránily možnosti doplňovat československé jednotky z řad zajatců. Navíc by se v této době při vstupu do čs. vojska musel vzdát své důstojnické hodnosti a začínat s nejnižší hodností střelce.
Ondřej Mézl se proto stejně jako stovky jiných dobrovolníků rozhodl využít lákavou příležitost obejít tento zdlouhavý proces a bojovat proti Ústředním mocnostem v řadách srbské armády, jejíž dobrovolnické jednotky právě vznikaly v Oděse. Vstup do nich Rusko nekomplikovalo. Záhy byl přijat do 4. pluku nově utvořené I. srbské dobrovolnické divize, kde v hodnosti podporučíka vykonával funkci velitele čety. Od září do října 1916 byl pak nasazen na rumunské frontě, kde se zúčastnil těžkých a krvavých bojů v Dobrudži.
Po návratu divize do zázemí přestoupil 24. prosince 1916 spolu s dalšími českými vojáky a důstojníky do čs. vojska v Rusku. Zpočátku byl pověřen náborem dobrovolníků v zajateckých táborech v černomořské oblasti, později byl přidělen k 6. čs. střeleckému pluku „Hanáckému“, kde se stal v říjnu 1917 velitelem výzvědné roty. S ní se později během ústupu z Ukrajiny vyznamenal během bitvy u Bachmače v březnu 1918.
|
Z Francie do Velké Británie přes karibské ostrovy. Alois Kolář získal i Bronzovou hvězdu
Po vypuknutí konfliktu mezi čs. legionáři a bolševiky se stal v červenci 1918 velitelem obrněného vlaku, s nímž výrazně zasáhl například do bojů u Omsku a Marjanovky. V říjnu téhož roku byl ustanoven velitelem I. praporu 6. pluku, s nímž prodělal např. boje u Balabina, Nižnělajského závodu a Sosnovky. Od ledna 1919 zastával též funkci zástupce velitele 6. pluku. Z Ruska do Československa přijel 20. června 1920, již v hodnosti podplukovníka.
V armádě se rozhodl zůstat i po svém návratu do vlasti. V průběhu dvacátých let velel například praporu myslivců č. 4 (později přeměněnému na hraničářský prapor 4), či pěšímu pluku 1. Mezi lety 1925 a 1929 pak působil jako vojenský atašé v Bělehradu. I po svém návratu do republiky zastával odpovědné velitelské funkce a úměrně s nimi stoupal v žebříčku hodností. Dne 13. listopadu 1930 se stal brigádním generálem, ještě vyšší hodnosti dosáhl 7. března 1936, kdy byl povýšen na divizního generála. To už byl velitelem VI. sboru v Košicích. Během branné pohotovosti státu na podzim 1938 velel Hraničnímu pásmu XVI. v Košicích.
Po nacistické okupaci českých zemí se Ondřej Mézl rozhodl zapojit do protinacistického odboje a vstoupil do tajné vojenské organizace Obrana národa. Již v lednu 1940 mu však hrozilo zatčení a odešel do exilu. Nejprve působil ve Francii, poté byl v dubnu 1940 poslán jako pověřenec čs. armády pro jihovýchodní Evropu do Bělehradu.
Ještě v srpnu téhož roku se však přesunul na Střední východ, kde v této době začaly vznikat z dobrovolníků přicházejících z Balkánu a Sovětského svazu čs. jednotky. 29. října 1940 byl ustanoven náčelníkem Československé vojenské mise na Středním východě. V rámci utajení začal po svém příjezdu do této oblasti používat krycí jméno Andrej Gak.
Ve funkci velitele mise působil až do prosince 1943, poté byl odeslán do Londýna, kde byl od dubna 1944 pověřen velením Československé vojenské mise u SHAEFF (Vrchního velitelství spojeneckých expedičních sil). Po únoru 1948 odešel s rodinou do exilu, kde se nakonec usadil v USA. Zde 6. září 1969 v North Hollywoodu zemřel.