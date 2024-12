Parašutista ze skupiny SPELTER. Rudolf Novotný velel jedné z nejúspěšnějších výsadkových operací za Západu

Narodil se 28. prosince 1914 v obci Kbel (dnes součást Benátek nad Jizerou) v rodině železničního zřízence. Po vychození obecné školy a tří tříd měšťanky se v letech 1929–1932 v Nových Benátkách vyučil holičem. Před válkou pak pracoval na různých místech ve svém oboru – v Kochánkách u Mladé Boleslavi, v Čáslavi, Dobříši a v Litomyšli.

Mezi tím od října 1936 do konce března 1939 vykonával prezenční vojenskou službu u Pěšího pluku 48 v Jaroměři. Během ní absolvoval poddůstojnickou školu a následně byl zařazen jako velitel družstva, naposledy v hodnosti desátníka.

V únoru 1940 odešel z okupované vlasti do Francie, kam dorazil po téměř dvouměsíční cestě přes Balkán, Turecko, Sýrii, Libanon a Středozemní moře. Byl zařazen k 2. čs. pěšímu pluku a jako výkonný rotmistr jeho 11. roty se v červnu 1940 zúčastnil ústupových bojů.

Po evakuaci do Velké Británie sloužil další dva roky u 2. pěšího praporu čs. brigády. V srpnu 1942 zahájil speciální výcvik, během nějž byl vybrán pro plněné zvláštních úkolů v týlu nepřítele. Stal se členem čtyřčlenné výsadkové skupiny s krycím označením SPELTER. V dubnu 1944 se skupina přesunula do jižní Itálie, odkud měla odletět do akce.

Další osudy skupiny SPELTER byly mimořádně dramatické. Vysazena byla v noci ze 4. na 5. května 1944 u obce Kramolín na Vysočině. Krátce po seskoku se od ní oddělil její velitel kpt. Břetislav Chrastina, který nadále postupoval samostatně.

Odešel na Slovensko a do značné míry rezignoval na své původní poslání. Přesto se zbytku skupiny podařilo zachytit v ilegalitě a přesně měsíc po seskoku navázat prostřednictvím radiostanice LENKA spojení s Londýnem. Gestapo však bylo parašutistům na stopě a v noci z 16. na 17. června 1944 obklíčilo několik set příslušníků německých bezpečnostních složek jejich úkryt. Parašutisté se však nehodlali vzdát. Během boje padl rt. Jaroslav Kotásek, zbývajícím dvěma výsadkářům, čet. Janu Vavrdovi a rt. Rudolfu Novotnému se podařilo prostřílet.

Novotný následně převzal velení. Přestože přišli o radiostanici, podařilo se Janu Vavrdovi sestavit náhradní, s níž obnovil spojení s Velkou Británií. Až do konce války pak SPELTER úspěšně zpravodajsky a organizačně působil v prostoru Dačice–Telč–Třebíč–Náměšť nad Oslavou–Oslavany–Vranov nad Dyjí.

Vybudoval rozsáhlou síť spolupracovníků a na samém konci války, 8. a 26. dubna 1945, se mu navíc podařilo vykorespondovat i dva úspěšné shozy devíti tun zbraní z britských letadel. SPELTER se tak přes počáteční těžkosti zařadil mezi nejúspěšnější výsadkové operace za Západu.

Rudolf Novotný v létě roku 1940 ve Velké Británii.

Po skončení války byl Rudolf Novotný jmenován do první důstojnické hodnosti a následně povýšen na poručíka. V září 1945 demobilizoval a nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí. Na jaře následujícího roku odjel jako radiotelegrafista na čs. velvyslanectví v Paříži. Po půl roce se však z rodinných důvodů rozhodl pro návrat do vlasti a dráhu důstojníka z povolání. Od října 1947 působil v různých funkcích u 24. pěšího pluku ve Znojmě.

Byl nucen vstoupit do KSČ

Skutečnost, že sloužil u řadového útvaru, v zapadlé posádce, na nepříliš exponovaném místě, měla zřejmě vliv na to, že se nestal obětí čistek, tak jako jeho spolubojovníci. Po únorovém převratu byl však nucen vstoupit do KSČ, byť byl do té doby nestraníkem. Od roku 1951 tak zůstal posledním parašutistou ze Západu v řadách čs. armády. Posledního dne roku 1953 za blíže neznámých okolností náhle zemřel. Krátce před tím, v červnu 1953, byl povýšený do hodnosti majora.