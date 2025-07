Kam v létě? Na pražskou Kampu za Kubišovou a Formanem

Letos se na divadelní prkna vrací dvě inscenace – Marta a loňská novinka Forman. V působivém prostředí nádvoří Sovových mlýnů tak mohou diváci až do září nahlédnout do životů zpěvačky Marty Kubišové a režiséra Miloše Formana.

Představení Marta, které bylo před dvěma lety oceněno Cenou Thálie pro Hanu Holišovou za ztvárnění Marty Kubišové, je už na Letní scéně Musea Kampa stálicí. V divadelním recitálu, uvedeném před čtyřmi lety k 80. narozeninám slavné české zpěvačky, Holišovou alternuje herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová.

Autorky se vydaly po stopách Miloše Formana do Spojených států. Cílem bylo pochopit, čím se Forman zabýval mimo filmový svět a nač myslel při samotné tvorbě.

„Hrát někoho, koho všichni znají a milují, je rozhodně výzva. Myslím, že v téhle republice snad není člověk, který by neobdivoval Martu Kubišovou: ať už pro to, jaká je, anebo pro její písničky. Lidé přicházejí na představení s očekáváním toho, že uslyší známé písničky, uvidí Martu. Naštěstí to je napsané tak, že na začátku říkáme, že nejsme Marta, jsme tady jako holky, které si teď budou chvíli na Martu hrát,“ říká Kohoutová.

Pozornosti se těší také loňská novinka o životě oscarového režiséra Miloše Formana, který jako jeden z mála Čechů uspěl v Hollywoodu. Málokdo ale ví, jak blízko režisér ke Kampě měl.

„Miloš Forman bydlel hned vedle ve Všehrdově ulici. A navíc v parku sousedícím s Museem Kampa bylo v roce 1983 umístěno zázemí pro natáčení jeho filmu Amadeus,“ objasňuje producentka a scenáristka Daniela Sodomová. Její kolegyně režisérka Adéla Laštovková Stodolová zase vysvětluje, proč chtěly zachytit větší část režisérova života: „Zdánlivě víme o Miloši Formanovi všechno z té profesní oblasti, máme vytvořený obrázek člověka, který se jako jeden z mála Čechů prosadil v Americe. Ale my jsme se chtěly víc dotknout jeho duše a osobnosti. Co dělal, když netočil, o tom málokdo ví,“ říká režisérka.

Sehrané umělecké duo se vydalo po stopách Miloše Formana do Spojených států, aby hlouběji proniklo do jeho osobního i tvůrčího světa. Autorky navštívily ikonický hotel Chelsea i Formanův byt na Manhattanu, kde režisér po léta pobýval, v rámci svého pátrání vedly rozhovory s jeho manželkou Martinou Formanovou i s řadou jeho blízkých přátel a spolupracovníků. Cílem bylo pochopit, čím se Forman zabýval mimo filmový svět a jaké myšlenky ho provázely při samotné tvorbě.

Tříhodinové představení Forman sleduje osudy oscarového režiséra od dětství až po první velké úspěchy, líčí jeho vytrvalost, odvahu a víru ve vlastní cestu – což ostatně autorky inscenace shrnuly v podtitulu hry Drž se toho snu!. Miloše Formana hrají Patrik Děrgel a Marek Adamczyk.