Rytíř lékařského stavu. Ota Gregor byl průkopníkem psychosomatiky, práce získaly i mezinárodní ohlas

Narodil se 4. prosince 1916 jako Ota Gans v dobře zajištěné česko-židovské rodině v Praze. Vyrůstal v podnětném intelektuálním a tolerantním prostředí, jež jej trvale ovlivnilo. Po maturitě na Akademickém gymnáziu ve Štěpánské ulici se v roce 1935 zapsal ke studiu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tady jej zastihly mnichovské události a následná okupace.

V létě 1939 se mu se skupinou přátel podařilo za dobrodružných okolností dostat přes „zelenou hranici“ do Polska a odtud dál do Spojeného království, kde začal studovat biochemii na univerzitě v Birminghamu. Roku 1942 získal bakalářský titul a následně se dobrovolně přihlásil do československé zahraniční armády.